L’Inter chiude per Andy Diouf, il Milan accoglie Boniface, e la Juventus spinge per Zhegrova. Roma tra Sancho ed Embolo

MILANO – Il calciomercato entra nel vivo e la giornata del 22 agosto 2025 non ha deluso le aspettative. Le squadre italiane ed europee si muovono con decisione, tra colpi già chiusi e trattative che tengono i tifosi con il fiato sospeso.

A Milano, l’Inter ha accolto Andy Diouf, centrocampista francese dal Lens, che ha svolto le visite mediche e si prepara a firmare un contratto fino al 2030. Un innesto giovane e dinamico, ideale per il centrocampo di Chivu, che punta a rinnovare la mediana con qualità e corsa.

Dall’altra parte dei Navigli, il Milan ha messo le mani su Victor Boniface, attaccante nigeriano che promette fisicità e gol. Allegri lo ha voluto fortemente, e ora potrà contare su un riferimento offensivo capace di aprire spazi e colpire con potenza.

A Torino, la Juventus continua a muoversi con astuzia. Dopo aver ufficializzato Jonathan David a parametro zero, i bianconeri spingono per Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille. Il giocatore ha già rifiutato il Marsiglia, segnale chiaro della sua volontà di vestire la maglia juventina.

La Roma, invece, vive ore di riflessione. Jadon Sancho è il sogno, ma la trattativa è in stallo. Per non farsi trovare impreparata, la dirigenza ha riattivato i contatti con il Monaco per Breel Embolo, mentre l’infortunio di Leon Bailey complica ulteriormente i piani offensivi.

Sorpresa in casa Sassuolo, dove Nemanja Matic ha firmato un contratto annuale. Il centrocampista serbo porta esperienza e leadership, qualità preziose per una squadra che vuole consolidarsi nella parte sinistra della classifica.

L’Udinese sogna Nicolò Zaniolo. Dopo le esperienze altalenanti in Serie A e all’estero, potrebbe trovare nuova linfa in Friuli. Il Torino, invece, ha ufficializzato Kristjan Asllani, regista in arrivo dall’Inter, mentre il Bologna ha chiuso per Jonathan Rowe, esterno offensivo classe 2003.

Il Napoli punta tutto su Gyokeres, attaccante valutato circa 40 milioni. Un cambio radicale, che segna l’inizio di una nuova era offensiva per i partenopei.

Anche all’estero non mancano i movimenti. L’Arsenal ha acquistato Eberechi Eze dal Crystal Palace, mentre il Bayer Leverkusen si è assicurato Loïc Badé e Claudio Echeverri, quest’ultimo in prestito dal Manchester City. Il Villarreal ha ufficializzato Renato Veiga dal Chelsea, e il PSV ha preso Paul Wanner dal Bayern Monaco, affidandogli la maglia numero 10.