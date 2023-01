Napoli – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Roma di Domenica 29 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

NAPOLI – Domenica 29 gennaio 2023, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli – Roma, big match della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

I partenopei, dopo il roboante 5-1 alla Juventus e il successo per 0-2 contro la Salernitana, complice anche qualche passo falso di troppo delle inseguitrici, hanno messo una serie ipoteca sullo Scudetto; sono primi, a +12 dal Milan, con 50 punti, frutto di sedici vittorie, due pareggi e una partita persa, quarantasei gol fatti per il miglior attacco del torneo e solo quattordici subiti. I giallorossi, dopo i due successi di fila contro la Fiorentina e contro lo Spezia, hanno raggiunto al terzo posto Lazio e Inter: hanno 37 punti grazie a un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, venticinque reti realizzate e sedici incassate. Sono centocinquantuno i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quarantotto successi per il Napoli, cinquantadue pareggi e cinquantadue affermazioni della Roma. Nella passata stagione era finita in parità in entrambe le occasioni (a reti bianche all’Olimpico, 1-1 in terra campana). Lo scorso 23 ottobre, invece, nella gara di andata la formazione di Spalletti vinse grazie ad una rete di Osimhen.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI – ROMA]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - ROMA Domenica 29 gennaio 2023 dalle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le parole di Spalletti alla vigilia

“Ogni gara è difficile, questa vale qualcosa in più perché rappresenta uno scontro diretto e sarà una sfida tutta da gustare da un punto di vista tattico e tecnico per la capacità e la forza dei calciatori in campo da entrambe le parti. Noi sappiamo bene di doverci confrontare con avversarie altrettanto forti e quindi dobbiamo imparare a stare dritti sui pedali e bisogna correre sempre per proseguire davanti la corsa. […] Mi aspetto una squadra che ha in rosa grandi calciatori e che ha un allenatore molto pratico e concreto, che riesce bene a far capire ai propri calciatori cosa vuole fare durante la gara. Hanno giocatori di gamba e di forza atletica oltre a Dybala che sa benissimo attaccare gli spazi. La Roma sa far correre il pallone e sanno anche rincorrere il pallone. E’ una squadra completa che è molto attenta agli episodi singoli che si possono presentare nell’arco del match. E’ una gara che può diventare pericolosa se non sia interpreta con adeguata aggressività ed equilibrio. Saranno importanti le marcature preventive sulle loro ripartenze e sarà fondamentale sbagliare poco in fase di impostazione. Io penso che la Roma sia addestrata molto bene a prendere vantaggio su tutte le situazioni della partita. Questo è dovuto anche al pragmatismo e all’esperienza di Mourinho che cerca di sfruttare ogni particolare del match. Noi conosciamo queste loro qualità, ma allo stesso tempo conosciamo le nostre. Quello che dobbiamo fare è soprattutto riuscire a valorizzare le nostre caratteristiche migliori”

Le parole di Rrhamani a Radio Kiss Kiss in vista del match

“E’ bello stare in testa ma siamo ancora a metà dell’opera. Il cammino è lungo e dovremo pensare ad ogni gara come una finale. […]. Essere primi é certamente una buona sensazione perché è il frutto del gioco che abbiamo espresso sinora, ma sappiamo di non aver fatto ancora niente. Dobbiamo affrontare il girone che resta nella maniera giusta a cominciare da domenica. La Roma è un avversario forte e che ha uomini di qualità. Noi dovremo giocare con la nostra mentalità cercando il possesso palla ma anche evitando di subire il loro contropiede. Sarà una bella sfida in cui sarà fondamentale non prendere gol perché poi davanti abbiamo la capacità sempre di segnare”.

L’arbitro

Sarà l’arbitro Daniele Orsato di Schio a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Baccini; quarto uomo Rapuano. Al VAR ci sarà Di Paolo, assistito da Maggioni

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti, che avrà a disposizione la rosa al completo, dovrebbe confermaremodulo 4-3-3 e mandare in campo Meret in porta e una difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da Politano e dal rientrante Kvaratskhelia.

QUI ROMA – Mentre tiene banco il “caso “Zaniolo”, saranno ancora assenti per infortunio Darboe e Wijnaldum. Mourinho dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo Matic e Cristante mentre Zalewski e Spinazzola dovrebbero completere la linea di centrocampo. Unica punta Abraham, supportato da Dybala e Pellegrini.

Le probabili formazioni di Napoli – Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Napoli-Roma sarà seguita in tutto il Mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia, la “euroasiatica” Georgia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe. Copertura anche in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.