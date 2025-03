TORINO – Domenica 9 marzo, alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il big match Juventus-Atalanta, valido come posticipo serale della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Di fronte la quarta contro la terza in classifica, distaccate dall’Inter, rispettivamente, sei e tre lunghezze. Due squadre che, dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, puntano tutto su questo finale di stagione. I bianconeri dopo cinque successi di fila i campionato, ultimo dei quali quello casalingo per 2-0 contro il Verona, sono quarti a quota 53. Il loro percorso racconta di tredici partite vinte, tredici pareggiate e una persa, quarantacinque reti realizzate e ventuno incassate.

Gli orobici sono reduci dallo 0-0 casalingo contro il Venezia e sono terzi con 55 punti, frutto di sedici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, cinquantanove gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide di campionato la squadra di Gasperini ha collezionato nove punti. Sono centoquarantacinque i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di settantaquattro affermazioni per la Juventus, cinquantatré pareggi e diciassette successi per l’Atalanta. All’andata, lo scorso 14 gennaio, finì 1-1.

RISULTATO FINALE: JUVENTUS-ATALANTA 0-4

SECONDO TEMPO

47' è finita! Poker dell'Atalanta che ha dominato la sfida e si rilancia per la corsa scudetto. Nel prossimo turno affronterà l'Inter capolista. Notte fonda per i bianconeri che dopo il secondo gol è crollata psicologicamente. Grazie per l'attenzione, appuntamento con la diretta di Lazio-Udinese in programma domani sera alle 20:45 per chiudere la 28esima giornata

47' da Pasalic a De Ketealaere, tentativo di pallonetto in area ma Di Gregorio fa buona guardia

44' assegnati 2 minuti di recupero

43' ancora Carnesecchi decisivo su colpo di testa ravvicinato di McKennie, tuffo alla sua sinistra! Palla in angolo

41' ottimo intervento di Carnesecchi in area su McKennie

38' in campo Toloi per Kolasinac

38' circolazione palla per l'Atalanta che non sembra sazia

34' doppio cambio Dea con Pasalic e Samardzic in campo per Lookman ed Ederson

32' LOOKMAN! POKER SERVITO PER LA DEA! L'azione nasce su errore di Vlahovic che scivola toccando palla per il contropiede spinto a mille dal suo attaccante che si mette in proprio e conclude di potenza alla destra di Di Gregorio con una leggera deviazione

30' lascia il campo Kolo Muani, dentro Vlahovic

24' conclusione in area di Brescianini murata dalla difesa in grande affanno

24' bel recupero palla di McKennie che prova uno scambio in area con Locatelli impreciso nel passaggio di ritorno, palla sul fondo

21' ZAPPACOSTA!!! LA DEA CALA IL TRIS! Bello scambio con Kolasinac palla a terra in area e tacco delizioso per il diagonale dell'esterno vincente alla sinistra di Di Gregorio

20' spunto di De Ketelaere su Kelly in area, cross basso dal fondo per Lookman, intercetta Kalulu e spedire in angolo. Sugli sviluppi allontana di testa Thuram

16' lascia il campo Retegui, al suo posto De Ketelaere

8' tre cambi per Thiago Motta con Gonzalez, Weah e Gatti che lasciano il campo a Mbangula, Alberto Costa e Kalulu

6' imbucata per Lookman che in area prova un dribbling su Di Gregorio in uscita e viene chiuso da Weah. Nell'occasione poteva cedere palla a Retegui solo per colpire

4' tentativo con il destro in area di prima un pò sporco McKennie e palla a lato

1' DE ROON! Raddoppio dell'Atalanta! Lo stesso giocatore recupera palla su Kelly, sviluppo dell'azione, conclusione di Lookman in area respinta da Di Gregorio, non riesce il tap in a Retegui ma più dietro di lui il centrocampista colpisce da due passi sotto la traversa

primo pallone mosso dall'Atalanta che ha chiuso con un gol vantaggio la prima frazione di gioco

ben ritrovati con il secondo tempo del match, ci sono dei cambi: Brescianini per Cuadrado (risentimento al flessore) da una parte Koopmeiners per Yildiz dall'altra

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo con il vantaggio della Dea che nel finale si mangia le mani per non essere riuscito a siglare la seconda rete. Prodigioso Di Gregorio e bianconeri aiutati dalla dea bendata restano sulla scia. Piccola pausa, vediamo cosa cambierà nella ripresa e le mosse di Thiago Motta soprattutto in avanti dove Nico Gonzalez e Yildiz non hanno dato un adeguato rifornimento a Kolo Muani

46' tre occasioni per l'Atalanta: conclusione di Lookman in area deviata, palla sul palo, smanaccia Di Gregorio a evitare un tap in quindi Lookman da due passi e ottimo riflesso del portiere. Sul corner in area Zappacosta di prima intenzione, riflesso superlativo di Di Gregorio e tap in di Ederson dal limite a lato!

