Elenco delle partite previste per oggi, sabato 8 aprile 2023: si completa la 29esima di Serie A con le partite di Fiorentina, Atalanta e Roma. Si gioca nei principali campionati europei

Calcio italiano in primo piano in questo sabato 8 aprile. In Serie A infatti programma molto ricco con ben sette incontri a partire dal lunch match tra Udinese e Monza. Su tutti spicca il big match tra Lazio e Juventus delle 20.45. Prima di vedere nel dettaglio queste partite e quelle degli altri campionati italiani, diamo uno sguardo al resto d’Europa. In Ligue 1 troviamo due incontri con Angers-Lilla alle ore 17 e Nizza-PSG alle ore 21. I parigini dopo la sconfitta con Rennes e Lione devono ben guardarsi da Lens a -3 e Marsiglia a -6. In Bundesliga ci sono due interessanti scontri diretti alle ore 15.30: da una parte il Bayern Monaco torna a sfidare il Friburgo dopo la sconfitta in Coppa e dall’altra il Borussia Dortmund ospiterà l’Union Berlino reduce da due successi consecutivi che l’hanno proiettata in terza posizione. In Premier League si parte alle 13.30 con Manchester United-Everton mentre il City si reca in casa del Southampton alle 18.30. Tra i match più attesi troviamo alle 16 quello tra Tottenham e Brighton. Nella Liga si parte alle 14 con Osasuna-Elche mentre il Real Madrid ospita il Villarreal tra le squadre più in forma del momento e lanciatissimo verso la top 4.

Indice



Iniziamo la nostra parentesi sulla Serie A ricondando brevemente cosa ci ha regalato nei tre anticipi di ieri. L’Inter perde due punti importanti nella corsa alla Champions League facendosi raggiungere in modo rocambolesco da una conclusione di Candreva che ha sorpreso Onana. Il Napoli riprende a vincere passando a Lecce grazie all’autorete decisiva di Gallo mentre l’Empoli inchioda sullo 0-0 il Milan.

Nel lunch match Udinese–Monza delle 12.30 troviamo due squadre che vogliono chiudere al meglio la stagione. Probabilmente senza centrare degli obiettivi specifici come una qualificazione in Europa ma con la voglia di migliorare la propria classifica. Per i friulani c’è la necessità di migliorarsi tra le mura amiche dove ha centrato uno solo successo nelle ultime nove partite. I biancorossi vogliono riscattare la sconfitta casalinga con la Lazio complice una prestazione che fa ben sperare per il futuro. La Fiorentina in casa con lo Spezia proverà ad allungare il filotto di successi consecutivi (nove considerando tutte le competizioni) cui si aggiunge anche quello nella semifinale d’andata di Coppa Italia a Cremona. Una sola vittoria nell’ultime dieci partite per i bianconeri che non sono ancora fuori al pericolo di essere raggiunti dal Verona. A Firenze nelle ultime due partite sono usciti con un passivo di 3-0. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

A seguire due partite con inizio alle 16.30 ovvero Atalanta–Bologna e Sampdoria–Cremonese. Se la seconda sfida potrebbe ormai essere solo con l’obiettivo di non chiudere all’ultimo posto c’è anche da vendicare negli ospiti la sconfitta nel match di andata che ha indirizzato male la squadra che si è vista cambiare la guida da Alvini a Ballardini. La prima sfida è tra due squadre distanti solo 8 lunghezze. Probabilimente pochi avrebbero previsto un divario simile a questo punto della stagione ma molto va al merito dei rossoblù che possono gustarsi un’ottava posizione con la Fiorentina. Il 3-0 inflitto all’Udinese ha dato ulteriore slancio alla squadra di Thiago Motta e per la Dea non sarà facile averla vinta. Con le milanesi fermate sul pari la squadra di Gasperini potrebbe raggiungere l’Inter e portarsi a -1 dal Milan.

Altro slot, quello delle 18.30 con due incontri. Nel primo la Roma fa visita al Torino. I granata hanno perso terreno dalla zona Europa ma con la Roma hanno perso solo due volte nelle ultime otto giocate in casa. Complessivamente invece sono 37 le vittorie, 28 pareggi e 16 sconfitte. La squadra di Mourinho pur avendo realizzato meno rispetto alle prime sette vanta la 4° miglior difesa, viene dal 3-0 con la Samp che l’ha riavvicinata all’Inter. Nel secondo gara praticamente da ultima spiaggia per il Verona che da sei turni non vince ma può affrontare un avversario, il Sassuolo, che potrebbe giocare con minor mordente avendo già centrato la salvezza. Di certo per gli scaligeri la sconfitta in casa della Sampdoria ha pesato come un macigno ma il divario di appena 6 lunghezze sullo Spezia impone di lottare fino alla fine. Alle 20.45 si chiude la ricca giornata con Lazio–Juventus. La squadra di Sarri appare quella più in forma del momento e vuol provare ad allungare verso la seconda posizione. I bianconeri hanno centrato tre successi consecutivi in campionato e vedono più vicina l’Atalanta ma sono rimasti con l’amaro in bocca per il mancato successo nella gara d’andata della semifinale con l’Inter a causa del rigore trasformato quasi allo scadere da Lukaku, poco dopo la rete di Cuadrado che aveva sbloccato la sfida. Allegri ha parlato di gara equilibrata contro un avversario solido e difficile da attaccare e con un Immobile sempre più verso il rilancio dal primo minuto.

In Lega Pro si gioca nel girone A e C. Nel primo la FeralpiSalò dovrà evitare passi falsi in casa con la Triestina per mantenere i distacchi dalle inseguitrici, in primis Pro Sesto e Pordenone impegnati rispettivamente in casa del Piacenza e in casa con la Pro Vercelli. Nel secondo l’attenzione si è spostata sul terzo posto dove il Pescara con il Taranto potrebbe cercare di chiudere i giochi lasciando aperta la partita per il 4°, 5° e gli altri slot disponibili in chiave playoff. Nel Campionato Primavera 1 si parte alle 10.30 con Cagliari-Juventus quindi alle 12.30 Bologna-Lecce e alle 14.30 Atalanta-Napoli. Si gioca anche in Primavera 2 con il programma al completo.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

14.30

16.30

18.30

20.45

LEGA PRO

14.30

17.30

20.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’8 aprile 2023

