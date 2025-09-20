Pro Palazzolo-Sangiuliano City: diretta live e risultato

Diretta Pro Palazzolo-Sangiuliano City di Sabato 20 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D – Girone D

PALAZZOLO – Sabato 20 settembre 2025 , alle ore 15:00 verrà disputata b , gara valida per la giornata 3 del campionato Serie D – Girone D . 1-1 è stato lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre datato 4 maggio 2025 . L’incontro si svolgerà nello stadio Comunale e sarà diretto dall’arbitro Domenico Fabio Macrina della sezione AIA di Reggio Calabria . Sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pallone di Vicenza e Paulo Ndoja di Bassano del Grappa. I bookmakers danno favorita la squadra di casa e la quota della vittoria è data a 1.65 mentre il pareggi è dato a 3.40 e la sconfitta a 4.40 .

Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove la Pro Palazzolo ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggio e 1 sconfitta realizzando 8 gol e subendone 5 . Archiviata la sconfitta all’esordio con il Rovato Vertovese per 2-0 ha strappato un punto a Desenanzano . Il Sangiuliano City ha ottenuto invece 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 6 reti e subendone 6 . A punteggio pieno grazie ai successi con il Sasso Marconi in casa per 2-1 e a Imola di misura (1-0).

Sguardo all’attuale classifica di Serie D – Girone D dove guida un terzetto a punteggio pieno composto da Pro Sesto, Cittadella Vis Modena e Sangiuliano City con 6 quindi Pistoiese 4 .

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PRO PALAZZOLO-SANGIULIANO CITY]

PRO PALAZZOLO:. A disposizione:



SANGIULIANO CITY:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Pro Palazzolo

Mondello, Maffezzoni, Palazzi, Allievi, Di Masi, Pinardi, Minessi, Capone, De Respinis, Coly, Rizza Alari, Piombino, Cantaboni, Ragazzoni, Mattioli, Cristini, Capoferri, Ghidini, Uberti, Nassini, Desiato

I convocati del Sangiuliano City

Davide Libertazzi, Tommaso Chiesa, Tommaso Lombardi, Gabriele Premoli, Alessio Bernardi, Sebastiano Ebano, Edoardo Ferrari, Davide Izzo, Matteo Morra, Davide Redondi, Stefano Sandre, Shaqir Tafaj, Lorenzo Alboni, Nicolo Barzagho, Emanuele Buzzi, Mario Cazzaniga, Alberto Centis, Luca Lupano, Luca Mihano, Mihael Modic, Nicolo’ Scartinelli, Simone Maggioni, Luca Battistini, Manuel De Cecco, Antonio Pisano, Gabriel Sartori, Andrea Toldo, Gabriele Deiana, Andrea Tremolada

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Pro Palazzolo – Sangiuliano City , valida per la giornata 3 del campionato Serie D – Girone D , verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Be.Pi tv . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 15:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.