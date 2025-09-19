I convocati della 4° giornata di Serie A 2025/2026

Serie A 2025/26, 4ª giornata: elenco completo di tutti gli indisponibili, squalificati squadra per squadra

La quarta giornata di Serie A si apre venerdì 19 settembre con Lecce-Cagliari e si chiude lunedì 22 con Napoli-Pisa. Tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche, le venti squadre del massimo campionato affrontano il weekend con diverse incognite. Ecco, partita per partita, la situazione aggiornata dei convocati, degli indisponibili e dei giocatori in dubbio.

Venerdì 19 settembre – ore 20:45

Lecce – Cagliari

Nel Lecce restano fuori Jean e Marchwinski, entrambi alle prese con problemi al ginocchio. Pierret è in dubbio per affaticamento muscolare. Nessuno squalificato. Ballottaggio aperto tra Kouassi e Veiga. Il Cagliari deve rinunciare a Radunovic e Luvumbo, entrambi out per problemi muscolari. Belotti favorito su Borrelli in attacco.

Sabato 20 settembre – ore 15:00

Bologna – Genoa

Il Bologna è privo di Immobile, Casale, Pobega e Sulemana I., tutti alle prese con infortuni muscolari. Nessuno squalificato. Odgaard insidia Fabbian sulla trequarti, mentre Lykogiannis contende il posto a Miranda. Nel Genoa, Onana e Gronbaek sono in dubbio. Ballottaggi aperti tra Ellertsson e Gronbaek, e tra Carboni V. e Sabelli.

Sabato 20 settembre – ore 18:00

Verona – Juventus

L’Hellas Verona deve fare i conti con una lunga lista di assenti: Valentini, Suslov, Mosquera e Gagliardini sono out, mentre Harroui e Cham restano in dubbio. Frese favorito su Bella Kotchap in difesa. La Juventus ha solo Miretti in dubbio. Nessuno squalificato. In attacco, Vlahovic è leggermente avanti su David, mentre Koopmeiners insidia Openda.

Sabato 20 settembre – ore 20:45

Udinese – Milan

L’Udinese perde Okoye per squalifica e Bayo per infortunio. Padelli e Lovric restano in dubbio. Kamara in vantaggio su Zemura per la corsia sinistra. Nel Milan, Leao e Maignan sono in dubbio per problemi muscolari, mentre Jashari è out per una frattura al perone. Gimenez favorito su Nkunku in attacco.

Domenica 21 settembre – ore 12:30

Lazio – Roma

La Lazio è in emergenza: out Gigot e Lazzari, mentre Patric, Vecino, Rovella e Castellanos sono in dubbio. Ballottaggi aperti tra Rovella e Cataldi, e tra Castellanos e Dia. La Roma perde Bailey e Dybala. El Aynaoui leggermente favorito su El Shaarawy.

Domenica 21 settembre – ore 15:00

Cremonese – Parma

Nella Cremonese, Vardy è in dubbio per un risentimento muscolare. Nessuno squalificato. Il Parma deve rinunciare a Ondrejka, Frigan e Hernani. Valenti resta in dubbio. Ballottaggio tra Ndiaye e Troilo in difesa.

Torino – Atalanta

Il Torino perde Schuurs, mentre Masina è in dubbio. Lazaro contende il posto a Pedersen, Ismajli a Ilic. L’Atalanta è priva di Kolasinac, Ederson, Bakker e Scamacca. De Ketelaere e Scalvini restano in dubbio. Maldini insidia Sulemana K., mentre Bellanova è leggermente avanti su Zappacosta.

Domenica 21 settembre – ore 18:00

Fiorentina – Como

La Fiorentina deve fare a meno di Kouamè, mentre Gudmundsson è in dubbio. Ballottaggi tra Nicolussi Caviglia e Fagioli, e tra Piccoli e Dzeko. Nel Como, Dossena e Diao sono out, Van Der Brempt è in dubbio. Ramon squalificato. Morata favorito su Douvikas.

Domenica 21 settembre – ore 20:45

Inter – Sassuolo

L’Inter arriva al match senza indisponibili né squalificati. Unico ballottaggio tra Akanji e Bisseck. Il Sassuolo perde Paz Y. per un problema al polpaccio, mentre Walukiewicz è in dubbio. Nessuno squalificato.

Lunedì 22 settembre – ore 20:45

Napoli – Pisa

Il Napoli è privo di Lukaku e Contini. Rrahmani resta in dubbio. Ballottaggi aperti in quattro ruoli: Spinazzola-Olivera, Hojlund-Lucca, Buongiorno-Juan Jesus e Meret-Milinkovic Savic. Nel Pisa, Cuadrado è in dubbio. Nessuno squalificato. Meister favorito su Nzola, Akinsanmiro su Marin.

I giocatori di Serie A convocati per la 4° giornata

CAGLIARI

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Di Pardo, Rodriguez, Yerry Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Rog, Folorunsho

Attaccanti: Kilicsoy, Belotti, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Esposito.