Voti fantacalcio e highlights di Como-Lazio, per la 1° giornata di Serie A 2025/2026: Paz è il migliore del match

Como inaugura la stagione 2025/2026 di Serie A con una vittoria convincente contro la Lazio, imponendosi 2-0 davanti al proprio pubblico. Una prestazione solida e ispirata, guidata da Nico Paz, autentico protagonista del match, e da un reparto offensivo che ha saputo colpire nei momenti chiave. Per la Lazio, una giornata da dimenticare, salvata solo in parte dalle parate di Provedel.

I migliori del Como

Nico Paz (voto 8) Il centrocampista argentino è stato il faro della squadra: assist per il gol di Douvikas, rete personale al 27’ della ripresa e leadership tecnica in mezzo al campo. Ammonito, ma sempre nel vivo del gioco. È lui il migliore in campo.

Douvikas (voto 7.5) Rapido, intelligente nei movimenti e letale sotto porta. Sblocca il match al 2’ della ripresa con un inserimento perfetto. Gol che vale i tre punti.

Da Cunha e Vojvoda (voto 7) Entrambi brillano nel tridente offensivo: Da Cunha crea spazi e occasioni, Vojvoda si distingue per intensità e qualità. Fondamentali nel mantenere alta la pressione.

I migliori della Lazio

Provedel (voto 6) Il portiere biancoceleste è l’unico a salvarsi in una giornata opaca per la squadra di Sarri. Evita un passivo più pesante con almeno due interventi decisivi.

Rovella (voto 6) Subentrato nella ripresa, porta ordine e qualche verticalizzazione interessante. Troppo poco per cambiare l’inerzia del match, ma tra i pochi lucidi.

Pedro e Provstgaard (voto 5.5) Non brillano, ma provano a dare vivacità nel secondo tempo. Pedro cerca qualche spunto, Provstgaard regge meglio di Gila nel finale.

COMO (4-3-3): Butez 6; Van Der Brempt 6 (dal 25’st Smolcic 6), Ramon 7, Kempf 6, Valle 6.5; Paz 8 (dal 32’st Caqueret 6), Perrone 6.5 (dal 32’st S.Roberto 6), Da Cunha 7; Vojvoda 7, Douvikas 7.5 (dal 25’st Morata 6), Jesus Rodriguez 6.5 (dal 45′ 2’st Kuhn s.v.). A disposizione: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Baturina, Cutrone, Monzon. Allenatore: Cesc Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5 (dal 15’st Marusic 5.5), Gila 5, Provstgaard 5.5, Tavares 5 (dal 20’st Pellegrini Lu. 5.5); Guendouzi 5, Cataldi 5 (dal 20’st Rovella 6), Dele-Bashiru 5 (dal 30’st Dia 5.5); Cancellieri 5.5 (dal 15’st Pedro 5.5), Castellanos 5.5, Zaccagni 5. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Belahyane, Basic, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: 2’st Douvikas, 27’st Nico Paz

Ammoniti: Nico Paz (C), Zaccagni (L), Van Der Brempt (C), Guendouzi (L)

Recupero: 0′ pt, 5’st

Assist: Paz



Gol vittoria: Douvikas



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Paz, Provedel