Fiorentina – Hearts: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Hearts di Giovedì 13 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la fase a gironi della Conference League 2022-2023

FIORENTINA – Giovedì 13 ottobre, nella cornice dello Stadio “Artemio Franchi”, la Fiorentina affronterà gli scozzesi dell’Hearts nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Conference League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.45. Le due squadre sono inserite nel Gruppo A. Se dopo l’1-1 contro l’RFS Riga e la sconfitta per 3-0 a Istanbul contro il Basaksehir, la qualificazione al prossimo turno sembrava quasi compromessa, la vittoria per 3-0 nella gara di andata ha alimentato nuovamente la speranza per la Viola di chiudere al meglio la fase a gironi. Ora la squadra di Italiano é seconda nel raggruppamento con 4 punti, alle spalle del Basaksehir. Una vittoria rafforzerebbe ulteriormente le possibilità di farcela e l’Hearts, nello scorso incontro, ha dimostrato di essere un avversario assolutamente alla portata. A offuscare il morale dei gigliati, in questi giorni, é, però, la cocente sconfitta rimediata nel posticipo di campionato contro la Lazio, che li ha fatti scendere in tredicesima posizione con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro partite perse, sette reti realizzate e undici incassate.

Tutti croati gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Ivan Bebek, coadiuvato dagli assistenti Goran Pataki e Luka Pajić; quarto uomo Patrik Kolarić.

La lista UEFA della Fiorentina

Portieri: Gollini, Terracciano, Cerofolini.

Difensori: Dodo, Milenkovic, Terzic, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Ranieri, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora, Zurkowski.

Attaccanti: Cabral, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Vincenzo Italiano dovrà rinunciare ancora a Duncan e Nico Gonzalez oltre a Castrovilli e Zurkowski. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-3-3 con Gollini in porta e difesa composta al centro da Milenkovic e Igor e sulle fasce da Dodò e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Mandragora. Attacco affidato a Jvic, affiancato da Ikoné e Saponara.

QUI HEARTS – Neilson dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Gordon in porta e con una linea difensiva a quattro composta da Sibbick e Kingsley e sulle fasce da Smith e Cochrane. In mediana Halliday e Kiomourtzoglou. Unica punta Shankland, davanti ai trequartisti Humphrys, Devlin e McKay.

Le probabili formazioni di Hearts – Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Smith, Sibbick, Kingsley, Cochrane; Halliday, Kiomourtzoglou; Humphrys, Devlin, McKay; Shankland. Allenatore: Neilson.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. L’incontro sarà visibile anche su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253).; in streaming, per i soli abbonati Sky su SkyGo, app scaricabile gratuitamente e su Now TV.