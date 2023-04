Lazio – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Juventus di sabato 8 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

ROMA – Sabato 8 aprile, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio – Juventus, posticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45. Nella vigilia di Pasqua i biancocelesti riceveranno in casa i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri che nelle ultime cinque gare hanno perso solo una volta, proprio all’Olimpico, contro la Roma per uno a zero.

Si sfidano la prima e la terza miglior difesa in campionato con 19 gol subiti, la squadra di Sarri, e 22 i piemontesi. I padroni di casa occupano la seconda posizione con quattro punti di vantaggio rispetto al Milan terzo e non perdono da cinque gare, quattro vittorie e un pareggio a reti bianche in casa del Bologna. La Juventus invece, nonostante i quindici punti di penalizzazione, è ancora aggrappata al treno europeo avendo solo sei punti di distacco dal quarto posto. Per quel che riguarda le formazioni nei bianconeri dovranno fare ancora a meno di Pogba che si andrà ad aggiungere alle assenze di Kean e De Sciglio, mentre nella Lazio Immobile potrebbe tornare in campo dal primo minuto, non succedeva dal successo esterno di Napoli. Nella gara di andata, ultima partita prima della sosta per i mondiali del Qatar, una Lazio falcidiata dagli infortuni perse per tre reti a zero allo Stadium con le marcature, tutte a tinte bianconere, di Kean (doppietta) e Milik. La gara sarà affidata al Sig. Marco di Bello della sezione di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli, il quarto uomo sarà Giua, mentre al VAR andranno Irrati e Zufferli.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

Sabato 8 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali e 20.45 la cronaca con commento in diretta.

Le parole di Allegri

“Bisogna creare i presupposti per arrivare in finale. L’Inter? E’ una squadra forte, anzi troppi elogi sulla Juventus ci deve far alzare le antenne. Domani incontriamo una squadra forte e dobbiamo stare più attenti, la Lazio sta facendo un ottimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato a contraddistinguersi per una grande difesa e la Lazio ha la miglior difesa del campionato. Per noi domani sarà una gara difficile. Chiesa è a disposizione. Il ginocchio sta meglio, domani sarà a disposizione e verrà in panchina.Alex Sandro? Sta bene, sta meglio, ha fatto allenamento ma credo che difficilmente sarà della partita. Sarà a disposizione. Abbiamo Rugani che sta bene, ho 5 difensori. Bonucci sta recuperando, da mercoledì con la squadra. Inizierà a fare allenamento con la squadra. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra, da mercoledì farà lavori per la condizione fisica. Questi sono quelli rimasti, a parte Kaio, rimarranno fuori dalla squadra”.

L’arbitro

Sarà il sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Lazio – Juventus, big match della ventinovesima giornata di Serie A. Sono 18 i precedenti dell’arbitro pugliese per quel che riguarda la Lazio che ha un bilancio piuttosto equilibrato con questo direttore di gara: nove vittorie, due pareggi e sette sconfitte. Per quanto concerne la Juventus la bilancia si sposta nettamente sulle vittorie che in quindici precedenti sono state ben undici con una sola sconfitta.

I precedenti di Lazio – Juventus

L’ultima vittoria dei capitolini contro i bianconeri in campionato risale al 7 dicembre 2021 quando la Lazio, guidata all’ora da Simone Inzaghi, si impose sulla Juventus di Sarri per tre reti a una grazie alle marcature di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Cristiano Ronaldo. Da quella gara in poi la Lazio ha raccolto solo due pareggi contro i bianconeri perdendo le restanti quattro gare.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Maurizio Sarri avrà tutti i suoi effettivi a disposizione, a eccezione di Mario Gila, quindi dovrebbe scendere in campo la formazione tipo. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa solito ballottaggio Lazzari-Marusic con Hysaj sicuro di una maglia da titolare, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Cataldi dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Milinkovic e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco tornerà a essere Ciro Immobile, ultima da titolare giocata a inizio marzo a Napoli, con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

QUI JUVENTUS – Oltre a Moise Kean, che sconterà la squalifica rimediata per somma di cartellini gialli, non saranno della sfida Pogba e De Sciglio per infortunio. Allegri schiererà quindi la sua Juventus con il 3-5-2. Tra i pali andrà Szczesny con Gatti, Bremer e Danilo a formare il tridente difensivo. A tutta fascia agiranno Cuadrado, come esterno più difensivo, e Kostic, che invece avrà licenza di offendere, Locatelli farà il metronomo aiutato da Fagioli e Rabiot. Il tandem di attacco sarà formata da Vlahovic e Milik.

Le probabili formazioni di Lazio – Juventus

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio – Juventus, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio – Juventus in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.