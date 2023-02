Salernitana – Monza: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Monza di Domenica 26 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 24a giornata del campionato di Serie A, calcio di inizio alle ore 15

SALERNO – Domenica 26 febbraio 2023, allo Stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana – Monza, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

I granata, dopo aver perso quattro delle ultime cinque sfide, inclusa l’ultima davanti al proprio pubblico contro la Lazio, sono sedicesimi a quota 21, con un percorso di cinque partite vinte, sei pareggiate e dodici perse, venticinque gol fatti e quarantaquattro subiti. I brianzoli, perdendo in casa di misura contro il Milan, hanno interrotto una striscia di otto risultati utili consecutivi; sono undicesimi con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte, ventotto gol fatti e trentuno subiti. All’andata, nell’unico precedente in A, lo scorso 13 novembre, ad avere la meglio fu il Monza col risultato di 3-0.

Cronaca della partita con tabellino

Domenica 26 febbraio

L’arbitro

A dirigere il match sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Pasquale De Meo di Foggia; quarto uomo Rosario Abisso di Palermo. Al Var Eugenio Abbattista di Molfetta, Avar Maurizio Mariani di Aprilia.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Troest-Ekong, Maggiore e Fazio; squalificato Bronn. Stellone dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Sepe in porta e con una difesa a tre formata da Gyomber, Daniljuc, Pirola In mezzo al campo Coulibaly e Bohinen mentre Candreva e Vilhena dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Dia e Bonazzoli.

QUI MONZA – Palladino dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1, speculare, con Di Gregorio tra i pali e con una linea difensiva a tre formata da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. In mezzo Sensi e Pessina mentre Ciurria e Carlos Augusto dovrebbero completare la linea di centrocampo. Unica punta Petagna, supportata da Caprari e Mota Carvalho.

Le probabili formazioni di Salernitana – Monza

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Daniljuc, Pirola, Candreva, Coulibaly; Bohinen, Bradaric; Bonazzoli, Vilhena, Piatek. Allenatore: Stellone.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Mota Carvaòho, Caprari; Petagna. Allenatore: Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.