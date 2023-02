Catania – Paternò : diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catania – Paternò di domenica 26 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara del Massimino, valevole per la 25° giornata del campionato di Serie D girone I

CATANIA– Domenica 26 febbraio al Macrì , andrà di scena al Massimino il derby etneo tra la capolista Catania e il Paternò . Calcio d’inizio alle ore 15:00, tra due realtà opposte quanto vicine. Il Catania sempre più proiettata verso la Lega Pro, ospita un Paternò alla ricerca di punti salvezza. Lodi e compagni dopo il poker rifilato a Locri, vogliono continuare a collezionare nuovi record in un girone che li ha sempre visti dominare sin dall’inizio. Dall’altra parte c’è un Paternò che dopo la vittoria casalinga sulla Vibonese, crede nell’obiettivo salvezza nonostante si trovi al penultimo posto. Nella storia di queste due società , tanti giocatori come allenatori hanno indossato entrambe le maglie. Corsi e ricorsi storici per una sfida che ha caratterizzato negli anni il fascino del calcio siciliano. A dirigere il match, Cristiano Ursini della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Thomas Vora (Como) e Lorenzo Gatto (Collegno).

Le dichiarazioni della vigilia

Giovanni Ferraro (All. Catania): “Il Paternò sta facendo abbastanza bene da quando è subentrato il nuovo allenatore, come dimostra il ruolino di marcia delle ultime partite. Adesso è una squadra aggressiva, il Paternò vuole dire la sua fino alla fine e cercherà di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo grande rispetto per loro, è un derby, il nuovo allenatore ha cambiato un pò la mentalità della squadra. Bisogna stare attenti. Continuiamo il lavoro fatto finora. Alleno un gruppo di ragazzi fantastici che vogliono dare un ulteriore messaggio alla città e al Catania ripagando nel migliore dei modi la fiducia anche in queste ultime 10 gare, che sono quelle che contano in tutti i campionati. Poi, a fine stagione, vedremo quanti punti avrà conquistato il Catania. Ci mancano 4-5 vittorie per consolidare il primato”.

Presentazione del match

QUI CATANIA – Mister Ferraro ritrova Rapisarda in difesa e Sarao in attacco. Per il resto il tecnico degli etnei conferma il suo consueto 4-3-3, con Groaz tra i pali, difesa a quattro composta da Somma e Lorenzini centrali, subordinati sulle corsie esterne da Rapisarda e Castellini. A centrocampo Rizzo, Lodi e Vitale. In attacco, spazio al tridente Chiarella-Sarao-De Luca.

QUI PATERNÒ – Mister Campanella come il suo collega Ferraro schiera un 4-3-3, composto da Mittica tra i pali, protetto da una difesa a quattro che prevede Guarnera e Cozza centrali, subordinati sulle corsie esterne da Messina e Dama. A centrocampo, Bontempo, Bamba e Santapaola. In attacco, spazio al tridente offensivo Traorè, Asero, Picciollo.

Le probabili formazioni di Catania-Paternò

CATANIA (4-3-3): Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi, Vitale, Chiarella, Sarao, De Luca. Allenatore: Giovanni Ferraro.

PATERNÒ (4-3-3): Mittica; Messina, Guarnera, Cozza, Dama, Bontempo, Bamba, Santapaola, Traorè, Asero, Picciollo. Allenatore: Giovanni Campanella.

Dove vedere Catania – Paternò

Catania – Paternò sarà visibile, per i residenti in Sicilia, in diretta TV e in chiaro, gratuitamente, su Telecolor, emittente siciliana che ha acquisito i diritti di trasmissione delle sfide dei rossazzurri.