Udinese – Monza: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Monza di Sabato 8 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 29a giornata di Serie A

UDINE – Sabato 8 aprile 2023, alla dacia Arena di Udine, l’Udinese di Sottil affronterà il Monza nel lunch match della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 12.30.

In palio punti preziosi per le posizioni di metà classifica. I friulani, dopo aver pareggiato contro lo Spezia e Atalanta e vinto contro Empoli e Milan, sono naufragati sul campo del Bologna. Attualmente sono undicesimi con 38 punti, con un percorso di nove partite vinte, undici pareggiate e otto perse, trentasette reti realizzate e trentaquattro incassate. I brianzoli sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Lazio e non vincono dallo scorso 4 marzo quando ebbero la meglio sull’Empoli. I biancorossi sono dodicesimi con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e undici sconfitte, trentuno gol fatti e trentasei subiti. nelle ultime cinque sfide la squadra di Sottil ha collezionato otto punti, contro i cinque di quella di Palladino. É la terza volta in questa stagione che le sue compagini si incontrano. In campionato, lo scorso 26 agosto, l’Udinese si impose per 1-2 . Nel secondo turno di Coppa Italia, invece, il Monza si prese la rivincita e conquistò la qualificazione agli ottavi di finale grazie al risultato finale di 2-3. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 2.05.

UDINESE:. A disposizione:



MONZA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Massimi della sezione di Termoli (CB), coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Marco Trinchieri di Milano; quarto uomo Daniele Minelli di Varese. Al Var Daniele Chiffi di Padova, Avar Matteo Gariglio di Pinerolo.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Assenti gli infortunati Ebosse e Deulofeu; squalificato Pereyra. Sottil dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Samardzic e Lovric mentre Ehizibue e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Beto e Success.

QUI MONZA – Assenti Caldirola per infortunio e Caprari per squalifica. Palladino dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con Donati, Pablo Marì e Izzo pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Sensi e il rientrante Rovella a mentre Ciurria e Carlos Augusto dovrebbero completare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Dany Mota e Pessina, a sostegno dell’unica punta Petagna.

Le probabili formazioni di Udinese – Monza

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Andrea Sottil.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Pessina; Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta da: