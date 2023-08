Elenco dei giocatori del Monza convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista dei nomi scelta da Palladino per il campionato 2023/2024

MONZA – Per la seconda giornata di campionato in programma sabato 26 agosto alle 18.30 contro l’Empoli all’U-Power Stadium, Palladino ha scelto i 25 convocati. Rosa al completo con le uniche assenza quelle di Bettella per un problema alla caviglia, rientra dalla squalifica Izzo. Di seguito la lista completa dei giocatori suddivisi per ruolo.

Portieri: Di Gregorio, Gori, Sorrentino

Difensori: Birindelli, Caldirola, Carboni A., Carboni F., Cittadini, D’ambrosio, Kyriakopoulos, Izzo, Marì, Pedro Pereira

Centrocampisti: Bondo, Carboni V., Colpani, Gagliardini, Machin, Pessina, Vignato

Attaccanti: Caprari, Ciurria, Maric, Mota Carvalho, Petagna

