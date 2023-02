Roma – Hellas Verona 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Hellas Verona di Domenica 19 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie A

ROMA – Domenica 19 febbraio 2023, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Hellas Verona, posticipo serale della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

La squadra di Mourinho in settimana ha perso di misura contro il Salisburgo nella gara di andata dello spareggio per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League. In campionato, dopo aver pareggiato per 1-1 sul campo del Lecce, é terza, a pari merito con Atalanta e Milan, con 41 punti, con un percorso di dodici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, ventinove reti realizzate e diciassette incassate. Gli scaligeri sono reduci dal successo casalingo di misura contro la Salernitana e occupano la terzultima posizione, a -2 dalla quartultima, con 17 punti che sono il frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte, venti gol fatti e trentatré subiti. Sono sessantatré i precedenti tra le due compagini con il bilancio di trentadue vittorie della Roma, venti pareggi e undici affermazioni del Verona. Nella passata stagione all’Olimpico finì 3-3. All’andata, lo scorso 31 otobre, la Roma si é imposta per 1-3.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO FINALE: ROMA-VERONA 1-0 SECONDO TEMPO 45' 4' La partita finisce qui, grazie per averci seguito e alla prossima! 45' Ci saranno quattro minuti di recupero. 41' Esce El Shaarawy, entra Wijnaldum. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. I giallorossi vedono la vittoria. 37' Il pressing della Roma si basa su un mix di tecnica individuale, organizzazione difensiva e rapidità di gioco, con l'obiettivo di creare occasioni in attacco e mantenere una retroguardia solida. 34' Scontro tra Belotti e Montipò, con il Gallo che voleva anticipare il portiere veronese. 31' Esce Ngonge, entra Kallon. 25' Escono Karsdorp e Solbakken, entrano Zalewski e Celik. 23' E' un peccato che Abraham sia dovuto uscite perché si tratta di un calciatore che può fare la differenza in qualsiasi momento della partita. 22' In difesa, la Roma sta cercando di mantenere una solida organizzazione difensiva, con i difensori a giocare molto compatti per bloccare gli spazi agli attaccanti avversari. 21' La Roma punta molto sulla rapidità e sulla verticalità delle azioni, cercando di creare spazi tra le linee avversarie con la movimentazione dei suoi giocatori. 20' Il Verona è tornato a rintanarsi nella sua metà campo, con gli uomini di Mou che continuano a proporre uno stile di gioco aggressivo e tecnico. 16' Subito movimenti interessanti per Braaf, che prova anche un dribbling. 15' Escono Lazovic e Gaich, entrano Braaf e Lasagna. 14' Tentativo di Ngonge dalla distanza con il mancino, sfera che sorvola la traversa. 10' Gli ospiti si stanno imponendo, evitando di lasciare spazio ai giallorossi. Insomma, si cerca il pareggio. 5' Solo Verona nei primi cinque minuti della ripresa. 1' Si ricomincia dall'1-0 della prima frazione. Il Verona effettua un cambio: entra Coppola, esce Hien. PRIMO TEMPO 45' 5' Il primo tempo termina qui, a più tardi per la cronaca della ripresa! 45' Ci saranno cinque minuti di recupero. 44' Sinistro angolatissimo rasoterra di Solbakken, dopo l'assist di Spinazzola con il tacco, ed è goal!!! Roma in vantaggio! 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 38' Ammonito Smalling: era diffidato, salterà la prossima di campionato. 35' Calcio di punizione per la Roma nel cerchio centrale del campo, poi Belotti mette in mezzo ma il pallone viene allontanato. 33' Mourinho ammonito per proteste. 30' Giunti alla mezz'ora, la situazione non cambia: reti bianche. 28' Ammonito Hien per fallo su Belotti. 25' Il punteggio resta inchiodato sullo 0-0. 22' Si fa sotto anche El Shaarawy, ma Montipò c'è. 18' Su punizione del Verona c'è il tiro al volo di Lazovic che però non trova impreparato Rui Patricio. 16' Abraham si fa male dopo aver subito una botta in faccia e deve essere sostituito. Al suo posto entra Belotti. 15' Eccoci al quarto d'ora, sempre fermi sul pareggio a occhiali. 11' Ci prova Solbakken su punizione, ma la sfera finisce in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 8' Ngonge cerca di impensierire la difesa casalinga, che però finora è riuscita a tenere botta. 6' Giallorossi all'attacco e costantemente in possesso palla. Il Verona si chiude e cerca di difendersi come può. 5' Dopo i primi cinque minuti di gioco siamo ancora a reti inviolate. 2' Ogni volta da brividi il coro dei tifosi romanisti sulle note di Venditti, in una cornice sempre sold out all'Olimpico. 1' Si parte! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, dalle 20.45 si chiude il programma odierno di Serie A con Roma-Verona. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (25' st Zalewski), Bove, Cristante, Spinazzola; Solbakken (25' st Celik), El Shaarawy (41' st Wijnaldum); Abraham (16' pt Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Pellegrini, Matic, Belotti, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Zalewski, Volpato, Tahirovic, Majchrzak. All. Mourinho HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien (1' st Coppola), Dawidowicz; De Paoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic (15' st Braaf), Ngonge (31' st Kallon); Gaich (15' st Lasagna). A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Coppola. All. Zaffaroni Reti: 44' pt Solbakken Ammonizioni: Hien, Smalling Recupero: 5' pt, 4' st