45' imbucata di De Rook per Djimsiti che si fa anticipare in area dall'uscita di Di Gregorio

44' ripartenza di De Roon fermato all'origine, fallo di Yildiz punito con il giallo

44' assegnati 2 minuti di recupero

41' intervento in ritardo di Hien su Kolo Muani per il primo giallo del match

39' conclusione di De Roon al limite dell'area larga, nell'occasione avrebbe potuto valutare il passaggio a Retegui. Azione nata da un erorre di Yildiz in impostazione

33' prova l'azione ragionata la Dea, la Juve si riorganizza dietro

31' spunto sulla sinistra raddoppiato efficacemente all'altezza della bandierina quindi Gatti esce palla al piede non senza brivido

29' RETEGUI!!!! ATALANTA IN VANTAGGIO!!! Dal dischetto conclusione forte e secca all'angolino sinistro, intuisce l'angolo Di Gregorio che non può arrivarci

27' rigore per l'Atalanta! Su palla rimessa in area da Ederson tocco con il braccio di McKennie. VAR in corso per valutare meglio tutta l'azione. Confermato il rigore!

26' intervento di Cambiaso su Cuadrado, il giocatore ha rischiato il giallo

25' fallo di Kolo Muani su Ederson, buona copertura del giocatore che ha evitato anche una potenziale ripartenza

21' spunto dell'Atalanta sulla destra con Retegui che lancia nello spazio Cuadrado, apertura su Bellanova, cross per Lookman ma conclusione debole e centrale bloccata da Di Gregorio

19' ottima chiusura di Zappacosta su Kolo Muani al termine di un'azione fatta partita da Locatelli. Sul corner nulla di fatto

17' lungo lancio per Lookman che non riesce a tenere la sfera in campo, perplesso per la decisione il giocatore

17' Juve in possesso palla, abbozza un pressing la Dea fin dalla trequarti offensiva

13' cross di Bellanova ribattuto da Cambiaso in scivolata e giro dalla bandierina. Palla battuta sul primo palo da Cuadrado, colpisce di testa Ederson e deviazione sul fondo di Gatti. Sul nuovo tentativo sponda per Hien ma il suo colpo in acrobazia termina lontano dal bersaglio

10' dalla distanza con il mancino ci prova Kelly bravo a preparare il tiro meno nella precisione

9' la risposta dell'Atalanta con Lookman bravo a vedere Zappacosta, conclusione strozzata in area sul fondo

7' sponda di Kolo Muani al limite per Thuram con il destro prova di potenza ma alza la mira

4' contropiede Atalanta molto rapido con Ederson su Lookman in area conclusione murata da Thuram in angolo

3' palla su Kolo Muani che sulla destra prova a crossare basso dal fondo ma traiettoria intercettata dalla difesa

In casa bianconera panchina per l'altro ex di lusso Koopmeiners

Si parte! Primo possesso palla per la Juventus in maglia bianconera, Atalanta in quella nerazzurra

Due novità in campo tra i nerazzurri con il rientro di Hien e l'inserimento dell'ex Cuadrado dal primo minuto come mezz'ala assieme a Lookman

Atalanta e Juventus in campo, tutto pronto all'inizio del match!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benevenuti alla diretta di Juventus-Atalanta. Dalle ore 20:45 seguiremo il big match della giornata. Thiago Motta si affida a Kolo Muani di punta con Nico Gonzalez e Yildiz, Gasperini con Retegui-Lookman tandem ovvensivo.

TABELLINO

JUVENTUS: Di Gregorio; Weah (dall'8' st Alberto Costa), Gatti (dall'8' st Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Yildiz (dal 1' st Koopmeiners), McKennie, Nico Gonzalez (dall'8' st Mbangula); Kolo Muani (dal 30' st Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Koopmeiners, Vlahovic, Renato, Veiga, Kalulu, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

ATALANTA: Carnesecchi; Hien, Djimsiti (dal 38' st Toloi), Kolasinac; Bellanova, de Roon (C), Ederson (dal 34' st Samardžić), Zappacosta; Cuadrado (dal 1' st Brescianini), Retegui (dal 16' st De Ketelaere), Lookman (dal 34' st Pašalić). A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Sulemana, Pašalić, De Ketelaere, Ruggeri, Samardžić, Palestra, Brescianini, Vlahović, Maldini. Allenatore: Gasperini.

Reti: al 29' pt Retegui (rigore), al 1' st De Roon, al 21' st Zappacosta, al 32' st Lookman

Ammonizioni: Hien, Yildiz

Recupero: 2' pt, 2' st