Pescara-Cesena 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pescara-Cesena di Venerdì 22 agosto 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

PESCARA – Venerdì 22 agosto, alle ore 20:30, lo Stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” sarà il teatro dell’Open Day che inaugura la 94ª edizione della Serie B 2025-2026, con il match tra Pescara e Cesena a fare da apripista. Un appuntamento che unisce calcio, spettacolo e celebrazione dell’identità nazionale, sotto il nuovo claim del campionato: “100% passione italiana”.

Indice:

Alla presenza del presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, Pescara Calcio e LNPB hanno organizzato un pre-partita ricco di emozioni. Le bandiere delle 20 squadre partecipanti coloreranno il campo, mentre un deejay set coinvolgerà il pubblico in attesa del calcio d’inizio. A rendere ancora più solenne il momento sarà il tenore pescarese Piero Mazzocchetti, che eseguirà l’Inno di Mameli.

I giocatori entreranno in campo accompagnati da bambini vestiti con i kit ufficiali delle squadre di Serie B, in un gesto simbolico che celebra il futuro del calcio italiano. A completare il quadro, il lancio dell’official track della stagione, un brano inedito firmato dal compositore Eros Cristiani, pensato per incarnare l’energia e la vivacità del campionato.

Sul campo, sarà subito battaglia. Il Pescara, tornato in Serie B dopo quattro anni, si affida a Mister Vivarini per voltare pagina dopo l’addio a Silvio Baldini, ora alla guida dell’Italia Under 21. Gli abruzzesi puntano sull’esperienza di Letizia e Valzania, ma devono riscattare la recente eliminazione in Coppa Italia contro il Parma.

Il Cesena, al secondo anno consecutivo in Cadetteria, arriva con ambizioni da playoff. La squadra di Mister Mignani ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione, cedendo solo Saric al Palermo, e ha rinforzato la rosa con innesti di qualità: Simone Bastoni dallo Spezia, Roberto Ciervo dal Sassuolo e Gianluca Frabotta dalla Juventus. Riflettori puntati su Cristian Shpendi e Dimitri Bisoli, pronti a trascinare i romagnoli verso nuovi traguardi.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PESCARA-CESENA]

