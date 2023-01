Roma – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Cremonese di Mercoledì 1° febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 21

ROMA – Mercoledì 1° febbraio 2023, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Cremonese, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Gara secca, quindi in caso di parità al novantesimo si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore: chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente tra Fiorentina e Torino. I giallorossi hanno debuttato nella competizione agli ottavi di finale battendo il Genoa di misura. In campionato, dopo tre successi di fila, la squadra di Mourinho ha perso per 2-1 sul campo del Napoli e ora é sesta con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, ventisei gol fatti e sedici subiti. Nei turni precedenti di Coppa Italia la Cremonese ha eliminato Ternana (3-2), Modena (2-4) e a sorpresa, dopo i calci di rigore, il Napoli. In campionato, invece, i grigiorossi, guidati da Davide Ballardini a seguito dell‘esonero di Massimiliano Alvini, hanno eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, nonostante segnali di ripresa sul piano del gioco, non riescono a trovare la prima vittoria stagionale né ad abbandonare l’ultimo posto che occupano con 8 punti grazie a un percorso di otto partite pareggiate e undici perse, quindici reti realizzate e trentatré incassate. L’ultimo confronto risale al 22 agosto 2022 quando la Roma si impose col risultato di 1-0.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - CREMONESE Mercoledì 1 febbraio dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Damiano Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola; quarto ufficiale Giacomo Camplone di Pescara. Al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni di Bergamo, con assistente il Sig. Salvatore Longo di Paola.

Presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà ancora fare i conti con le assenze di Darboe e Wijnaldum. Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo Cristante e Pellegrini mentre Celik e Spinazzola dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Abraha,m, supportato da Pellegrini e Dybala.

QUI CREMONESE – Ballardini dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2, con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a tre composta da Ferrari, Bianchetti e Vasquez. In cabina di regia Pickel con Castagnetti e Meité mentre Ghiglione e Quagliata dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Ciofani e Okereke.

Le probabili formazioni di Roma – Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. Allenatore: Ballardini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.