SALERNO – Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, Domenica 2 aprile 2023, allo Stadio “Renato Dall’Ara” il Bologna di Thiago Motta affronterà l’Udinese di Sottil nel lunch match della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 12.30.

In palio punti preziosi per le posizioni media-alte della classifica. I felsinei vengono da due pareggi consecutivi, contro Lazio (0-0) e Salernitana (2-2), che sommati alla sconfitta contro il Torino, ne hanno un po’ rallentato il cammino. Sono noni con 37 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, trentatré gol fatti e trentasei subiti. I friulani stanno attraversando un buon momento. Dopo aver pareggiato contro lo Spezia e contro l’Atalanta, hanno espugnato il campo dell’Empoli e battuto il Milan, per un totale di otto punti in quattro partite. Attualmente sono ottavi con 38 punti, con un percorso di nove partite vinte, undici pareggiate e sette perse, trentasette reti realizzate e trentuno incassate. Sono trentasette i precedenti, in terra emiliana, tra le due compagini con il bilancio di diciotto successi del Bologna, nove pareggi e dieci affermazioni dell’Udinese. Nella passata stagione finì 2-2. All’andata del campionato in corso, invece, lo scorso 15 gennaio, ad avere la meglio fu la squadra di Thiago Motta col risultato di 1-2. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 2.25.

RISULTATO FINALE: BOLOGNA - UDINESE 3-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona domenica a tutti! SECONDO TEMPO 50' al Dall'Ara finisce qui, Il Bologna stravince, sale all'ottavo posto e può sperare in un posto in Europa 45' saranno cinque i minuti di recupero 43' nell'Udinese dentro Abankwah al posto di Lovric 40' conclusione di Soriano! Palla ancora alta sopra la traversa! 39' tiro dal limite dell'area di Orsolini! Palla alta sopra la traversa 36' triangolo Pafundi-Nestorowski-Pafundi ma in fase di tiro il prospetto classe 2008 dell'Udinese é disturbato e non riesce nell0intento 33' cross di prima intenzione di Masina sul secondo palo ma non c'é nessun compagno pronto a deviare la palla in rete 29' conclusione di Arslan! Palla sul fondo! L'Udinese é completamente uscita dal campo, piegata dal terzo gol 27' triplo cambio nell'Udinese: dentro Pafundi, Arslan e Masina e fuori Thauvin, Samardzic e Udogie 26' conclusione centrale da distanza ravvicinata di Sansone! Silvestri si oppone! 24' doppio cambio nel Bologna: fuori Moro e Posch e dentro al loro posto Medel e De Silvestri 22' tiro lontanissimo di Orsolini! Palla ribattuta! 20' cross morbido di Kyriakoupoulos per Orsolini che controlla bene la palla ma non riesce a trovare il tempo giusto per tirare in porta 19' verticalizzazione di Orsolini per Soriano ma la palla é troppo lunga e Silvestri può intervenire e raccoglierla senza problemi 17' si riprende a giocare 16' cambio microfono per l'arbitro Ferrieri Caputi 14' problema per Bardi dopo uno scontro con Pereyra. Entra lo staff medico 10' triplo cambio nel Bologna. dentro Orsolini per Aebischer, Dominguez per Ferguson e Soriano per Barrow 9' intervento falloso di Posch su Udogie 9' palla filtrante per Moro che non arriva in tempo sulla palla 7' calcio d'angolo in favore del Bologna per una deviazione di Aebischer. Sugli sviluppi del corner Posch non arriva in tempo sulla palla 5' tiro a giro di destro di Barrow! Palla sul fondo di un soffio! Bologna vicinissima al poker! 4' ammonito Pereyra per proteste 4' Torna a segnare Barrow. Non succeseva dal 16 ottobre 3' TRIS BOLOGNA!!! Verticalizzazione di Moro per Schouten, cross al centro per Barrow che piazza perfettamente la palla nell'angolino! Dilaga il Bologna di Thiago Motta! 2' conclusione di Beto! Palla sul fondo trra le proteeste del giocatore bianconero che vorrebbe il calcio d'angolo 2' Moro non riesce a trattenere la palla in campo., Rimessa laterale per l'Udinese 2' Thauvin non riesce a chiudere un triangolo con Pereyra e spreca una buona occasione 2' ritmo molto alto in questo avvio di ripresa 1' Udogie fermato al limite dell'area da un colpo di tacco di Pereyra 1' riparte. Primo pallone battuto dal Bologna 1' tra le fila dell'Udinese ci sarà Nestorovski al posto di Ebosele le squadre rientrano in campo PRIMO TEMPO 46' duplice fischio dell'arbitro, Bologna e Udinese agli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per i rossoblù grazie alle reti di Posch e Moro. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 46' accelerazione di Beto sulla trequarti, il giocatore prende in velocità Lucumì costretto al fallo. Giallo per il difensore che ha anche la peggio nel contrasto. Sulla punizione va Samardzic potente ma un pò centrale, vola Bardi a deviare in angolo! Nulla di fatto sul corner 44' segnalato 1 minuto di recupero 42' grande giocata di Beto che dopo un controllo con l'esterno destro calcia a giro e palla che sorvola l'incrocio dei pali! 41' punizione testa dalla trequarti di Kyriakopoulos e palla verso il secondo palo fuori dalla portata di tutti 36' Sansone porta palla fino a 25 metri dove viene fermato fallosamente. Lo stesso calciatore con il destro a giro, palla sopra la barriera ma troppo esterna finisce sul fondo 32' intervento di esperienza in area di Lucumì che si aiuta con il colpo su Thauvin e azione svanita 28' su palla crossata dalla destra a centroarea Beto non riesce a coordinarsi e calcia alto 26' buona giocata al limite dell'area di Thauvin che induce al fallo Schouten, punizione interssante da posizione centrale. Batte Lovric ma sfera che si infrange sulla barriera 25' due corner consecutivi per l'Udinese ma la difesa di casa riesce ad alleggerire in fallo laterale 23' grande spunto di Udogie sulla fascia, cross dal fondo per Beto che in area la schiaccia di testa e palla a lato 22' angolo per l'Udinese con il colpo di testa da due passi di Zeegelaar e difesa rossoblù che salva sulla linea di porta! 19' spunto di Udogie che dopo aver superato un paio di avversari viene fermato regolarmente dalla difesa e Beto non riesce a raggiungere la sfera in area 16' sugli sviluppi di corner dalla sinistra, palla morbida per il terzo tempo di Bjol quindi Samardzic sul secondo palo con il mancino calcia a lato 12' MORO!!! IL BOLOGNA HA RADDOPPIATO! Palla in verticale di Barrow per il compagno molto bravo al limite dell'area a sterzare sul destro e a lascia partire un rasoterra preciso che si infila alla sinistra di Silvestri 8' intervento falloso di Bijol su Sansone, Maria Sole Ferrieri Caputi mette subito le cose in chiaro. Non saranno concessi interventi del genere ed estrare il primo giallo 6' tentativo da fuori area per Lovric, traittoria centrale letta facilmente da Bardi 5' reazione immediata dell'Udinese che conquista un angolo dalla destra d'attacco ma sugli sviluppi palla sul fondo 3' POSCH!!! BOLOGNA IN VANTAGGIO! Su palla recuperata alta da Barrow scambio con il campagno che ai 25 metri con il destro lascia partire un missile terra aria e sfera sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Silvestri 1' fischiato fallo in attacco a Udogie su Posch, sarà probabilmente tra i duelli più interessanti di questo match Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Udinese in maglia gialla, Bologna in quella tradizionale rossoblù Bologna e Udinese fanno il loro ingresso in campo, fra pochi istanti si inizia Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Bologna - Udinese. Dalle ore 12.30 seguiremo il lunch match. TABELLINO BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch (dal 24' st De Silvestri), Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro (dal 24' st Medel), Schouten; Aebischer (dal 10' st Orsolini), Ferguson (dal 10' st Dominguez), Sansone; Barrow (dal 10' st Soriano). A disposizione: Ravaglia, Sosa, Zirkzee, Bonifazi, Lykogoannis, Pyythia. Allenatore: Motta UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele (dal 1' st Nestorovski,), Samardzic (dal 27' st Arslan), Lovric (dal 40' st Abankwah), Pereyra, Udogie (dal 27' st Masina); Thauvin (dal 27' st Thauvin), Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Buta, Guessand,. Allenatore: Cristaldi Reti: al 3' pt Posch, al 12' pt Moro, al 3' st Barrow Ammonizioni: Bijol, Lucumì, Pereyra Recupero: 1 minuto nel primo tempo e 5' nella ripresa

