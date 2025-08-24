Elenco dei giocatori della Fiorentina convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta da Pioli per il campionato di Serie A

FIRENZA – La Fiorentina di Stefano Pioli è pronta a inaugurare la stagione 2025/26 con la trasferta all’Unipol Domus di Cagliari, domenica 24 agosto alle ore 18:30. Dopo un precampionato incoraggiante e il successo nell’andata del preliminare di Conference League, la Viola vuole partire forte anche in campionato. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la prima giornata, con un’unica assenza di rilievo. Assente Christian Kouamè per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il suo rientro è previsto da metà settembre. Un’assenza pesante per Pioli, che perde un’alternativa preziosa nel reparto offensivo.

CONVOCATI FIORENTINA PER LA GIORNATA

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm

Attaccanti: Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean, Sabiri. Kouamè

