Sabato 8 aprile si gioca la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Udinese – Monza 1 (ore 12.30)

I friulani, dopo aver pareggiato contro lo Spezia e Atalanta e vinto contro Empoli e Milan, sono naufragati sul campo del Bologna. Attualmente sono undicesimi con 38 punti, con un percorso di nove partite vinte, undici pareggiate e otto perse, trentasette reti realizzate e trentaquattro incassate. I brianzoli sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Lazio e non vincono dallo scorso 4 marzo quando ebbero la meglio sull’Empoli. I biancorossi sono dodicesimi con 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e undici sconfitte, trentuno gol fatti e trentasei subiti. nelle ultime cinque sfide la squadra di Sottil ha collezionato otto punti, contro i cinque di quella di Palladino.

Fiorentina – Spezia 1 (ore 14.30)

La Fiorentina in settimana ha battuto la Cremonese nella semidinale di andata di Coppa Italia. Sta attraversando un ottimo momento di forma. perché da cinque successi di fila, che diventano novese si includono quelli delle Coppe. Sabato scorso ha battuto l’Inter a San Siro grazie al gol di Bonaventura. É nono a quota 40, con un percorso di undici partite vinte, sette pareggiate e dieci perse, trentatré reti realizzate e trentuno subite. Gli Aquilotti sono reduci dall’1-1 contro la Salernitana. Ora sono quartultimi, a +6 dalla zona retrocessione, a quota 25 punti grazie a un percorso di cinque partite vinte, dieci pareggiate e tredici sconfitte, ventiquattro reti realizzate e trentaquattro incassate.

Sampdoria – Cremonese (ore 16.30)

I blucerchiati, prima della sosta, avevano ritrovato i tre punti nello scontro diretto contro il Verona ma poi sono naufragati nuovamente all’Olimpico contro la Roma. Gli uomini di Stankovic sono penultimi, a dieci lunghezze dalla quartultima, a quota 15, con un cammino di cinque partite vinte, nove pareggiate e quattordici perse, ventitré reti realizzate e quarantasei incassate. I grigiorossi in settimana hanno perso per 0-2 la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. In campionato la formazione di Ballardini, dopo la sconfitta casalinga per 1-2, contro l’Atalanta, é ultima con 13 punti, frutto di una sola vittoria, dieci pareggi e diciassette partite perse, ventitré gol fatti e cinquantadue subiti.

Torino – Roma 2 (ore 18.30)

I granata hanno parzialmente archiviato la sconfitta casalinga per 0-4 contro il Napoli pareggiando per 1-1 contro il Sassuolo. Gli uomini di Juric sono decimi a quota 38 grazie a un cammino di dieci partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, trenta gol fatti e trentaquattro subiti. I giallorossi hanno, invece, superato la sconfitta rimediata nel Derby con un sonoro 3-0 rifilato alla Sampdoria. Un risultato importante che consente loro di continuare a sperare in un posto in Champions. La squadra di Mourinho é quinta con 50 punti, frutto di quindici vittorie, cinque pareggi e otto partite perse, trentotto gol fatti e ventisei subiti.

Verona – Sassuolo 1 (ore 18.30)

Gli scaligeri vengono da due k.o. consecutivi: quello rimediata a Marassi nello scontro diretto con la Sampdoria e quello di misura sul campo della Juventus. Agli uomini di Zaffaroni serve un’immediata inversione di rotta per giocarsi le ultime carte per mantenere la categoria. Sono terzultimi, a sei lunghezze dallo Spezia, con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ventidue reti realizzate e quarantadue incassate. I neroverdi, dopo quattro successi di fila, non sono andati oltre l’1-1 in casa contro il Torino. Sono dodicesimi con 33 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e undici sconfitte, trentasei reti realizzate e quarantuno incassate.

Lazio – Juventus 1 (ore 20.45)

I biancocelesti ricevono in casa i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri che nelle ultime cinque gare hanno perso solo una volta, proprio all’Olimpico, contro la Roma per uno a zero. Si sfidano la prima e la terza miglior difesa in campionato con 19 gol subiti, la squadra di Sarri, e 22 i piemontesi. I padroni di casa occupano la seconda posizione con quattro punti di vantaggio rispetto al Milan terzo e non perdono da cinque gare, quattro vittorie e un pareggio a reti bianche in casa del Bologna. La Juventus invece, nonostante i quindici punti di penalizzazione, è ancora aggrappata al treno europeo avendo solo sei punti di distacco dal quarto posto.

