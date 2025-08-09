Juventus su Kolo Muani, Milan punta Højlund, Napoli cede Raspadori e sogna Grealish. Fiorentina resiste per Comuzzo

MILANO – Il calciomercato entra nel vivo e le squadre di Serie A si muovono con decisione, tra colpi ufficiali, trattative serrate e retroscena che infiammano le giornate dei tifosi. Il countdown verso l’inizio del campionato è iniziato, e i direttori sportivi sono al lavoro per consegnare ai mister rose competitive e ambiziose.

La Juventus è protagonista assoluta. Il nome caldo è quello di Kolo Muani, che ha dato priorità ai bianconeri nonostante l’inserimento del Newcastle. Intanto, Federico Gatti ha rifiutato il Napoli per restare a Torino. Sul fronte uscite, McKennie è in bilico: la Roma lo corteggia, ma anche club tedeschi e inglesi osservano.<

Il Milan si muove con ambizione. Dopo la cessione di Thiaw, il club rossonero ha rilanciato per Giovanni Leoni, cercando di anticipare l’Inter. In attacco, occhi puntati su Rasmus Højlund, in uscita dal Manchester United.

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid per 22 milioni più 3 di bonus. Un addio importante, che apre la strada a un sogno: Jack Grealish. L’inglese è il profilo ideale per dare fantasia e imprevedibilità all’attacco di Antonio Conte.

La Roma guarda al futuro. Vicinissimo l’arrivo del difensore polacco Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia, superando la concorrenza dell’Udinese. In parallelo, si lavora per Echeverri del Manchester City, ma gli inglesi non vogliono concedere il diritto di riscatto.

L’Inter osserva con attenzione. La pista De Winter resta viva, soprattutto se dovesse partire uno tra Pavard e Bisseck. Sul fronte giovani, il club nerazzurro ha chiuso per Luca Fiordilino, che rinforzerà l’Inter U23.

La Fiorentina è sotto assedio per il gioiellino Comuzzo, classe 2006. Quattro club inglesi (Manchester United, Bournemouth, Sunderland e Brighton) hanno bussato alla porta, ma i viola resistono e lo valutano ben 40 milioni.

La Lazio ritrova Matteo Cancellieri, reduce dai prestiti a Empoli e Parma. Sarri lo ha osservato con attenzione e potrebbe schierarlo titolare già alla prima giornata.

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha le idee chiare: servono un terzino sinistro e un esterno offensivo. In attacco, la concorrenza è agguerrita con Simeone, Zapata, Che Adams, Ngonge, Aboukhlal, Sanabria e Vlasic già in rosa.

Il Como ha detto no a 40 milioni dal Tottenham per Nico Paz, chiedendo almeno 70 milioni. Un segnale forte, che conferma le ambizioni del club lariano. Intanto, è stato ufficializzato l’arrivo di Álvaro Morata dal Galatasaray.

Il Cagliari insiste per Sebastiano Esposito, ma il Parma resta in vantaggio. La Salernitana, invece, ha ingaggiato Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, per rafforzare la porta.