Fiorentina – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Lazio del 10 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata di Serie A

FIRENZE – Lunedì 10 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Fiorentina – Lazio, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo le fatiche infrasettimanali portate dalla Conference League, per i viola, e dall’Europa League, per i biancocelesti, le squadre allenate da Italiano e Sarri sono pronte a ritrovare la Serie A. Da una parte del campo ci saranno i padroni di casa che occupano la tredicesima posizione in campionato e che, nella scorsa giornata, hanno perso di misura in casa dell’Atalanta. Dall’altro lato del campo ci saranno i capitolini che sono reduci dalla vittoria maturata all’Olimpico per quattro reti a zero contro lo Spezia.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATI IN DIRETTA: FIORENTINA - LAZIO Lunedì 10 ottobre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – I viola allenati da Vincenzo Italiano scenderanno in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Tarracciano, in difesa troveremo Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. La mediana sarà composta da Bonaventura, Amrabat e Barak con Nico Gonzalez, Kouamè e Saponara che comporranno il tridente offensivo.

QUI LAZIO – Solito 4-3-3 per la squadra di Maurizio Sarri. Tra i pali ci sarà Provedel, mentre la difesa sarà composta da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. Il centrocampo sarà formato da Milinkovic, Cataldi e Vecino, in attacco ai lati di Immobile agiranno Zaccagni e Felipe Anderson.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Kouamé, Saponara. Allenatore: Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

STADIO: Artemio Franchi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Lazio, valevole per la nona giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Fiorentina – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. La partita sarà inoltre visibile anche su verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), per gli abbonati Sky, sarà visibile anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.