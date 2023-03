Salernitana – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Bologna di Sabato 18 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 27a giornata di Serie A, calcio di inizio alle ore 18

SALERNO – Sabato 18 marzo, allo Stadio “Arechi” di Salerno, la Salernitana di Paulo Sousa affronterà il Bologna di Thiago Motta nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

Di fronte due squadre che avevano iniziato la stagione con l’obiettivo di non retrocedere. Poi le cose si sono messe meglio del previsto: ora i campani possono sperare in una salvezza tranquilla e i felsinei addirittura sognare un posto in Europa. La Salernitana, dopo aver perso quattro delle cinque sfide precedenti, con conseguente cambio di allenatore, prima ha battuto il Monza e poi pareggiato contro la Sampdoria e contro il Milan. Ora é sedicesima a +7 dalla zona calda della classifica, con 26 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, ventinove gol fatti e quarantacinque subiti. Il Bologna, dopo aver battuto Sampdoria nei minuti finali e l’Inter a San Siro prima ha prima a Torino e poi non é andato oltre lo 0-0 in casa contro la Lazio. É nono a quota 36 grazie a un percorso di dieci partite vinte, cinque pareggiate e nove perse, trentuno reti realizzate e trentaquattro incassate. Sono otto i precedenti tra le due compagini con il bilancio di perfetto equilibrio: due successi a testa e tre pareggi. Nella passata stagione, in terra campana, finì 1-1 così come all’andata, lo scorso 1° settembre, quando andarono a segno Arnautovic e Dia. Ospiti dati favoriti con segno “2” quotato mediamente 2.50.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Pairetto, coadiuvato dagli assistenti Damiano Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Christian Rossi di La Spezia: quarto uomo Francesco Cosso di Reggio Calabria, al Var ci saranno Paolo Valeri di Roma 2 e Marco Piccinini di Forlì.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Assenti gli indisponibili Fazio, Troest-Ekong e probabilmente Crnjgoi; da valutare le condizioni di Fazio. Sousa dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Ochoa in porta e con una difesa a tre formata da Gyomber, Daniljuc e Pirola. In mezzo al campo Coulibaly e Bohinen mentre il rientrante Mazzocchi e Bradaric dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Dia e Piatek, supportati da Candreva.

QUI BOLOGNA – Out Bagnolini e Dominguez. Thiago Motta dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Soumaoro e Lucumì e sulle fasce da Cambiaso e Posh. In mediana Moro e Schouten. Sulla trequarti Soriano, Orsolini e Ferguson, di supporto all’unica punta Barrow.

Le probabili formazioni di Salernitana – Bologna

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Dia, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Curiosità del match

A San Siro contro il Milan Antonio Candreva ha toccato quota 458 presenza in Serie A e, se da qui alla fine della stagione se giocasse tutte le dodici partite raggiungerebbe l’obiettivo ambizioso di uguagliare le 470 di Franco Baresi. Ma già scendendo in campo contro il Bologna toccherebbe le 459 di Altafini, De Rossi e Pellissier.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da: