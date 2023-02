I giocatori da schierare al fantacalcio per la 22° giornata di Serie A: Meret tra i pali; in avanti Osimhen, Lautaro e Berardi

MILANO – Terza giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023, che si gioca dal 10 al 13 febbraio 2023. Si comincia già venerdì alle 20.45, perché gli impegni delle Coppe Europee incalzano: a gara di apertura sarà Milan – Torino. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando.

Il modulo scelto é, come sempre, il 3-4-3. Il numero uno suggerito per la “Top 11” di questa settimana é Meret: é tra i protagonisti della fantastica stagione del Napoli e con soli quindici gol subiti é il portiere meno battuto del torneo.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, restiamo in casa Napoli e partiamo da Dimarco: é tra gli uomini più in forma dell’Inter di Simone Inzaghi e tra i migliori esterni del torneo. Proseguiamo con Parisi: é uno dei giocatori più pregiati dell’Empoli di Zanetti e su di lui hanno già messo gli occhi alcune big, tra le quali l’Inter. Chiudiamo con Bremer: il brasiliano della Juventus non é ancora al meglio ma la sua prestazione contro la Salernitana ha fatto registrare segnali di ripresa rispetto alle uscite precedenti

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Orsolini. Strepitoso contro la Fiorentina: procura il rigore al Bologna e lo trasforma dal dischetto, é suo l’assist per Posch in occasione del secondo gol e incanta con giocate di classe. Al centro suggeriamo Kvaratskhelia. Autore di uno dei gol del Napoli contro lo Spezia, il giorgiano forma con Osimhen la coppia più vincente del campionato: per loro 41 gol. Al suo fianco indichiamo Lazovic: é il vero e proprio capitano del Verona, fondamentale nella ripresa della squadra scaligera. Sull’altra fascia spazio a Zaccagni, che alla Lazio sta disputando la sua migliore stagione in carriera.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Osimhen: con i suoi sedici gol finora realizzati é il capocannoniere del torneo; il Napoli lo ha blindata mettendo a tacere tutte le voci di mercato delle scorse settimane. Al centro optiamo per Lautaro: oltre al fatto che sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Inter, ha anche deciso il Derby della Madonnina. Chiudiamo con Berardi: con tre gol in cinque gare ha ritrovato la miglir condizione, a beneficio del Sassuolo.

