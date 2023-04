Potenza – Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Potenza – Monopoli di sabato 8 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

POTENZA – Sabato 8 aprile allo stadio Alfredo Viviani andrà in scena Potenza–Monopoli, gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la formazione di Giuseppe Raffaele reduce dal pareggio con l’Audace Cerignola (1-1) e dalla vittoria in goleada sulla Juve Stabia (5-2). Dall’altro lato invece, gli uomini di Giacomo Ferrari che vengono dal ritrovato successo conquistato in casa contro il Latina (3-1) dopo quattro sconfitte di fila. Scontro diretto in zona play-off tra le due compagini: i rossoblù sono fermi al nono posto a quota 45 ad una lunghezza dalle dirette concorrenti mentre i biancoverdi sono settimi a 48 punti. Buon rendimento tra le mura amiche per il Potenza che ha conquistato ben sette vittorie, altrettanti pareggi e tre ko mentre in esterna i biancoverdi hanno portato a casa quattro vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. A dirigere l’incontro Giuseppe Vingo della sezione di Pisa coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI POTENZA – MONOPOLI]

I convocati del Potenza

Portieri: Alastra, Gasparini

Difensori: Girasole, Hadziosmanovic, Legittimo, Polito, Sbraga

Centrocampisti: Bianchi, Cittadino, Del Pinto, Logoluso, Riccardi, Talia, Verrengia

Attaccanti: Alagna, Caturano, Del Sole, Di Grazia, Murano, Schimmenti, Volpe

I convocati del Monopoli

Portieri: Vettorel, Pisseri

Difensori: Pinto, Falbo, Bizzotto, Fornasier, Mulè, Radicchio, Drudi, De Santis, Viteritti

Centrocampisti: Piccinni, De Risio, Bussaglia, Giannotti, Vassallo, Hamlili, Piarulli

Attaccanti: Starita, Rolando, Simone, Fella, Manzari

Presentazione del match

QUI POTENZA – Sbraga, Birasole e Legittimo a difesa di Gasparini. Sulle corsie laterali Verrengia e Hadziosmanovic mentre in mezzo al campo Talia, Del Pinto e Logoluso. In avanti il tandem offensivo composto da Caturano e Murano.

QUI MONOPOLI – Radicchio, Bizzotto e Mulè a comporre la linea difensiva davanti a Vettorel. Giannotti e Viteritti sugli esterni con Bussaglia, De Risio e Vassallo in mezzo al campo. In avanti spazio a Manzari e Starita.

Le probabili formazioni di Potenza-Monopoli

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Sbraga, Girasole, Legittimo; Verrengia, Talia, Del Pinto, Logoluso, Hadziosmanovic; Caturano, Murano. Allenatore: Giuseppe Raffaele

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Radicchio, Bizzotto, Mulè; Giannotti, Bussaglia, De Risio, Vassallo, Viteritti; Manzari, Starita. Allenatore: Giacomo Ferrari

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per coloro che sono abbonati al servizio DAZN grazie ad una partnership, oppure sul portale OneFootball in modalità pay per view.