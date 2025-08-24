Cagliari-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Fiorentina di domenica 24 agosto 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Domenica 24 agosto 2025 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Fiorentina, gara valevole per la prima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 18:30. In campo due squadre che hanno già inaugurato la loro stagione con una vittoria seppur in modalità differenti. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dal passaggio al secondo turno di Coppa Italia grazie alla vittoria al termine della lotteria dei calci di rigore contro la Virtus Entella. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Stefano Pioli che vengono dalla netta vittoria ottenuta in Slovacchia ai danni degli ucraini del Polissya Zhytomyr nella sfida d’andata dei play-off di UEFA Conference League (0-3).

I sardi, che hanno vinto l’ultima gara di Serie A disputata davanti al proprio pubblico senza subire gol contro il Venezia (3-0), puntano a un risultato positivo all’esordio in campionato per iniziare con il piede giusto il proprio cammino verso la salvezza. I viola, invece, che hanno vinto l’ultima sfida esterna in massima serie giocata sul campo dell’Udinese (2-3), andranno a caccia del bottino pieno per alimentare le proprie ambizioni in chiave europea.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono alla Fiorentina: 40 vittorie, 25 sconfitte e altrettanti pareggi. Risale al 10 novembre 2019 l’ultimo successo del Cagliari contro i viola: 5-2 con gol di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan oltre alla doppietta di Vlahovic. L’ultimo confronto all’Unipol Domus della passata stagione vide la Fiorentina imporsi in rimonta per 2-1 con Beltran e Gosens capaci di rispondere a Piccoli, ad un passo dal diventare un nuovo attaccante viola. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato di Roma 2 e Simone Biffi di Treviglio. Quarto Ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano e Marco Guida di Torre Annunziata.

Le parole di Fabio Pisacane

“È sempre un’emozione, mi auguro che tutte le partite mi possano suscitare queste gioie. Il debutto in Serie A è qualcosa di nuovo e speciale. Ci aspetta una bella partita all’esordio, l’abbiamo studiata attentamente. Incontreremo una squadra feroce nelle transizioni e dovremo essere molto bravi a non concedere spazi larghi ai loro attaccanti altrimenti rischiano di farci del male. La difesa a quattro al momento è un’opzione per cercare di giocare tutti insieme forti del sostegno del pubblico e coprire bene il campo. Può essere una soluzione per poter trascinare i nostri tifosi”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Iliev, Ciocci.

Difensori: Luperto, Idrissi, Deiola, Di Pardo, Mina, Zappa, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Felici, Folorunsho, Cavuoti

Attaccanti: Klicsoy, Luvumbo, Esposito, Vinciguerra, Borrelli.

I convocati della Fiorentina

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm

Attaccanti: Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean, Sabiri.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Indisponibili Radunovic e Pavoletti mentre tornano a disposizione Gaetano e Luperto. Tra i pali Caprile con Zappa, Mina, Luperto e Obert a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Adopo, Prati e Deiola mentre in avanti spazio a Folorunsho che agirà alle spalle di Sebastiano Esposito e Luvumbo.

QUI FIORENTINA – Nessun assente tra le fila viola. A protezione di De Gea ci saranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle corsie esterne agiranno Dodò e Gosens con Sohm, Fagioli e Ndour in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Gudmundsson e Kean.

Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; Luvumbo, Sebastiano Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.