BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano è pronto a inaugurare la stagione 2025/26 con una sfida di prestigio: l’esordio all’Olimpico contro la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, in programma alle ore 20:45. Dopo una brillante annata culminata con la vittoria della Coppa Italia, i rossoblù si presentano con ambizioni europee e una rosa rinnovata. Ecco l’elenco dei convocati ufficiali per la trasferta capitolina.
Due le defezioni ufficiali per la gara contro la Roma:
-
Emil Holm: ancora ai box per un problema muscolare alla coscia destra. Il terzino svedese dovrebbe rientrare entro fine settembre.
-
Juan Miranda: squalificato per un’espulsione rimediata nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina
CONVOCATI PER LA GIORNATA
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Karlsson, Odgaard, Orsolini.
