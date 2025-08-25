Diretta Novara-Inter U23 di Lunedì 25 agosto 2025: Topalovic illude i nerazzurri, Da Graca risponde nella ripresa. Match equilibrato e ricco di intensità

NOVARA – Finisce in parità la sfida tra Novara e Inter U23, valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Un match combattuto, giocato su buoni ritmi e con spunti interessanti da entrambe le formazioni. Al gol iniziale di Topalovic risponde Da Graca nella ripresa, in una gara che ha visto anche diversi cartellini gialli e cambi tattici.

Cronaca del match

L’Inter U23 parte con buon piglio, mostrando organizzazione e dinamismo. Al 22′ del primo tempo arriva il vantaggio nerazzurro: Topalovic si inserisce con i tempi giusti e batte Boseggia con una conclusione precisa. Il centrocampista, tra i più vivaci, si prende anche un giallo pochi minuti dopo per un intervento deciso.

Il Novara fatica a costruire nella prima frazione, ma cresce nella ripresa. Al 19′ del secondo tempo, Da Graca sfrutta un’indecisione difensiva e pareggia i conti con un colpo da rapace d’area. Il gol galvanizza i padroni di casa, che provano a spingere con Arboscello e Alberti, ma Melgrati è attento.

Nel finale, girandola di cambi e qualche occasione sporadica, ma il punteggio non cambia. Citi, entrato già nel primo tempo, si fa notare per intensità ma anche per un’ammonizione. L’Inter U23, nonostante i tentativi di La Gumina e David, non riesce a trovare il guizzo vincente.

Tabellino

NOVARA: Boseggia E., D’Alessio L., Khailoti O. (dal 19′ pt Citi A.), Lorenzini F., Valdesi A., Di Cosmo L. (dal 15′ st Arboscello R.), Ranieri R., Collodel R., Donadio C., da Graca C. (dal 45’+3 st Ledonne N.), Alberti T.. A disposizione: Arboscello R., Citi A., Cortese A., Dell’Erba D., Deseri G., Lartey S., Ledonne N., Maressa T., Negri E., Perini G.

INTER U23: Melgrati R., Re Cecconi G. (dal 44′ st Stante F.), Prestia G., Alexiou C., Cinquegrano S. (dal 35′ st Avitabile T.), Topalovic L. (dal 22′ st Bovo L.), Fiordilino L., Kamate I., Cocchi M. (dal 35′ st David A.), Zuberek J. (dal 22′ st La Gumina A.), Spinacce M.. A disposizione: Avitabile T., Bovo L., Calligaris A., David A., Garonetti G., La Gumina A., Lavelli M., Maye Y., Mosconi M., Raimondi P., Stante F., Venturini M., Zarate Hidalgo D. A.

Reti: al 19′ st da Graca C. (Novara) , al 22′ pt Topalovic L. (Inter U23) .

Ammonizioni: al 21′ pt Citi A. (Novara) al 20′ pt Prestia G. (Inter U23), al 23′ pt Topalovic L. (Inter U23), al 44′ pt Cinquegrano S. (Inter U23), al 17′ st Kamate I. (Inter U23), al 29′ st Bovo L. (Inter U23).

I convocati del Novara

Portieri: Boseggia, Negri, Rossetti

Difensori: Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Khailoti, Lartey, Lorenzini, Valdesi

Centrocampisti: Arboscello, Collodel, Cortese, Di Cosmo, Ledonne, Maressa, Ranieri

Attaccanti: Alberti, Da Graca, Donadio, Perini

Presentazione della partita

Lunedì 25 agosto 2025 , andrà in scena Novara – Inter U23 , match valido per la giornata 1 del campionato Serie C – Girone A . Calcio di inizio previsto per le ore 20:30 al Silvio Piola . Il fischietto principale sarà Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo, arbitro giovane ma già protagonista in diverse gare di rilievo nella categoria. A coadiuvarlo ci saranno Andrea Cecchi (Roma 1) e Alessandro Rastelli (Ostia Lido), mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Gianmarco Vailati (Crema). La valutazione tecnica sarà curata da Gennantonio Martone della sezione di Monza, in qualità di osservatore CAN C. I bookmakers danno per vincente il Novara e quotando la vittoria a 2.25 mentre il pareggio è dato a 3.25 e la sconfitta a 2.90 . L.R. Vicenza in vetta alla classifica di Serie C – Girone A assieme a Pro Vercelli, Trento, Lecco, Arzignano, Renate e Alcione Milano con 3 punti.

Il Novara , nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9 . Si affida al 4-3-2-1, con Collodel regista e Donadio–Alberti a supporto di Da Graca. La squadra di Zanchetta punta su equilibrio e verticalizzazioni rapide, sfruttando la fisicità di Lorenzini e la spinta di Agyemang sulla corsia sinistra. Attenzione alla qualità di Basso, elemento chiave per le transizioni.

Il bilancio dell’Inter U23 é invece di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5; 6 reti fatte e 2 subite. L’Inter U23 propone un 3-5-2 moderno e aggressivo. Vecchi punta sulla duttilità di Fiordilino e Kamate in mediana, mentre Cocchi e Cinquegrano garantiscono ampiezza e sovrapposizioni. In attacco, Zuberek e Spinaccè formano una coppia giovane ma già rodata, con movimenti complementari e buona intesa.

Probabili formazioni

NOVARA (4-3-2-1): Boseggia; D’Alessio, Khailoti, Lorenzini, Agyemang; Ranieri, Basso, Collodel; Donadio; Alberti, Da Graca. Allenatore: Zanchetta

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Fontanarosa; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamate, Cocchi; Zuberek, Spinaccè. Allenatore: Vecchi

