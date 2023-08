Elenco dei giocatori dell’Hellas Verona convocati per la partita di oggi: informazioni sulla lista scelta da Baroni per il campionato 2023/2024

VERONA – Per la gara di sabato 26 agosto alle ore 20.45 tra Hellas Verona e Roma, il tecnico Marco Baroni ha scelto i 24 giocatori convocati. Non sono presenti perchè indisponibili Henry (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e Lazovic (lesione muscolare ai flessori della coscia) e Braaf (noie fisiche). Ecco di seguito la lista completa dei giocatori con la suddivisione per ruolo.

CONVOCATI SERIE A

CONVOCATI PER LA GIORNATA

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Amione, Cabal, Coppola, Dawidowicz, Doig, Faraoni, Hien, Magnani

Centrocampisti: Duda, Folorunsho, Hongla, Joselito, Patanè, Saponara, Serdar, Terracciano

Attaccanti: Bonazzoli, Cisse, Djuric, Mboula, Ngonge

CONVOCAZIONI PER SQUADRA