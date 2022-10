Elenco dei giocatori del Lecce convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta da Baroni per il campionato

LECCE – Per l’ottava giornata del campionato 2022/2023 di Serie A contro la Cremonese in casa, mister Baroni ha scelto la lista dei giocatori convocati del Lecce. Tutti recuperati in casa giallorossa, compreso Ceesay che accusava noie fisiche. Di seguito andiamo a vedere l’elenco dei giocatori suddivisi per ruolo.

CONVOCATI SERIE A

CONVOCATI PER LA GIORNATA

Portieri: Bleve, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Cetin, Dermaku Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti

Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand.

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Persson, Rodriguez, Strefezza

CONVOCAZIONI PER SQUADRA