Hellas Verona – Sassuolo 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Sassuolo di Sabato 8 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A

VERONA – Sabato 8 aprile, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Hellas Verona – Sassuolo, posticipo serale della ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

Gli scaligeri vengono da due k.o. consecutivi: quello rimediata a Marassi nello scontro diretto con la Sampdoria e quello di misura sul campo della Juventus. Agli uomini di Zaffaroni serve un’immediata inversione di rotta per giocarsi le ultime carte per mantenere la categoria. Sono terzultimi, a sei lunghezze dallo Spezia, con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ventidue reti realizzate e quarantadue incassate. I neroverdi, dopo quattro successi di fila, non sono andati oltre l’1-1 in casa contro il Torino. Sono dodicesimi con 33 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e undici sconfitte, trentasei reti realizzate e quarantuno incassate. Sono otto i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quattro vittorie del Sassuolo, un pareggio e tre affermazioni del Verona. All’andata, lo scorso 24 ottobre, i neroverdi si imposero per 2-1. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 2,60

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VERONA – SASSUOLO]

VERONA: Ceccherini F., Ngonge C., Montipo L. (Portiere), Magnani G., Hien I., Tameze A., Faraoni D., Terracciano F., Veloso M. (dal 1' st Ngonge C.), Doig J. (dal 1' st Ceccherini F.), Verdi S., Duda O., Lasagna K.. A disposizione: Abildgaard O., Berardi A. (Portiere), Braaf J., Cabal J. D., Coppola D., Dawidowicz P., Djuric M., Gaich A., Kallon Y., Perilli S. (Portiere) Allenatore: Zaffaroni M..



SASSUOLO: Consigli A. (Portiere), Toljan J., Erlic M., Tressoldi R., Rogerio, Frattesi D., Lopez M., Harroui A., Berardi D., Pinamonti A., Lauriente A.. A disposizione: Alvarez A., Bajrami N., Ceide E. K., Defrel G., Ferrari G. M., Marchizza R., Matheus Henrique, Obiang P., Pegolo G. (Portiere), Romagna F., Russo A. (Portiere), Thorstvedt K., Zortea N. Allenatore: Dionisi A..



Reti: al 34' pt Harroui A. (Sassuolo) .



Ammonizioni: al 43' pt Veloso M. (Verona) al 20' pt Lauriente A. (Sassuolo), al 3' st Tressoldi R. (Sassuolo).

Ceccherini F., Ngonge C., Montipo L. (Portiere), Magnani G., Hien I., Tameze A., Faraoni D., Terracciano F., Veloso M. (dal 1' st Ngonge C.), Doig J. (dal 1' st Ceccherini F.), Verdi S., Duda O., Lasagna K..Abildgaard O., Berardi A. (Portiere), Braaf J., Cabal J. D., Coppola D., Dawidowicz P., Djuric M., Gaich A., Kallon Y., Perilli S. (Portiere)Zaffaroni M..Consigli A. (Portiere), Toljan J., Erlic M., Tressoldi R., Rogerio, Frattesi D., Lopez M., Harroui A., Berardi D., Pinamonti A., Lauriente A..Alvarez A., Bajrami N., Ceide E. K., Defrel G., Ferrari G. M., Marchizza R., Matheus Henrique, Obiang P., Pegolo G. (Portiere), Romagna F., Russo A. (Portiere), Thorstvedt K., Zortea N.Dionisi A..al 34' pt Harroui A. (Sassuolo) .al 43' pt Veloso M. (Verona) al 20' pt Lauriente A. (Sassuolo), al 3' st Tressoldi R. (Sassuolo).

Formazioni ufficiali di Verona – Sassuolo

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Tameze; Faraoni, Terracciano, Veloso, Doig; Lasagna, Duda; Verdi. A disposizione: Berardi, Perilli, Ceccherini, Djuric, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Coppola. Allenatore: Marco Zaffaroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Henrique, Alvarez, Ferrari, Obiang, Ceide, Romagna, Bajrami, Zortea, Thorstvedt, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi

Convocati Sassuolo

Portieri 37. Coppola 95. Gollini 88. Marcone

Difensori 6. Albertazzi 22. Bianchetti 12. Gilberto 18. Moras 3. Pisano 4. Samir

Centrocampisti 97. Checchin 28. Emanuelson 14. Furman 19. Greco 23. Ionita 8. Marrone 2. Romulo 24. Viviani 13. Wszolek

Attaccanti 21. Gomez Taleb 7. Jankovic 27. Rebic 16. Siligardi 9. Toni

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli della sezione AIA di Parma e Andrea Niedda della sezione AIA di Ozieri. Quarto uomo Daniele Perenzoni della sezione AIA di Rovereto. Al VAR Antonio Di Martino della sezione AIA di Teramo, assistito da Paolo Valeri della sezione AIA di Roma 2.

Presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Assenti gli infortunati Coppola, Henry, Hrustic, Lazovic, Sulemana, Zeefuik e lo squalificato Depaoli. Zaffaroni dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con una linea difensiva a tre formata da Dawidowicz, Hien e Ceccherini. In mezzo al campo Tameze e Duda mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Faraoni e Doig. Davanti Djuric, supportato da Ngonge e Duda.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrebbe rispondere col tradizionale modulo 4-3-3 con Consigli in porta e con Ferrari e Tressoldi al centro della difesa, mentre sulle fasce dovrebbero agire Zortea e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Tridente offensivo composto da Berardi, Pinamonti, e Laurentié.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Sassuolo

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Ngonge, Duda; Djuric. Allenatore: Zaffaroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Ferrari, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da: