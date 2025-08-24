Latina-Atalanta U23: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Latina-Atalanta U23 di Domenica 24 agosto 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

LATINA – Domenica 24 agosto 2025, lo Stadio Domenico Francioni ospiterà la partita Latina-Atalanta U23, sfida valida per la prima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

Il Latina punta a fare a conquistare i primi punti della stagione, avendo la possibilità di giocare la prima sfida di campionato in casa. Avanti a sè ha però ora un avversario ben più forte e blasonato di lei: l’Atalanta U23. I giovani bergamaschi, vorranno mostrare dimostrare tutto il loro talento. Si prospetta così una bella partita, tra due squadre che vorranno incominciare il proprio campionato con il piede giusto.

La maggior parte delle ricevitorie punta sul successo degli ospiti. La vittoria dell’Atalanta U23 è di fatti quotata alla cifra di 2.05, a fronte del successo casalingo del Latina stabilito alla cifra di 3.40 Si aggira invece ad una cifra intermedia il risultato di parità, che è stabilito a 3.20.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LATINA-ATALANTA U23]

LATINA:. A disposizione:



ATALANTA U23:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Il fischietto tedesco Domenico Castellone della Sezione di Napoli dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Leonardo Mallimaci proveniente da Reggio Calabria, mentre il secondo assistente sarà Angelo Mazza appartenente anche esso alla Sezione di Reggio Calabria. Il Quarto Ufficiale sarà Gerardo Simone Caruso di Viterbo. L’operatore FVS sarà Giulia Tempestilli della Sezione di Roma 2.

La presentazione del match

COME ARRIVA LATINA – Il tecnico Alessandro Bruno dovrebbe affidarsi al modulo 4-5-1. L’estremo difensore Mastrantonio tra i pali e retroguardia a cinque formata da Porro, Marenco, Parodi, Calabrese e Pace. A centrocampo agiranno Pannitteri, Ciancio, Scavaglieri e Quieto. Infine, toccherà a Ekuban svariare su tutto il fronte di attacco.

COME ARRIVA L’ATALANTA U23 – Il tecnico Salvatore Bocchetti dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. L’estremo difensore Pardel tra i pali e retroguardia a tre formata da Guerini, Orbic e Navarro. In mediana Pounga e Panada, mentre sulle fasce di centrocampo agiranno Bergonzi e Ghislandi. Infine, Nipoti e Vavassori avranno il compito di supportare Cissé unica punta.

Le probabili formazioni

LATINA (4-5-1): Mastrantonio; Porro, Marenco, Parodi, Calabrese, Pace; Pannitteri, Ciancio, Scavaglieri, Quieto; Ekuban. Allenatore: Alessandro Bruno.

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Pardel; Guerini, Orbic, Navarro; Bergonzi, Pounga, Panada, Ghislandi; Nipoti, Vavassori; Cissé. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Latina e Atalanta U23 su Sky Sport (canale 254) e Now, oltre a poter rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.