Torino – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Napoli di Domenica 19 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 27a giornata di Serie A, calcio di inizio alle ore 15

TORINO – Domenica 19 marzo 2023, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino di Ivan Juric affronterà il Napoli di Luciano Spalletti per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A 2022/2023; calcio di inizio alle ore 15.

I granata hanno rimediato la sconfitta per 4-2 nel Derby della Mole battendo prima di misura il Bologna e poi il Lecce per 0-2; ora sono noni, in cerca di punti preziosi per poter ancora sognare un posto in Europa, a quota 34 grazie a un cammino di dieci partite vinte, sette pareggiate e nove perse, ventinove gol fatti e altrettanti subiti. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto, in settimana si sono qualificati per i quarti di finale di Champions League dove incontreranno il Milan, e dopo il successo per 2-0 contro l’Atalanta hanno ben diciotto lunghezze di vantaggio sull’Inter. Finora gli azzurri hanno vinto ventuno volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e Lazio, realizzato sessanta reti e incassate soltanto sedici per il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. Sono sessantanove i precedenti tra le due compagini con il bilancio di trenta vittorie per il Napoli, trentuno pareggi e otto affermazioni del Torino. All’andata. lo scorso 1° ottobre, la squadra di Spalletti si era imposta col risultato di 3-1.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO – NAPOLI]

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO - NAPOLI Domenica 19 marzo ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con il commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marchetti di Ostia, coadiuvato dagli assistenti: Bresmes e Lo Cicero; quarto uomo Fabbri. Al VAR Irrati, assistito da Di Martino.

Presentazione del match

QUI TORINO – Indisponibili Lazaro, Vieira, Zima e Miranchuk. Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e con Gravillon, Schuurs, Buongiorno pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Iljc e Linetty mentre Singo e Rodriguez dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Sanabria, supportata dai trequartisti Radonijc e Vlasic.

QUI NAPOLI – Assente il solo Raspadori. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Torino – Napoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da: