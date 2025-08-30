Mantova-Pescara 2-1: cronaca diretta live e risultato finale | Serie B

Diretta Mantova-Pescara di Sabato 30 agosto 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

MANTOVA – Sabato 30 agosto, alle ore 19:00, lo stadio “Danilo Martelli” di Mantova sarà teatro di una sfida che vale già più dei tre punti. Mantova e Pescara, entrambe sconfitte all’esordio, si affrontano con l’obiettivo di voltare subito pagina e dare una svolta al proprio campionato.

Indice:

Il Mantova di Possanzini ha ceduto di misura al Monza nel derby lombardo, piegato da un gol di Izzo a inizio ripresa. Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca, ma che non ha scalfito la fiducia dell’ambiente, come dimostrano le parole e la presenza dei tifosi, già pronti a riempire il Martelli per il debutto casalingo.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: il virus che aveva colpito sette giocatori è stato superato. Majer, Bragantini, Paoletti, Ruocco, Botti, Mensah e Artioli sono tornati ad allenarsi regolarmente al Sinergy Center, prima in gruppo e poi con una seduta specifica. Resta da capire se saranno tutti disponibili per sabato, ma il recupero è un segnale importante.

Il Pescara, invece, ha steccato davanti ai propri tifosi, crollando 3-1 contro il Cesena. Dopo il momentaneo pareggio di Olzer, gli abruzzesi hanno subito la rimonta firmata Shpendi e Bisoli, mostrando limiti difensivi e poca lucidità nella gestione del match.

Entrambe le squadre hanno cambiato volto in estate e sono ancora alla ricerca di un’identità tattica. Il match di sabato sarà un banco di prova per testare la tenuta mentale e la qualità delle scelte tecniche. Un successo potrebbe trasformare la classifica e, soprattutto, l’umore di due piazze che vogliono tornare a sognare.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MANTOVA-PESCARA]