Formazioni ufficiali di Bologna – Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson,Sansone; Barrow. A disposizione: Ravaglia, Sosa, Orsolini, Dominguez, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Soriano, Lykogoannis, Pyythia, De Silvestri. Allenatore: Motta

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Udogie; Thauvin, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Arslan, Abankwah, Buta, Nestorovski, Guessand, Pafundi. Allenatore: Cristaldi

Convocati Bologna

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee.

Convocati Udinese

L’arbitro

A dirigere il match sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, che torna ad arbitrare in Serie A dopo Sassuolo – Salernitana dello scorso 2 ottobre. Sarà coadiuvata dagli assistenti Bindoni e Scarpa e dal quarto uomo Mariani. Al VAR Mazzoleni, coadiuvato da Marini

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Out gli infortunati Arnautovic e Cambiaso; da valutare le condizioni di Dominguez, Lucumi e Barrow. Thiago Motta dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Sosa e Lucumì e sulle fasce da Posh e Lykogiannis. In mediana Moro e Schouten. Sulla trequarti Orsolini, Ferguson e Soriano, di supporto all’unica punta Sansone.

QUI UDINESE – Assenti gli infortunati Ebosse, Masina e Deulofeu. Sottil, che non sarà in panchina perché squalificato, dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Ehizibue, Bijol e Zeefuik. In cabina di regia Arslan con Pereyra e Lovric mentre Ebosse e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Beto e Success.

Le probabili formazioni di Bologna – Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumí, Lykogiannis; N. Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone. Allenatore: Thiago Motta.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeefuik; Ebosse, Pereyra, Arslan, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Cristaldi (Sottil squalificato)

Dove vedere la partita in tv e streaming

