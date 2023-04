Milan – Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Empoli di Venerdì 7 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 21

MILANO – Venerdì 7 aprile 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, andrà in scena Milan – Empoli, anticipo serale della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Calcio di inizio alle ore 21.

Di fronte due squadre che nell’ultimo turno hanno dato importanti segni di ripresa dopo un periodo buio. I rossoneri, dopo aver raccolto soltanto due punto nelle quattro partite precedenti, ha espugnato il campo del Napoli con un sonoro 0-4. Ora gli uomini di Pioli sono terzi a quota 49, a +1 da Inter e Roma e a -4 dal secondo posto della Lazio. Il loro percorso é di quindici partite vinte, sei pareggiate e sette perse, quarantotto reti realizzate e trentasei incassate. La testa é volta a conquistare un posto per la Champions del prossimo anno e passare il turno nell’edizione in corso. I toscani, dopo quattro k.o. consecutivi, hanno battuto di misura il Lecce con rete di Caputo su rigore. Occupano il quattordicesimo posto con 31, che sono il frutto di sette vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte, venticinque gol fatti e trentasei subiti. Gli uomini di Zanetti puntano ad ottenere al più presto la matematica salvezza. Sono dieci i precedenti, a San Siro, tra le due compagini, con il bilancio di sei successi del Milan, un pareggio e tre affermazioni dell’Empoli. Nella passata stagione decise l’incontro un gol di Kalulu. All’andata, lo scorso 16 ottobre, finì con un pirotecnico 3-1 in favore del Milan: a segno Bajrami, Bollo-Touré e Leao nei minuti di recupero in rispota al vantaggio rossonero iniziale firmato Rebic.

Cronaca della partita con tabellino

Venerdì 7 aprile dalle ore 20 le formazioni ufficiali e 21 la cronaca con commento in diretta.

Presentazione del match

QUI MILAN – Out Ibrahimovic per un problema muscolare. Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Maignan in porta e con la difesa a tre formata da Calabria, Kjaer e Tomori. In mezzo al campo Tonali e Bennacer, mentre Theo Hernandez e Krunic dovrebbero completare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Brahim Diaz, di supporto alla coppia di attacco composta da Leao e Giroud.

QUI EMPOLI – Assente lo squalificato Tonelli; ancora indisponibili Destro, Cambiaghi e Vicario. Zanetti dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2. Tra i pali Perisan; davanti a lui sulle corsie laterali Ebehui e Parisi mentre al centro della difesa dovremmo trovare De Winter e Luperto. A centrocampo Parisi, Fazzini e Marin, mentre in avanti a supporto di Caputo e Satriano spazio a Baldanzi.

Le probabili formazioni di Milan – Empoli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da: