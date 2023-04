Atalanta – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Bologna di sabato 8 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 16:30

BERGAMO – La sfida del Gewiss Stadium, tra Atalanta e Bologna, mette in palio tanto per l’Europa. Entrambe le formazioni arrivano nelle migliori condizioni a questa gara, con l’Atalanta che punta dritta alla zona Champions e il Bologna che vuole provare ad avvicinarsi alla sesta posizione che vale l’Europa League. Due squadre in ottima forma, accomunate dalla voglia di dare continuità dopo le rispettive vittorie ottenute contro Cremonese e Udinese. L’Atalanta di Gasperini, ormai è diventata una realtà consolidata tra i top della Serie A, mentre i felsinei vogliono tentare un’impresa che vada ben oltre il raggiungimento di una semplice salvezza. Atalanta e Bologna è anche la sfida tra il maestro Gian Piero Gasperini e l’allievo Thiago Motta. L’italo-brasiliano fu allenato dal tecnico atalantino ai tempi del Genoa, dove condivisero bei momenti in rossoblu. A dirigere il match, l’esperto Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Preti e Affatato. Al Var ci saranno Massa e Maggioni.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - BOLOGNA

Le dichiarazioni della vigilia

Thiago Motta (All. Bologna): ”Gasperini di lezioni me ne ha date tante. Giocheremo contro una squadra di altissimo livello, che gioca un bel calcio che la porta ad ottimi risultati. E’ tra gli allenatori migliori in Serie A negli ultimi anni per quanto fatto vedere in termini di gioco e risultati. Non mi permetterei mai di dare indicazione a lui, penso alla mia squadra. Noi dobbiamo avere equilibrio, lo sentivo dire spesso ad Ancelotti”.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Diversi sono i dubbi che mister Gasperini dovrà sciogliere, ma in attesa delle decisioni del tecnico dei bergamaschi, l’undici titolare dovrebbe essere composto da Musso tra i pali, protetto dal trio difensivo Palomino-Demiral-Scalvini. A centrocampo, agiranno sulla mediana De Roon e Ederson, subordinati sulle corsie esterne da Zappacosta e il giovane Ruggeri. Tridente offensivo con Hojlund , affiancato ai lati da Lookman e Boga.

QUI BOLOGNA – Il Bologna di Thiago Motta, dovrebbe schierarsi con Skorupski tra i pali, difesa a quattro con Sosa e Lucumì centrali, subordinati sulle corsie esterne da Posch e Lykogiannis. A protezione della linea difensiva Moro e Schouten, più avanzati Orsolini, Ferguson e Zirkee a supporto dell’ex Barrow.

Le probabili formazioni di Atalanta – Bologna

ATALANTA (3-4-3): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Dove vedere la partita in tv e streaming