RISULTATO FINALE: MANTOVA-PESCARA 2-1 SECONDO TEMPO 50' è finita! Successo del Mantova per 2-1 con la rete decisiva di Fiori a pochi minuti dalla fine dopo una bella reazione degli abruzzesi da inizio ripresa. Per questa diretta è tutta, alla prossima 48' traversa di Fiori! Servito in area supera il portiere con un pallonetto che si stampa sul legno 46' contropiede di Falletti steso da Corbo, giallo inevitabile 45' 5 minuti di recupero 44' cambi per il Pescara con Sgarbi, Olzer e Oliveri per Berardi, Meazzi e Ferraris 41' FIORI! MANTOVA TORNA IN VANTAGGIO! Cross basso dalla destra, velo di Falletti e conclusione da due passi del neo entrato. VAR in corso, gol confermato azione regolare 39' in campo Falletti e Fiori per Mancuso e Caprini 35' contropiede Pescara, conclusione di Valzania dal limite e sul rasoterra non ci arriva per un soffio Olzer in area 31' traversone di Sgarbi dalla sinistra per Oliveri che ottiene il massimo da posizione defilata calciando sul portiere, c'è corner! Batte Squizzato ma colpo di testa alto di Brosco sul primo palo 31' in campo Majer per Wieser 30' si concredizza adesso il campo in attacco mentre Giannini entra per Pellacani 27' in campo Merola per Di Nardo, cambio congelato al momento, Viviarini ci ripensa 25' azione ben congeniata dal Pescara a liberare Valzania dopo uno scambio con Dagasso ma libero Olivieri colpisce male con il suo piede debole! 23' fuori Galuppini e Bonfanti per Mensah e Bragantini 23' fioccano i cartellini per il Mantova, ora tocca a Bani 21' ottima chiusura di Corbo in area, in fiducia adesso il Mantova 18' Trimboli in area per Bonfanti che conclude sul primo palo ma ottima parata di Desplanches. Sul corner debole colpo di testa di Mantovani tra le braccia del portiere 15' tiro cross in area di Sgarbi ma non trova la porta 15' da fuori Oliveri impreciso con il destro ma Delfino decisamente più intraprendente in questa ripresa 12' ci prova dal limite Trimboli con il destro ma non inquadra lo specchio della porta 12' fermato in fuorigioco Radaelli, pochi istanti prima ribattuta una conclusione di Bonfanti in area 8' OLZER!!! PAREGGIO DEL PESCARA! Il 27 del Pescara dalla destra si accentra e dal limite lascia partire un bolide con il mancino sotto la traversa e palla che dopo aver incocciato sul legno sbatte sulla schiena del portiere e termina in rete 7' intervento in ritardo per Mancuso e pestone su Pellacani punito con l'ammonizione 6' trattenuta vistosa di Mantovani su Sgarbi, giallo per lui 4' angolo conquistato da Oliveri: traiettoria di Dagasso verso il secondo palo dove Brosco impatta male di testa sul fondo 2' giallo per Oliveri è il Mantova a muovere il primo pallone della ripresa le squadre tornano in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO Al termine di una prima frazione intensa e combattuta, il Mantova conduce 1-0 sul Pescara grazie al rigore trasformato da Mancuso al 29’, episodio nato da un tocco di mano in area di Valzania rilevato dal VAR. Il match si è aperto con ritmi alti e subito un episodio sfortunato per Oliveri, costretto a ricevere cure mediche per una ferita al sopracciglio dopo uno scontro con Bani. Il Pescara ha provato a pressare alto, ma il Mantova ha saputo gestire con ordine e verticalizzazioni rapide, affidandosi alla qualità di Galuppini e alla concretezza di Mancuso. Desplanches ha tenuto in partita i biancazzurri con un grande intervento su Mancuso al 36’, evitando il raddoppio. Pescara pericoloso con Dagasso e Sgarbi, ma poco preciso sotto porta. Nel finale, tensione crescente: ammonito Radaelli per un intervento duro su Di Nardo e punizione di Oliveri che non trova fortuna. Il Mantova chiude avanti con merito, ma il Pescara ha mostrato segnali di crescita e resta in partita. Secondo tempo tutto da vivere. 49' duplice fischio dell'arbitro, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Mantova grazie a una rete d Mancuso su rigore al 29'. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' asssegnati 4 minuti di recupero 44' primo giallo del match per Radaelli intervenuto secco su Di Nardo all'altezza del vertice sinistro poco fuori area. Punizione di Oliveri con palla che carambola per ultimo su Corbo e palla sul fondo 43' conclusione di Trimboli dai 25 metri sulla schiena di Brosco e angolo conquistato 38' conclusione dal limite di Mancuso respinto da Brosco che aveva il braccio dietro la schiena 36' brivido per la difesa del Pescara, giocata di Galuppini per Mancuso con il mancino ma ottimo riflesso di Desplanches che nega il 2-0! Nulla di fatto sul corner successivo 34' punizione di Squizzato, palla che rimbalza in area ma il tentativo di Sgarbi è impreciso con sfera sopra la traversa 29' dal dischetto l'ex Mancuso rete! Mantova in vantaggio! Conclusione con il destro di potenza all'angolino destro con Desplanches che intuisce ma non può arrivare sulla traiettoria 26' posizione di offside su cross insidioso rasoterra di Radaelli. Attenzione VAR! Potenziale calcio di rigore per il Mantova per braccio largo di Valzania in area è rigore! 24' cross di Dagasso, in area non si fida Bani e di testa spedisce sul fondo. Angolo di Dagasso e palla direttamente su Festa 23' segnalata posizione di offside per Bonfanti 19' tentativo in verticale di Galuppini per Bonfanti ma troppo lungo, ci arriva prima il portiere 15' spunto di Caprini in area con il destro ma alza di molto la mira 13' fallo in attacco su Valzania in occasione di una punizione dalla destra 11' Dagasso per Sgarbi che in area si vede murare la conclusione in angolo. Batte Dagasso per la torre in area ma ha la meglio la difesa. Ripartenza Mantova stroncata da una grande chiusura di Oliveri su Radaelli 10' cross di Radaelli per Caprini sul secondo palo ma il suo colpo di testa è poco più di un passaggio per Desplanches 8' in casa biancazzurra i rientri oggi di Pellecani, Dagasso e Valzania. Escluso Letizia nell'undici di partenza 6' intervento duro in attacco di Bonfanti su Corbo, punizione Pescara 4' senza fretta la squadra di casa al possesso palla, bel lavoro ai 25 metri di Galuppini ma il suo mancino sorvola la traversa. Un pò leggero in marcatura Dagasso. 2' pressing alto della squadra di Vivarini, intervento al limite dell'area di Cella su Olzer non sanzionato e biancazzurri costretti e fermare una ripartenza. Nello scontro Oliveri riceve una gomitata da Bani, involontario ma ha portato uno spacco sul sopracciglio e conseguente intervento dello staff medico per tamponare la ferita Calcio d'avvio battuto dal Pescara Mantova e Pescara fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti a seguire assieme questa sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews. Al “Martelli” va in scena una sfida dal sapore intenso tra due squadre che puntano in alto. Da una parte il Mantova di mister Possanzini, schierato con un classico 4-4-2 che punta su equilibrio e verticalità; dall’altra il Pescara di Vivarini, che propone un 3-4-3 offensivo e dinamico, pronto a colpire sugli esterni. Il Mantova si affida all’esperienza di Festa tra i pali e a una linea difensiva solida composta da Bani, Cella, Mantovani e Radaelli. A centrocampo, il dinamismo di Capanni e Galuppini sulle fasce sarà fondamentale per innescare la coppia d’attacco Bonfanti–Mancuso, mentre Trimboli e Wieser avranno il compito di dare ordine e ritmo in mezzo al campo. Il Pescara, invece, risponde con Desplanches in porta e una difesa a tre formata da Pellacani, Corbo e Brosco. In mediana, la qualità di Squizzato e Valzania si mescola alla corsa di Olivieri e Dagasso sugli esterni. Davanti, il tridente Saccani–Di Nardo–Olzer promette imprevedibilità e profondità. Due filosofie diverse, due moduli che si specchiano e si sfidano: sarà una partita decisa dai dettagli, dai duelli individuali e dalla capacità di leggere i momenti. Occhio ai cambi di ritmo e alle palle inattive: entrambe le squadre hanno interpreti capaci di fare la differenza. TABELLINO MANTOVA (4-4-2): Festa, Bani, Cella, Mantovani, Radaelli, Capanni, Trimboli, Wieser (dal 31' st Majer), Galuppini (dal 23' st Mensah), Bonfanti (dal 23' st Bragantini), Mancuso. A disposizione: Andrenacci, Mullen, Mensah, Fiori, Falletti, Fedel, Marras, Castellini, Bragantini, Paoletti, Majer, Pittino. Allenatore: Davide Possanzini PESCARA (3-4-3): Desplanches, Pellacani (dal 30' st Giannini), Corbo, Brosco, Olivieri, Dagasso, Squizzato, Valzania, Saccani, Di Nardo (dal 30' st Merola), Olzer. A disposizione: Saio, Letizia, Brandes, Meazzi, Merola, Tonin, Graziani, Ferraris, La Barba, Giannini, Berardi, Kraja. Allenatore: Vincenzo Vivarini Reti: al 29' pt Mancuso (rigore), all'8' st Festa (autorete), al 41' st Fiori Ammonizioni: Radaelli, Oliveri, Mantovani, Mancuso, Bani, Corbo Recupero: 4' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Mantova-Pescara

MANTOVA (4-4-2): Festa, Bani, Cella, Mantovani, Radaelli, Capanni, Trimboli, Wieser, Galuppini, Bonfanti, Mancuso

PESCARA (3-4-3): Desplanches, Pellacani, Corda, Brosco, Olivieri, Dagasso, Squizzato, Valzania, Saccani, Di Nardo, Olzer

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, mentre il ruolo di IV Uomo sarà affidato a Federico Dionisi della sezione dell’Aquila. In sala VAR spazio all’esperienza di Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, con Marco Monaldi di Macerata all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MANTOVA – Il Mantova di Possanzini risponde con un undici compatto e ricco di esperienza. In porta Festa, protetto da una difesa a quattro con Radaelli, Mantovani, Cella e Bani. In mediana spazio a Trimboli e Majer, con Caprini e Falletti a supporto della manovra offensiva. Davanti, fiducia a Bragantini e Mancuso, pronti a sfruttare ogni occasione. Panchina profonda per entrambe le squadre, con alternative di qualità pronte a subentrare.

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara di Vivarini si affida al 3-4-2-1, con Desplanches tra i pali e una linea difensiva composta da Letizia, Corbo e Brosco. A centrocampo, Oliveri presidia la corsia sinistra, mentre Squizzato, Graziani e Olzer garantiscono dinamismo e qualità in mezzo. In avanti, il tandem Sgarbi–Merola agisce alle spalle del centravanti Di Nardo, chiamato a finalizzare il lavoro offensivo.

Probabili formazioni di Mantova-Pescara

MANTOVA (4-3-3): Festa, Radaelli, Mantovani, Cella, Bani, Trimboli, Majer, Caprini, Falletti, Bragantini, Mancuso. Allenatore: Possanzini.

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Letizia, Corbo, Brosco; Oliveri; Squizzato, Graziani, Olzer; Sgarbi, Merola; Di Nardo. Allenatore.: Vincenzo Vivarini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: