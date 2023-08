Elenco dei giocatori del Frosinone convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta da Di Francesco per il campionato 2023/2024

FROSINONE – Per la seconda giornata di campionato in casa contro l’Atalanta, Eusebio Di Francesco ha stilato la lista dei convocati del Frosinone. Tra i nomi presente in attacco anche il neo acquisto Cheddira. Non sono presenti squalificati e infortunati pertanto allo Stirpe gialloblù con la rosa al completo.

CONVOCATI SERIE A

CONVOCATI PER LA GIORNATA

Portieri: Cerofolini, Palmisani

Difensori: Macej, Marchizza, Monterisi, Oyon, Romagnoli, Szyminski

Centrocampisti: Brescianini, Barrenechea, Garritano, Gelli, Harroui, Mazzitelli

Attaccanti: Baez, Borrelli, Canotto, Caso, Cheddira, Cuni, Kvernadze

CONVOCAZIONI PER SQUADRA