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-CESENA 1-1 (2'T) SECONDO TEMPO 3' tentativo in verticale di Merola ma troppo lungo per il compagno e palla in fallo laterale 1' appena 15 secondi e Merola dai 20 metri in posizione leggermente defilata conclude verso il palo più lontano sfiorando il bersaglio! ben ritrovati con la diretta di Pescara-Cesena, squadre nuovamente in campo. Sono gli ospiti a muovere il primo pallone della ripresa PRIMO TEMPO 46' all'Adriatico si chiude un frizzante primo tempo dove i bianconeri hanno trovato un muro in Desplanches. Quindi il botta e risposta dopo pochi minuti tra Blesa e Olzer. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per la seconda parte dell'anticipo 45' 1 minuto di recupero 45' gioco fermo, a terra Shpendi che dopo un controllo viene forse ostacolato e fallisce la conclusione ravvicinata. Si gioca 42' sponda di Bastoni per Bisoli che calcia di precisione, vola a deviare in angolo Desplanches! Pochi istanti dopo traversone sul secondo palo per il tocco a lato di Blesa e pallone sul fondo 41' chiusura in angolo per il nuovo tentativo dalla bandierina di Bastoni. Palla calciata direttamente tra le braccia del portiere 38' imbucata in area su Shpendi di Ciervo, ottima uscita bassa del portiere 37' tutto da rifare per gli ospiti che anche grazie a uno strepitoso Desplanches ha dilapidato almeno 4 palle gol 35' OLZER!! PAREGGIO DEL PESCARA! Conclusione violentissima dal limite dell'area con il mancino resistendo alla marcatura di Bastoni e palla alla sinistra di Klinsmann. Gol di rabbia per il neo acquisto che conferma le ottime impressioni negli scampoli di pre campionato 34' fallo in attacco di Oliveri su Bastoni 31' CESENA IN VANTAGGIO! Berti scambia palla a terra con Bastoni per Blesa che conclude nelle porta sguarnita! Il VAR convalida 28' azione di contropiede micidiale nato da un lungo lancio Ciervo che nel due contro due conclude in aerea ma trova uno strepitoso Desplanches che replica su Shpendi. L'attaccante ha una terza occasione sulla respinta ma trova provvidenziale Oliveri a salvare! 27' angolo conquistato da Di Nardo sulla destra d'attacco. Alla battuta Letizia, scarico per Squizzato che non impatta bene sulla sfera 25' gioco fermo, pallonata su Di Nardo ma nessun problema si riprende senza l'ingresso dello staff medico in campo 23' pochi istanti più tardi Blesa si fa luce in area ma tutto fermo per iniziale posizione di offside 22' bella giocata di Ciervo sulla destra in area di ma nessuno raccoglie l'invitante cross teso 20' gioco a tre in verticale per il Pescara ma Zaro ci mette una pezza su Sgarbi 18' punizione ai 30 metri per il Pescara in posizione centrale. Conclusione alta di Olzer molto potente 15' primo quarto d'ora di gioco con una palla gol di Berti sui piedi di Blesa che in area piccola viene contrastato da Oliveri al momento della girata. Sul corner nulla di fatto 14' prova a restare alta la squadra biancazzurra che si sta affidando a lanci lunghi sulla fascia 12' traversone interessante dalla sinistra di Sgarbi ma la difesa libera 11' prova a conservare il possesso palla il Delfino che ha avuto un avvio complicato 8' punizione conquistata sulla trequarti da Merola con un guizzo, sale la squadra di Vivarini. Punizione di Letizia direttamente tra le braccia di Klinsmann 5' due occasioni per il Cesena: primo tentativo in area per Bastoni respinto dal portiere quindi Cioffi da due passi fallisce il bersaglio con il ginocchio su invito di Blesa! 4' punizione insidiosa di Bastoni verso il secondo palo con Despalches al primo intervento in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi dello stesso 3' prova a guadagnare metri la squadra ospite sul lato destro, pressione fallosa e punizione conquistata sulla trequarti 2' fase di studio con il Pescara che prova ad abbozzare un pressing calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia biancazzurra, Cesena in maglia bianconera ancora qualche istante, il tempo di liberare il campo e siamo pronti a partire squadre in campo, prima del fischio d'inizio inno nazionale eseguito da Mazzocchetti 20:26 siamo in attesa dell'ingresso delle due squadre in campo. Spettatori stimati oltre 12mila con circa 300 ospiti 20:18 al via la cerimonia con le bandiere rappresentanti le 20 protagoniste in campo a sventolare. Protagoniste anche le ragazze pon pon con una coreografia tutte in completo biancoazzurro Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. Ricordiamo che il match sarà preceduto dalla cerimonia inaugurale della nuova Serie B. 4-3-3 per il Pescara oggi senza Valzania e Dagasso, in avanti Merola con Di Nardo e Sgarbi. 3-5-2 per il Cesena che si affida in attacco al tandem Shpendi-Blesa. Attesa importante cornice di pubblico. Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews ed Emiliaromagnanews24, benvenuti alla diretta di Pescara-Cesena. Dalla stampa dell'Adriatico per commentare la prima giornata del campionato di Serie B. TABELLINO PESCARA (4-3-3) Desplanches; Oliveri, Brosco, Corbo, Letizia; Olzer, Squizzato, Graziani; Merola, Di Nardo, Sgarbi. A disposizione: Saio, Profeta, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan, Brandes, Kraja, Berardi, Meazzi, Saccomanni, Ferraris, Cangiano, Tonin (ex). Allenatore: Vivarini CESENA (3-5-2) Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Frabotta; Berti; Bisoli, Bastoni; Shpendi, Blesa. A disposizione: Siano, Fontana, Piacentini, Guidi, Magni, Adamo, Celia, Arrigoni, Zamagni, Francesconi, Diao, Olivieri. Allenatore: Mignani Reti: al 31' pt Blesa, al 35' pt Olzer Ammonizioni: Recupero: 1' pt

Le formazioni ufficiali di Pescara-Cesena

PESCARA (4-3-3) Desplanches; Oliveri, Brosco, Corbo, Letizia; Olzer, Squizzato, Graziani; Merola, Di Nardo, Sgarbi. A disposizione: Saio, Profeta, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan, Brandes, Kraja, Berardi, Meazzi, Saccomanni, Ferraris, Cangiano, Tonin (ex). Allenatore: Vivarini

CESENA (3-5-2) Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Frabotta; Berti; Bisoli, Bastoni; Shpendi, Blesa. A disposizione: Siano, Fontana, Piacentini, Guidi, Magni, Adamo, Celia, Arrigoni, Zamagni, Francesconi, Diao, Olivieri. Allenatore: Mignani

L’arbitro

Sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.Quarto uomo Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà Luigi Nasca di Bari, AVAR Alessandro Prontera di Bologna. Per il fischietto romano si tratta di una nuova direzione in cadetteria, dove ha già incrociato i biancazzurri in cinque occasioni: due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, maturata in Coppa Italia contro la Sampdoria (4-1 nel novembre 2017). L’ultimo precedente risale al 23 febbraio 2019, quando il Pescara di Pillon superò il Padova per 2-0.

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate decine di volte nel corso degli anni, tra Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia, dando vita a sfide spesso combattute e cariche di significato. Allo Stadio Adriatico, il bilancio pende nettamente a favore degli abruzzesi: su 24 precedenti casalinghi, il Pescara ha vinto ben 14 volte, pareggiato in 6 occasioni e ceduto il passo solo in 4. Un vero e proprio fortino per i biancazzurri, dove il Cesena ha spesso faticato a imporsi. Tra i match più ricordati dai tifosi c’è il 2-0 dell’8 marzo 2014, firmato da Zuparic e Politano, e la rovesciata da copertina di Lapadula nel successo del 2016. Anche il pareggio a reti bianche del maggio 2018 ha lasciato il segno, perché sancì la salvezza per entrambe le squadre in una stagione tiratissima.

Negli ultimi anni, la rivalità si è rinnovata anche in Serie C, con il Pescara che ha avuto la meglio in diverse occasioni, compresa quella del marzo 2022 grazie al gol dell’ex Mirko Drudi. Ma attenzione: il Cesena ha dimostrato di poter invertire la tendenza, come nel novembre 2023, quando Shpendi firmò una vittoria storica all’Adriatico.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PESCARA – Il Pescara di Vivarini (senza Dagasso e Valzania) si presenta con 4-2-3-1. In porta c’è Desplanches, mentre la linea difensiva è guidata dall’esperienza di Letizia e dalla solidità di Corbo. Sulla mediana Graziani e Squizzato quindi dietro Di Nardo preferito a Sgarbi il trio formato da Olzer l’uomo deputato a cucire il gioco con Merola e Cangiano.

COME ARRIVA IL CESENA – Il Cesena di Mignani risponde con un più compatto 3-4-1-2, che punta sulla densità centrale e sulle ripartenze. In porta c’è Klinsmann, protetto da una difesa a tre con Ciofi, Zaro e Mangraviti. Sulle corsie, Ciervo e Frabotta avranno il compito di spingere e coprire, mentre in mezzo Bisoli e Simone Bastoni garantiscono muscoli e geometrie. Dietro le punte, il giovane Berti agirà da trequartista, con licenza di inventare per il tandem offensivo composto da Cristian Shpendi e Blesa, due attaccanti complementari: uno più dinamico, l’altro più strutturato.

Probabili formazioni di Pescara-Cesena

PESCARA (4-2-3-1): Desplanches; Letizia, Corbo, Giannini, Olivieri; Graziani, Squizzato; Olzer, Merola, Cangiano; Di Nardo. Allenatore: Vivarini

CESENA (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, S. Bastoni, Frabotta; Berti; C. Shpendi, Blesa. Allenatore: Mignani

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: