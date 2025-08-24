Diretta Como-Lazio di domenica 24 agosto 2025: con due gol nella ripresa i padroni di casa hanno la meglio sulla Lazio e conquistano i primi tre punti della stagione

COMO – Parte bene il nuovo Como di Cesc Fabregas che si impone 2-0 contro la Lazio al Senigallia. Dopo un primo tempo dominato i comaschi riescono a sbloccare la sfida con Douvikas che sfrutta al meglio l’assist di Nico Paz mettendo alle spalle di Provedel. A metà ripresa Nico Paz chiude i compiti con un grande calcio di punizione dal limite dell’area. La Lazio fa troppo poco per impensierire il Como non riuscendo mai a essere realmente pericolosa dalle parti di Butez

La Lazio apre una stagione diversa da tutte le precedenti: per la prima volta dopo nove anni i biancocelesti non parteciperanno alle coppe europee. Un’estate complicata, con il mercato di fatto bloccato, ha però riportato in panchina Maurizio Sarri, richiamato a un anno e mezzo dalle dimissioni rassegnate nella stagione 2023/24.

Ad attendere i capitolini ci sarà il Como, squadra che si candida a sorpresa del campionato. Con Cesc Fàbregas in panchina e una campagna acquisti di livello, i lombardi possono contare sugli arrivi di Jesus Rodriguez, Kuhn, Baturina e sul grande colpo Alvaro Morata, che ha acceso l’entusiasmo della piazza. La gara sarà affidata al sig. Gianluca Pairetto della sezione di Pinerolo coadiuvato da Meli e Alassio, il quarto uomo sarà Turrini, mentre al VAR andranno Aureliano e Chiffi.

Le formazioni ufficiali di Como – Lazio

COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez. Allenatore: Cesc Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.Allenatore: Maurizio Sarri.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: COMO-LAZIO 2-0 95' Finisce qui! Il Como batte la Lazio 2-0 con due gol nella ripresa. Douvikas porta avanti i padroni di casa in apertura di ripresa, poi Nico Paz disegna un punizione che termina all'incrocio dei pali. 90' 5 minuti di recupero 83' Da Cunha cerca l'angolino dal limite dell'area, si deve distendere Provedel per evitare il 3-0. 78' Dentro Caqueret e Sergi Roberto per Perrone e Nico Paz 77' Vojvoda spacca la traversa da dentro l'area di rigore dopo aver saltato Luca Pellegrini. 75' Giallo per Guendouzi. 72' Nico Paz!! Punizione dritta all'incrocio dei pali!!! Non c'è scampo per Provedel, raddoppio del Como. 70' Dentro Morata, Smolcic per Douvikas e Van der Brempt. 66' Dentro Rovella e Pellegrini per Cataldi e Tavares.



60' Cambi nella Lazio dentro Marusic e Pedro per Lazzari e Cancellieri. 57' Pericolosa ancora la Lazio con Zaccagni che cerca Castellanos all'interno dell'area di rigore con un cross rasoterra, Perrone anticipa l'attaccante e prolunga in rimessa laterale. 52' Spinge ancora il Como, Da Cunha stoppa di petto dal limite e calcia potente, la conclusione sfiora l'incrocio dei pali. 47' Douvikas!!!!! Filtrante di Nico Paz per Douvikas che resiste a Gila e incrocia alle spalle di Provedel che puo solo toccare con il piede! Como in vantaggio in apertura di ripresa. 46' Tavares scende sulla sinistra e cambia il gioco per Cancellieri che stoppa la palla e si accentra cercando il palo lontano con un tiro rasoterra. Palla fuori di poco. 45' Riparte Como-Lazio. SECONDO TEMPO 45' Finisce il primo tempo, 0-0 al Sinigallia. 38' Giallo per Van Der Brempt 35' Azione coinvolgente della Lazio, cross di Tavares che trova Cancellieri all'interno dell'area il quale arpiona la palla e serve Guendouzi che calcia debolmente tra le mani di Butez dal cuore dell'area di rigore. 30' Giallo per Zaccagni che stende Kempf all'ingresso dell'area di rigore sull'out di destra. 26' Calcia forte Nico Paz dal vertice sul cambio di fronte del Como, palla alta. 23' Miracolo di Provedel che chiude la porta con un grande tuffo sulla conclusione al volo di Vojvoda. 21' Stacca di testa sul secondo palo Rodriguez che anticipa Lazzari sul cross di Vojvoda, palla che termina fuori di pochissimo. 19' Chiusura fondamentale di Gila che in scivolata leva la palla all'interno dell'area di rigore a Rodriguez. 17' Giallo per Nico Paz che stende Cataldi con una scivolata inutile a centrocampo. 15' Ancora Como in avanti, Ramon manda al bar Cataldi e cerca il palo lontano, palla fuori misura. 13' Prima discesa di Tavares sulla sinistra che prende il fondo e rientra sul destro per poi calciare verso la porta, palla altissima. 10' Primi dieci di gara andati in porto, meglio il Como in questa prima parte. 5' Prima occasione per il Como con Douvikas che prova il tiro a incrociare dall'interno dell'area, bravo Provstgaard a scivolare e mandare in angolo 3' Como in classico completo con maglia blu e pantaloncini bianchi, Lazio in maglia bianca e pantaloncini scuri. 0' INIZIA ORA IL CAMPIONATO DI COMO E LAZIO! INIZIO PARTITA Ore 17.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Como-Lazio, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2025/26. TABELLINO LIVE COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt (dal 25'st Smolcic), Ramon, Kempf, Valle; Paz (dal 32'st Caqueret), Perrone (dal 32'st S.Roberto), Da Cunha; Vojvoda, Douvikas (dal 25'st Morata), Jesus Rodriguez (dal 45' 2'st Kuhn). A disposizione: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Baturina, Cutrone, Monzon. Allenatore: Cesc Fabregas LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 15'st Marusic), Gila, Provstgaard, Tavares (dal 20'st Pellegrini); Guendouzi, Cataldi (dal 20'st Rovella), Dele-Bashiru (dal 30'st Dia); Cancellieri (dal 15'st Pedro), Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Belahyane, Basic, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri. Reti: 2'st Douvikas, 27'st Nico Paz Ammoniti: Nico Paz (C), Zaccagni (L), Van Der Brempt (C), Guendouzi (L) Espulsi: Recupero: 5'st

L’arbitro

Sarà il sig. Gianluca Pairetto della sezione di Pinerolo a dirigere Como – Lazio, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo Stadio Comunale Sinigalia di Como, calcio d’inizio alle ore 20:45. Per il lombardi non ci sono precedenti con questo direttore di gara che di fatto si troverà ad arbitrate per la prima volta un match dei comaschi. Per quel che riguarda la Lazio, invece, sarà il tredicesimo incontro con il fischietto piemontese con il quale i biancocelesti hanno uno score piuttosto positivo: dieci vittorie, due sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Como

I precedenti tra Lazio e Como sono in totale 29: i biancocelesti hanno conquistato 14 vittorie, mentre i lombardi si sono imposti in 5 occasioni. Nella scorsa stagione la Lazio vinse 5-1 in trasferta nel girone d’andata, mentre nella gara di ritorno fu il Como a fermare i capitolini sull’1-1 all’Olimpico.

Presentazione del match

COMO – Domenica 24 agosto, nella cornice dello Stadio Comunale “Sinigaglia” di Como andrà in scena Como – Lazio, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:30.

QUI COMO – I padroni di casa guidati da Cesc Fabregas si schiereranno con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Audero, mentre la difesa sarà formata da Goldaniga, Dossena, Kempf e Moreno. Davanti alla linea arretrata si posizioneranno Mazzitelli e Perrone con Strefezza, Paz e Fadera che stazioneranno sulla trequarti dietro a Cutrone.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Tavares con Gila e Patric a completare il reparto centralmente. La mediana sarà formata da Vecino e Guendouzi con Tchaouna, Pedro e Noslin che svarieranno sulla trequarti alle spalle di Castellanos.

Le probabili formazioni di Como – Lazio

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.Allenatore: Maurizio Sarri.

