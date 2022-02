Il 22 febbraio 2022 le gare di Champions League saranno trasmesse in diretta su Sky; Villarreal – Juventus anche in chiaro su Canale 5

VILA REAL – Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 22 febbraio ci sono le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. É il giorno di Villarreal – Juventus. Il Villarreal si é piazzato al secondo posto nel Gruppo F dietro al Manchester City e davanti all’Atalanta. In Liga viene dal successo esterno per 1-4 contro il Granada ed é sesto con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e sei sconfitte con quarantadue gol fatti e ventiquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone due. La squadra di Allegri, invece, si è qualificata al primo posto del Gruppo H davanti al Chelsea, che é stata anche l’unica squadra capace di sottrarle punti. In campionato é reduce da due pareggi consecutivi, ultimo dei quali quello nel Derby della Mole, ed é quarta a quota 47 punti, con un cammino di tredici partite vinte, otto pareggiate e cinque perse con trentotto reti realizzate e ventitré incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie e tre pareggi con sei gol fatti e tre subiti. Contemporaneamente tocca a Chelsea – Lilla. Il Chelsea, Campione del mondo e detentore della Coppa, si é piazzato al secondo posto nel Gruppo H dietro alla Juventus. In Premier League viene dal successo esterno di misura contro il Crystal Palace ed é terzo con 50 punti, frutto di quattordici vittorie, otto pareggi e tre sconfitte con quarantanove gol fatti e diciotto subiti. Ha vinto le ultime cinque sfide siglando otto reti e subendone due. Il Lilla, invece, si è qualificata al primo posto del Gruppo G davanti a Salisburgo, Siviglia e Strasburgo. In campionato é reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Metz ed é soltanto undicesimo a quota 36 punti, con un cammino di nove partite vinte, nove pareggiate e sette perse con trentadue reti realizzate e trentacinque incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con cinque gol fatti e otto subiti.

Per la venticinquesima giornata di Serie B la Cremonese riceve il Vicenza. La formazione arriva dal recentissimo pareggio esterno contro il pareggio, dove lo scorso 19 febbraio non è andata oltre lo 0-0. Attualmente la Cremonese occupa la 2a posizione in classifica a quota 45 punti, a una sola lunghezza di distanza alle spalle del Lecce capolista. Il Vicenza occupa invece la diciannovesima posizione con 14 punti, a pari merito con i rivali del Crotone; dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi un risultato utile, per rifarsi del recente pareggio casalingo contro la SPAL. Il Pisa ospita il Parma. La formazione toscana arriva dalla recente vittoria esterna contro Monza. Attualmente il Pisa occupa la 3a posizione in classifica a quota 45 punti; quella crociata occupa invece la 14a posizione con 28 punti, alle spalle della Ternana a quota 31 punti.

Torna in campo anche la Serie C con il Girone C , con la capolista Bari impegnata in casa contro il Picerno.

Calcio in tv oggi 22 febbraio 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

09.55

Melbourne City-Central Coast Mariners (A-League) – DAZN

14.30

Messina-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00

Mumbai City-East Bengal (Indian Super League) – ONEFOOTBALL

17.00

Pardubice-Slovacko (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

18.00

Latina-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 258 satellite)

Campobasso-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30

Pisa-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Pordenone-Monza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Cremonese-Vicenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

Alessandria-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256 satellite) e HELBIZ

SPAL-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257 satellite) e HELBIZ

21.00

Villarreal-Juventus (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Chelsea-Lille (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Potenza-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Virtus Francavilla-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Turris-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catania-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Bari-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juve Stabia-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.