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Bove, Cristante, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Pellegrini, Matic, Belotti, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Zalewski, Volpato, Tahirovic, Majchrzak. Allenatore: José Mourinho

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; De Paoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Coppola. Allenatore: Marco Zaffaroni

Convocati Verona

1 Montipò 2 Zeefuik 3 Doig 5 Faraoni 6 Hien 7 Verdi 8 Lazovic 11 Lasagna 17 Ceccherini 22 Berardi 23 Magnani 24 Terracciano 25 Braaf 26 Ngonge 27 Dawidowicz 28 Abildgaard 29 Depaoli 30 Kallon 32 Cabal 33 Duda 34 Perilli 38 Gaich 42 Coppola 61 Tameze

Le parole di Zaffaroni alla vigilia

“Noi dobbiamo pensare a continuare sulla nostra strada, senza sbagliare la prestazione e facendo una gara aggressiva, mettendoci grande attenzione e concentrazione. In questo periodo abbiamo fatto bene, ma paradossalmente la classifica dice che siamo ancora terzultimi: è un dato oggettivo e dobbiamo averlo ben chiaro. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma la strada è ancora lunga, lo dicono i numeri, che sono l’unica cosa che conta. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, che sta tenendo un rullino di marcia importante e che punta alle prime posizioni della classifica: la Roma è un avversario che va rispettato, ma vogliamo provare a dire la nostra anche all’Olimpico. Faraoni e Gaich possono partire titolari domani? “Con Faraoni dobbiamo stare ancora attenti a non provocare eventuali ricadute che sarebbero complicate, ma sicuramente sarà convocato: il ragazzo sta bene e la sua condizione fisica è in crescita. Per quanto riguarda Gaich, contro la Salernitana ha giocato un’ottima partita: penso che il suo sia in generale un ruolo particolare e difficile, ma lunedì scorso ha gestito bene tanti palloni complicati, aiutando la squadra a salire. Chiaramente deve crescere di condizione, perché prima di arrivare qui a Verona non stava giocando con continuità. Ha tanti margini di miglioramento e si applica in ogni allenamento: è ancora giovane quindi può migliorarsi, soprattutto da un punto di vista tecnico. […] Hanno tanti calciatori che da soli, con una giocata, possono risolvere la partita. È una squadra molto fisica e pericolosa su palla inattiva, situazioni da cui hanno segnato tanti gol. Abbinano strapotere fisico e qualità: contro squadre di questo livello le insidie possono arrivare da tante parti. Sarà molto importante vincere i duelli, perché anche in mezzo al campo hanno giocatori di qualità come Cristante e Matic: la chiave per me sarà in quanti duelli riusciremo a vincere”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale e dal IV uomo Massimi. Al VAR Chiffi, AVAR Di Martino.

Presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà ancora fare i conti con l’assenze di Darboe. Il tecnico portoghese dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo Cristante e Matic mentre Zalewski ed El Sharaawy dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Abraham, supportato da Pellegrini e Volpato.

QUI HELLAS VERONA – Out gli infortunati Faraoni, Hrustic, Henry, Veloso, Daisowicz e Djuric. Zaffaroni dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Magnani, Hien e Coppola. In mezzo al campo Tameze e Duda mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Depaoli e Doig. Davanti Ngonge, supportato da Lasagna e Lazovic.

Le probabili formazioni di Roma – Hellas Verona

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Volpato, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna. Allenatore: Zaffaroni

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.