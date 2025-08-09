I consigli del giorno 10 agosto 2025 sono dedicati alle gare del turno preliminare di Coppa Italia e di Eredivisie

Sabato 9 agosto si giocano le gare valide per il turno preliminare di Coppa Italia e per l’Eredivisie. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Padova-L.R. Vicenza 1 (ore 19.30)

Il derby veneto apre il turno preliminare di Coppa Italia con una sfida tra due squadre che si conoscono bene. Il Padova, fresco di promozione in Serie B, arriva con entusiasmo e una rosa rinforzata. Il Vicenza, invece, ha cambiato guida tecnica dopo la delusione playoff. Si prevede una gara equilibrata, ma il Padova ha qualcosa in più in termini di solidità e motivazione.

Avellino-Cerignola 2 (ore 20.30)

Sfida dal sapore di rivincita: l’Avellino ha conquistato la promozione diretta in Serie B proprio ai danni del Cerignola, che ora cerca riscatto. I lupi irpini sembrano più attrezzati e hanno mostrato buone cose nei test estivi. Il Cerignola, però, gioca in casa e ha dimostrato di essere squadra ostica. Match teso, ma l’Avellino ha più qualità.

Pescara-Rimini 1 (ore 20.30)

Il Pescara ha appena festeggiato la promozione in Serie B e vuole iniziare la nuova stagione con una vittoria. Il Rimini, vincitore della Coppa Italia di Serie C, è in fase di rinnovamento e ha cambiato proprietà e allenatore. I biancazzurri partono nettamente favoriti e giocano davanti al proprio pubblico.

Ajax-Telstar 1 (ore 14.30)

Esordio in Eredivisie per l’Ajax, che affronta il neopromosso Telstar. I lancieri, dopo una rivoluzione estiva, vogliono subito rispondere al PSV e iniziare la rincorsa al titolo. Il Telstar ha obiettivi modesti e difficilmente potrà opporsi. Tutto lascia pensare a una vittoria netta dei padroni di casa.

Alkmaar-Groningen 1 (ore 14.30)

L’Alkmaar arriva all’esordio in campionato con il morale alto dopo le vittorie in Conference League. Il Groningen, reduce da una stagione deludente, ha perso diversi giocatori chiave. I padroni di casa sembrano più pronti e hanno già trovato ritmo. Gara da vincere per l’AZ, che punta in alto.

Utrecht-Heracles 1 (ore 16.45)

Chiude la prima giornata di Eredivisie una sfida tra ambizioni opposte. L’Utrecht, reduce da un ottimo quarto posto e già rodato dai preliminari di Europa League, affronta un Heracles in cerca di salvezza. I padroni di casa hanno qualità e profondità, e giocano in uno stadio dove raramente sbagliano.

