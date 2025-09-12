Ospitaletto-Pergolettese 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Ospitaletto-Pergolettese di venerdì 12 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

OSPITALETTO – Venerdì 12 settembre 2025, alle ore 20.30, allo stadio Comunale Gino Corioni, l’Ospitaletto affronterà la Pergolettese per il quarto turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Ospitaletto, dopo il pareggio esterno 1-1 sul campo della Triestina, con le reti siglate da Gunduz e Gualandris, si ritrova con due punti in classifica, frutto di due pareggi ed una sconfitta. -1 la differenza reti con due gol realizzati e tre subiti.

Invece la Pergolettese, dopo la vittoria interna 3-1 sul Cittadella, grazie alle reti di Parker, Bane e Dore, per i veneti in gol Bunino, si ritrova con sei punti in graduatoria, frutto di due vittorie ed una sconfitta. 2 la differenza reti con sei gol fatti e quattro subiti. L’incontro sarà diretto da Andrea Bortolussi di Nichelino, che sarà coadiuvato da Thomas Storgato e Giovanni Pandolfo, entrambi di Castelfranco Veneto, il quarto ufficiale sarà Alberto Poli di Verona, operatore Fvs Kevin Turra di Milano.

Tabellino in tempo reale

OSPITALETTO:. A disposizione:



PERGOLETTESE:. A disposizione:



Reti: al 39' pt Gobbi F. (Ospitaletto) al 35' pt Dore S. (Pergolettese) .



Ammonizioni: al 14' st Tremolada M. (Pergolettese), al 19' st Bane A. (Pergolettese).



Espulsioni: al 15' st Possenti M. (Ospitaletto).

Le formazioni ufficiali di Ospitaletto-Pergolettese

OSPITALETTO FRANCIACORTA (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenbti, Sinn; Gualandris, Mondini, Panatti, Messaggi; Bertoli, Gobbi. A disposizione: Raffaelli, Bevilacqua, Ievoli, Pavanello, Contessi, Torii, Dopi, Sina, Gaurneri, Mazza, Orlandi, Pollio, Casali, Nahrudnyy. Allenatore: Andrea Quaresmini

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Aidoo, Benvenuto, Bane, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino, Parker, Tomaselli. A disposizione: Finardi, Doldi, Antolini, Corti, Pala, Tremolada, Di Gesu’, Padalino, Roversi, Pessolani, Jaouhari, Sartori. Allenatore: Giocomo Curioni

Le dichiarazioni

Andrea Quaresmini (allenatore Ospitaletto): “Quella di oggi è stata una partita complicata perché non avevamo attaccanti a disposizione e ci siamo dovuti adattare con chi c’era. Inizialmente abbiamo sofferto la pressione della Pergolettese, ma poi i ragazzi si sono comportati bene, applicandosi molto sulla fase difensiva. E’ un buono spunto su cui dovremo lavorare. Il fatto di non aver preso gol è un segnale positivo, vuol dire che stiamo lavorando bene: in questo momento mi interessa avere più equilibrio possibile e non concedere spazi agli avversari. Oggi la mia squadra ha dato tutto, ero curioso di vedere come ci saremmo comportati dopo le fatiche della settimana ma la risposta è stata buona. Se non passiamo attraverso il sacrificio, faremo ancora più fatica di quella che già dovremo fare. In queste amichevoli si è visto uno spirito che ci dovrà contraddistinguere per tutto il campionato“.

Giacomo Curioni (allenatore Pergolettese): “I ragazzi contro il Cittadella hanno fatto una bella prestazione. Hanno interpretato molto bene la partita per tutti I 90 minuti. Però c’è anche la consapevolezza che è solo una tappa del nostro percorso, del nostro campionato che già fra due giorni ci vedrà di fronte un’altra partita con altre caratteristiche. Devo ringraziare la partecipazione e l’applicazione da parte dei ragazzi che si sono messi a disposizione. Però sappiamo che il percorso è lungo e quando ci saranno delle difficoltà dovremo farci trovare pronti. L’Ospitaletto è una neopromossa che ha già dimostrato in queste prime partite di essersi calata e adattata bene al nuovo campionato. Innanzitutto con un mercato di categoria e poi vendendo cara la pelle contro il Vicenza, e poi ha portato a casa un punto e sfiorato la vittoria a Trieste nell’ultimo turno di campionato.

Quindi sappiamo che sarà una partita con delle caratteristiche diverse rispetto alla partita precedente e ci dovremo far trovare pronti. La partecipazione e l’applicazione dovranno essere le stesse. Le nostre caratteristiche dovranno rimanere tali anche nella partita di venerdì. Però dobbiamo essere consapevoli che la partita in sé, l’avversario in sé richiede delle caratteristiche diverse, richiederà delle letture diverse: deve esserci questa consapevolezza da parte della squadra e lo dovremo dimostrarlo in campo. Abbiamo recuperato anche Pala che appena arrivato, ha avuto un problema muscolare ma che sta smaltendo e si è aggregato in gruppo in questi giorni: sarà tra I convocati nella partita di venerdì”.

La presentazione del match

QUI OSPITALETTO – Andrea Quaresmini dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Sonzogni a difesa della porta; Regazzetti, Nessi, Possenti e Sinn a completare il pacchetto difensivo; Mondini e Panatti davanti alla difesa; Messaggi, Gobbi e Guarneri in mediana; Bertoli unica punta.

QUI CREMA – Invece Giacomo Curioni dovrebbe rispondere con il 4-3-3): Cordaro tra i pali; Aidoo, Bane, Lambrughi e Capoferri a completare il reparto arretrato; Dore, Arini e Careccia a metà campo; Ferrandino, Parker e Pessolani in avanti.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Pergolettese

OSPITALETTO (4-2-3-1): Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenti, Sinn; Mondini, Panatti; Messaggi, Gobbi, Guarneri; Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Aidoo, Bane, Lambrughi, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino, Parker, Pessolani. Allenatore: Giacomo Curioni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 254), su Sky Go e Now Tv.