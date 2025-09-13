Modena-Bari 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Modena-Bari di Sabato 13 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

MODENA – Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie B riparte con una sfida dal sapore storico e dalle ambizioni alte: Modena-Bari, in programma sabato 13 settembre alle ore 15 allo stadio “Alberto Braglia” di Modena. Un match che mette di fronte due squadre costruite per stare nella parte sinistra della classifica, e che già in questa terza giornata si giocano punti pesanti per il futuro.

Il bilancio storico sorride ai pugliesi: su 80 precedenti, il Bari ha vinto 31 volte, pareggiato 26 e perso solo 23. Un confronto che si rinnova da decenni, tanto che i biancorossi hanno affrontato più volte solo Lazio, Brescia e Genoa. Un appuntamento con la storia, ma anche con il presente, perché entrambe le squadre hanno cambiato volto in estate e puntano a un campionato da protagoniste.

Il Modena di Andrea Sottil ha raccolto quattro punti nelle prime due uscite: esordio da sogno con il 2-0 al Ferraris contro la Sampdoria (a segno Santoro e Zanimacchia), seguito dal pareggio interno contro l’Avellino (1-1), in una gara che ha lasciato qualche rimpianto, soprattutto per il vantaggio numerico negli ultimi venti minuti. Ora, tra le mura amiche, i canarini cercano la prima vittoria casalinga.

Il Bari di Fabio Caserta, invece, è ancora a caccia del primo successo stagionale. Dopo il ko all’esordio contro il Venezia (2-1) e il pareggio interno contro il Monza (1-1), i biancorossi hanno raccolto un solo punto, ma va detto che hanno affrontato due squadre retrocesse dalla Serie A e accreditate per la promozione. L’obiettivo ora è invertire la rotta e restituire entusiasmo a una piazza che sogna in grande. Caserta, reduce dai playoff con il Catanzaro, ha preso il posto di Longo e sta plasmando una squadra nuova, profondamente rinnovata nel mercato estivo.

Modena e Bari si affrontano con obiettivi simili e percorsi diversi. I canarini vogliono confermare la solidità mostrata fin qui, i galletti cercano riscatto e punti per rilanciarsi. Al Braglia sarà sfida vera, tra due squadre che non vogliono restare a guardare.

A dirigere la sfida tra Modena e Bari sarà Andrea Calzavara di Varese, con Moro di Schio e Bianchini di Perugiacome assistenti. Il quarto ufficiale sarà Marinelli di Tivoli, mentre al VAR ci sarà Maresca si Napoli, affiancato da Maggioni di Lecco come AVAR.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MODENA-BARI]

MODENA:. A disposizione:



BARI:. A disposizione:



Reti: al 31' pt Gliozzi E. (Modena) .



Ammonizioni: al 30' pt Dorval M. (Bari).

al 31' pt Gliozzi E. (Modena) .al 30' pt Dorval M. (Bari).

Le formazioni ufficiali di Modena-Bari

MODENA (3-5-2): Chichizola, Zampano, Santoro, Gliozzi, Gerli (c), Pyyhtia, Nieling, Di Mariano, Adorni, Tonoli, Zanimacchia. A disposizione: Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Sersanti, Magnino, Caso, Pedro Mendes, Nador, Dellavalle, Cotali, Cauz, Defrel. Allenatore: A. Sottil

BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari (c), Nikolaou, Dorval, Pagano, Verreth, Braunoder, Partipilo, Moncini, Sibilli. A disposizione: Pissardo, Burgio, Castrovilli, Darboe, Bellomo, Meroni, Kassama, Antonucci, Rao, Maggiore, Pereiro, Pucino. Allenatore: F. Caserta

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MODENA – Il tecnico Andrea Sottil conferma il modulo 3-5-2 e suo impianto tattico a tre centrali, puntando su solidità difensiva e ampiezza sulle fasce. In porta c’è l’esperto Chichizola, mentre la linea arretrata è composta da Tonoli, Adorni e Nieling. Sulle corsie laterali, Beyuku e Zampano hanno il compito di garantire spinta e rientro, fondamentali per dare respiro alla manovra e supporto in fase difensiva. A centrocampo, Santoro e Gerli formano una coppia dinamica e complementare, con Pyythia a fare da raccordo tra le linee, capace di inserirsi e dare qualità alla costruzione. In attacco, spazio alla coppia Gliozzi–Defrel: il primo è il riferimento fisico, abile nel gioco spalle alla porta e nel lavoro sporco, mentre Defrel porta estro, velocità e capacità di colpire in profondità.

COME ARRIVA IL BARI – Fabio Caserta, alla guida dei galletti dopo l’esperienza a Catanzaro, propone un 4-3-3 più fluido e offensivo, con esterni rapidi e centrocampisti tecnici. Tra i pali c’è Cerofolini, mentre la linea difensiva vede Dickmann e Dorval sugli esterni, pronti a spingere e coprire, con Vicari e Nikolaou centrali di esperienza e buon senso della posizione. In mezzo al campo, Braunöder agisce da regista basso, con Verreth e Pagano a completare il reparto: il primo più tecnico, il secondo più dinamico, entrambi capaci di dare ritmo e verticalità. Il tridente offensivo è composto da Partipilo, Moncini e Sibilli.

Probabili formazioni di Modena-Bari

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, Zampano; Gliozzi, Defrel. Allenatore: Sottil.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Verreth, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli. Allenatore: Caserta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: