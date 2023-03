Il 19 marzo 2023 le gare della 27a giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Sampdoria – Verona anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 19 marzo 2023 c’é la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Sampdoria – Verona. I blucerchiati, nelle ultime cinque sfide hanno raccolto soltanto due punti e domenica scorso hanno perso per 4-2 sul campo della Juventus. Sono ultimi, a pari merito con la Cremonese e a dodici lunghezze dalla quartultima, a quota 12, con un cammino di due partite vinte, sei pareggiate e diciassette perse, tredici reti realizzate e quarantatré incassate; non vincono da undici turni. Gli scaligeri, dopo due k.o. consecutivi, contro Roma (1-0) e Fiorentina (0-3), non sono andati prima oltre lo 0-0 sul campo dello Spezia e poi oltre l’1-1 contro il Monza. Sono terzultimi, a -6 dallo Spezia, con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ventuno reti realizzate e trentotto incassate.

Alle 15 si gioca Fiorentina – Lecce. I Viola, che in settimana hanno conquistato i quarti di finale della Conference League, dove incontreranno i polacchi del Lech Poznan, vengono da tre successi di fila: al sonoro 0-3 rifilato al Verona hanno, infatti, fatto seguito il 2-1 casalingo contro il Milan e lo 0-2 sulla Cremonese. Ora sono undicesimi con 34 punti, frutto di nove vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, trentuno gol fatti e altrettanti subiti. I salentini vengono da tre k.o. di fila: nell’ordine contro il Sassuolo, contro l’Inter e contro il Torino. Sono quindicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e undici partite perse, ventiquattro gol fatti e trentuno subiti.

Contemporaneamente tocca a Torino – Napoli. I granata hanno rimediato la sconfitta per 4-2 nel Derby della Mole battendo prima di misura il Bologna e poi il Lecce per 0-2; ora sono noni, in cerca di punti preziosi per poter ancora sognare un posto in Europa, a quota 34 grazie a un cammino di dieci partite vinte, sette pareggiate e nove perse, ventinove gol fatti e altrettanti subiti. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto, in settimana si sono qualificati per i quarti di finale di Champions League dove incontreranno il Milan, e dopo il successo per 2-0 contro l’Atalanta hanno ben diciotto lunghezze di vantaggio sull’Inter. Finora gli azzurri hanno vinto ventuno volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e Lazio, realizzato sessanta reti e incassate soltanto sedici per il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo.

Alle 18 il Derby della Capitale, Lazio – Roma. Morale opposto per le due squadre dopo gli impegni europei infrasettimanali: la squadra si Sarri è stata eliminata dall’AZ Alkmaar in Conference League perdendo 2-1 in Olanda, mentre la Roma di Josè Mourinho grazie allo 0-0 in Spagna ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League sfruttando il due a zero maturato nella gara di andata. I biancocelesti hanno due punti di vantaggio sui giallorossi e non perdono in campionato da quattro gare (tre vittorie e un pareggio), mentre i giallorossi hanno raccolto, nello stesso segmento di partite, due vittorie e due sconfitte.

In serata il big match Inter – Juventus. La squadra di Simone Inzaghi, che in settimana si é qualificata per i quarti di finale di Champions League dove affronterà il Benfica, é reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo dello Spezia ed é seconda a -18 dal Napoli, con 50 punti, frutto di sedici vittorie, due pareggi, otto sconfitte, quarantasette gol fatti e trenta subiti. Gli uomini di Allegri, che si sono, invece, qualificati per l’Europa League dove incontreranno hanno immediatamente archiviato la sconfitta rimediata contro la Roma battendo per 4-2 la Sampdoria. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero secondi in solitaria; invece occupano la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 38 punti e con un cammino di sedici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, quarantaquattro gol fatti e ventidue subiti. Sono duecentotrentatré precedenti con le centootto successi della Juventus, cinquantasette pareggi e sessantotto affermazioni dell’Inter.

Si gioca il posticipo della trentesima giornata di Serie B, Ternana – Bari. Gli umbri, nelle ultime cinque sfide hanno raccolto soltanto due punti e domenica scorsa hanno perso per 2-0 a Marassi contro il Genoa; sono tredicesimi a quota 36, con un percorso di nove partite vinte, altrettanti pareggiate e undici perse, ventotto reti realizzate e trentasette incassate. I Galletti vantano una striscia positiva di sette risultati utili e domenica scorsa, dopo tre successi consecutivi, hanno pareggiato a reti bianche contro il Frosinone. Sono quarti, in solitaria, a -1 dal Sudtirol (che però giocato una partita in più), con 50 punti, che sono il frutto di tredici successi, undici pareggi e cinque sconfitte, quarantacinque gol fatti e ventisette subiti.

La trentatreesima giornata del Girone B di Serie C vede Pescara e Foggia lottare per il terzo posto.

Calcio in tv oggi 19 marzo 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.30

Atlanta United-Portland Timbers, Montreal Impact-Philadelphia Union, New England-Nashville, New York Red Bulls-Columbus Crew, New York City-DC United, Orlando City-Charlotte, Toronto-Inter Miami (MLS) – APPLE TV

01.30

Chicago Fire-Cincinnati, Dallas-Sporting Kansas City (MLS) – APPLE TV

05.00

Macarthur-Melbourne City (A-League) – ONEFOOTBALL

07.00

Melbourne Victory-Central Coast Mariners (A-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Inter-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Sampdoria-Verona (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Juventus Next Gen-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pomigliano-Parma (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Ajaccio-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Sheffield United-Blackburn (FA Cup) – DAZN

Empoli-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cesena-Atalanta (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

13.30

Anversa-Charleroi (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

Lewes-Manchester United (FA Cup femminile) – DAZN

14.00

Betis-Maiorca (Liga) – DAZN

14.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Arzignano-Sangiuliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Novara-Pordenone (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Albinoleffe-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Piacenza-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Potenza-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gelbison-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monterosi-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monopoli-Giugliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juve Stabia-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Avellino-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pescara-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Crotone-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Ajax-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Trento-Chievo, Napoli-Torres, San Marino-Cittadella, Tavagnacco-Trani, Ravenna-Lazio, Verona-Ternana, Genoa-Arezzo, Cesena-Brescia (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.00

Zona Serie A – DAZN

Torino-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Fiorentina-Lecce (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Arsenal-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Cerignola-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 253) e ONEFOOTBALL

Sampdoria-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cagliari-Lecce (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.15

Brighton-Grimsby (FA Cup) – DAZN

15.30

Union Berlino-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Ternana-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Osasuna-Villarreal (Liga) – DAZN

16.30

Volos-Olympiacos (Campionato greco) – MOLA

16.45

Vitesse-PSV (Eredivisie) – MOLA

17.05

PSG-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

17.30

Manchester United-Fulham (FA Cup) – DAZN

Leverkusen-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Triestina-Vicenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 253) e ONEFOOTBALL

Virtus Verona-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Sesto-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Feralpisalò-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Lazio-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Getafe-Siviglia (Liga) – DAZN

19.00

Braga-Porto (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.00

Twente-AZ (Eredivisie) – MOLA

20.30

AEK Atene-Panathinaikos (Campionato greco) – MOLA

20.45

Inter-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00

Reims-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Barcellona-Real Madrid (Liga) – DAZN

23.00

Boca Juniors-Instituto (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente