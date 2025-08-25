Inter-Torino 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Torino di Lunedì 25 agosto 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO — La Serie A 2025/26 alza il sipario su San Siro per il suo posticipo più atteso: Inter-Torino, in programma stasera alle 20.45, chiude la prima giornata con un confronto che profuma di storia e nuove ambizioni. È il confronto numero 163 tra le due squadre nel massimo campionato, con un bilancio che sorride ai nerazzurri: 76 vittorie, 50 pareggi e 36 successi granata.

Indice:

Per l’Inter è l’inizio di una nuova era. Dopo l’addio a Simone Inzaghi, la panchina è stata affidata a Cristian Chivu, che debutta ufficialmente in Serie A dopo aver guidato la Primavera e aver salvato il Parma in tre mesi di fuoco. Il precampionato ha regalato solo sorrisi: quattro vittorie su quattro, compreso il convincente 2-0 contro l’Olympiacos. Lautaro Martinez e Thuram guideranno l’attacco, con Sucic in regia al posto dello squalificato Calhanoglu.

Dall’altra parte, il Torino si presenta con Marco Baroni al timone, chiamato a dare nuova identità a una squadra che ha vissuto una stagione di transizione. I granata arrivano dal successo in Coppa Italia contro il Modena, firmato da Vlasic, ma la preseason ha mostrato più ombre che luci: tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria contro la Cremonese.

I precedenti recenti non lasciano spazio a dubbi: l’Inter è imbattuta nelle ultime 12 sfide contro il Torino in Serie A, con 11 vittorie e un pareggio, e ha vinto gli ultimi sei confronti diretti con un parziale complessivo di 12-2. Inoltre, questa sarà la sesta volta in cui le due squadre si affrontano all’esordio stagionale: finora tre vittorie nerazzurre e due pareggi.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER-TORINO]

RISULTATO IN DIRETTA: INTER-TORINO 2-0 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Inter e Torino. Buona partenza dei nerazzurri che si portano 2-0 all'intervallo con tante giocate di qualità, qualche timida ripartenza per i granata che hanno per larghi tratti subito il gioco avversario. Piccola pausa e torniamo 46' break Torino con Ngonge, non si fa sorprendere Sommer 45' 1 minuto di recupero 44' due angolo consecutivi per i nerazzurri, sul secondo tentativo bello stacco di Acerbi a direzionare la sfera sotto l'incrocio dei pali, reattivo Israel sopra la traversa. Nuovo corner con sponda di Pavard su Susic, altro intervento del portiere questa volta su Susic in copertura del primo palo 43' sponda per Susic, destro basso ma non angolato dal limite ben controllato dal portiere 41' bel fraseggio palla a terra dell'Inter con un tacco di Thuram al limite dell'area. Nell'occasione pestone involontario a Biraghi e punizione granata 36' THURAM! RADDOPPIO INTER! Imbucata di Susic in area no look e conclusione rasoterra in diagonale da due passi che non lascia scampo a Israel 31' angolo per i granata, Casadei prova ad anticipare di testa in area Sommer quindi la difesa allontana 23' cross di Barella, telefonato tra le braccia di Israel 18' BASTONI!!! INTER IN VANTAGGIO! Angolo di Barella su primo palo, girata molto bella di testa con sfera indirizzata verso il palo più lontano 18' angolo anche per l'Inter dalla sinistra d'attacco 16' Thuram sponda per Susic, conclusione con il collo destro alta dal limite dell'area. Buona azione corale in verticale 14' bello scambio tra Susic e Dumfries che in area scarica su Lautaro ma la conclusione con la punta piena è da dimenticare, palla sul fondo 11' bella giocata in ripartenza, la seconda per Ngonge, tra i più attivi tra gli ospiti 4' primo angolo per il Torino dalla destra d'attacco, palla sul secondo palo raggiunta da Dumfries che allontana di testa 1' cross di Dimarco verso il secondo palo per Thuram che schiaccia il pallone di testa, palla a lato Partiti! E' l'Inter a battere il calcio d'avvio Squadre in campo, tutto pronto all'inizio della sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter-Torino. TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu. TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan, 66 Gineitis; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni Reti: al 18' pt Bastoni, al 36' pt Thuram Ammonizioni: Recupero: 1' pt

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan, 66 Gineitis; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.

Chivu alla vigilia

Alla vigilia del match l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla sua squadra nelle ultime quattro settimane, sottolineando come la preparazione, seppur breve e intensa, sia stata affrontata con impegno e disponibilità da parte dei giocatori. Secondo il tecnico, il gruppo ha mostrato buone cose, pur riconoscendo che ci sono ancora aspetti da migliorare. Ha definito la squadra come un “cantiere aperto”, con l’obiettivo di crescere sia sul piano individuale che collettivo. L’ambiente appare motivato e pronto per l’inizio della stagione.

A proposito del Torino, Chivu ha riconosciuto la bontà degli investimenti effettuati dal club granata, che ha cambiato guida tecnica mantenendo però intatta la struttura della squadra. Ha definito il nuovo allenatore, Baroni, come un’incognita dal punto di vista dei principi di gioco, pur esprimendo stima per il suo operato passato. Ha poi evidenziato come il Torino, pur affrontando una squadra più forte, venderà cara la pelle: si tratta di un avversario ostico, in salute, capace di esprimere un calcio efficace e variegato.

L’arbitro

La squadra arbitrale sarà guidata da Federico La Penna della sezione di Roma 1, con Dei Giudici e Cavallina come assistenti. Crezzini quarto uomo, Paterna al VAR e Chiffi come AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da una preseason perfetta, si presentano con il consueto 3-5-2: tra i pali c’è Sommer, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie spazio a Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo al campo Barella e Mkhitaryan saranno affiancati dal giovane Sucic, chiamato a sostituire lo squalificato Calhanoglu. In attacco, confermatissima la coppia Thuram–Lautaro Martinez.

COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino di Marco Baroni risponde con un 4-3-3 ambizioso e ricco di volti nuovi. In porta c’è Israel, protetto dalla linea difensiva formata da Pedersen, Maripan, Coco e Biraghi. A centrocampo agiscono Casadei, Ilkhan e Gineitis, mentre il tridente offensivo vede Ngonge e Vlasic ai lati di Giovanni Simeone, pronto a guidare l’attacco granata.

Probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.