Due big match in Serie A, trasferta per il Napoli e Torino e turno casalingo della Fiorentina con il Lecce, in Spagna c’è Barcellona-Real. Successo per Godoy Cruz in Liga Profesional argentina

La Liga Profesional argentina assieme ad altri campionati in sud America hanno aperto questa domenica 19 marzo di calcio. Successo per 3-1 del Godoy Cruz sul Berlgano grazie alle reti nel primo tempo di Rodrigeuz e Abrego, tris di Larrosa nella ripresa, prima dell’intervallo aveva accorciato Sanchez. Nell’altro incontro pareggio per 1-1 tra Atletico Tucuman e Barracas Central: padroni di casa avanti al 25′ con Estigarribia e pareggio al 36′ della ripresa di Mater. In Venezuela pareggio per 1-1 tra Monegas ed Estudiantes mentre nella MLS in USA colpo esterno per Charlotte, e Minnesota mentre tre le vittorie più schiaccianti quella per 5-1 dell’Atlanta United sul Portland Timbers, pareggio pirotecnico per 3-3 tra Chicago Fire e Cincinnati. In Paraguay una rete di Perez al 10′ della ripresa ha deciso la sfida tra Nacional Asuncion e Sp. Luqueno, in Perù due 3-1 ovvero tra Cienciano e Union Comercio e tra U. de Deportes e ADT Tarma. In Cile finisce senza reti tra U. Calera e A. Italiano mentre in Primera A Colombia 2-1 del Pasto sul Deportivo Cali e 1-1 tra Junior e Santa Fé. Tris dell’Herediano sulla Grecia in Costa Rica e vittoria per 1-0 dell’Ind. del Valle sul Barcellona SC in Liga Pro Ecuador.

In A-Legue disputate due partite. Nella prima le reti di Fornaroli al 16′ del primo tempo e di Romero al 10′ della ripreso hanno dato la vittoria al Melbourn Victory sul Central Coast Mariners con i padroni di casa in 10 dal 21′ della ripresa per rosso diretto a Romero. Nella seconda botta e risposta tra Macarthur e Melbourne City con Romero ad aprire al 26′ quindi pareggio su autogol di Aspropotamitis al 21′ della ripresa. In J1 League vincono in casa sia l’AVispa Fukuoka per 2-1 sul Shonan che l’Hiroshima 1-0 sul Kashiwa. In K League 1 vittoria esterna del Daejeon e in casa per Daegu e Ulsani Hyndai mentre in Liga MX troviamo il successo di misura per Cruz Azul sull’Atletico San Luis e del Monterrey in casa del Tigres; bene anche il Club America che si è imposto 4-2 sul campo della Guadalajara. In Italia già giocate due partite del campionato Primavera 1. Il Napoli con un gol di Obaretin dopo 5 minuti ha vinto a Bologna mentre pareggio per 2-2 tra Inter e Roma: nerazzurri avanti dal 23′ con Esposito quindi nella ripresa primo pareggio di Pagano al 16′, nuovo vantaggio nerazzurro con Owusu al 17′ e rete decisiva di Pisilli in pieno recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi diamo uno sguardo ai principali incontri ricordando che in Serie A sono in campo Sampdoria e Verona per il lunch match. Il programma proseguirà alle ore 15 con Fiorentina-Lecce e Torino-Napoli mentre i big match arrivano alle 18 con Lazio-Roma e alle 20.45 con Inter-Juventus. In Liga spicca invece il Clasico tra Barcellona e Real Madrid delle ore 21. In Inghilterra gioca solo l’Arsenal in Premier League e ci sono tre partite di FA Cup. In Ligue 1 alle 17.05 turno casalingo del PSG contro il Rennes e in Bundesliga il Bayern Monaco alle 17.30 è ospite del Bayer Leverkusen.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

St Eloi Lupopo (Drc) - USM Alger (Alg) 0-0 (*)

Future FC (Egy) - Kara (Tog) 17:00

Real Bamako (Mli) - Mazembe (Drc) 17:00

Rivers United (Nga) - Diables Noirs (Con) 17:00

Young Africans (Tan) - Monastir (Tun) 17:00

Al Akhdar (Lby) - Marumo Gallants (Rsa) 18:00

Motema Pembe (Drc) - ASEC Mimosas (Ivo) 20:00

FAR Rabat (Mar) - Pyramids (Egy) 21:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia - Teuta 1-1 (*)

Laci - Vllaznia 2-0 (*)

Partizani - Kastrioti 16:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Atl. Tucuman - Barracas Central 1-1 (Finale)

Godoy Cruz - Belgrano 3-1 (Finale)

Gimnasia L.P. - Estudiantes 20:30

Boca Juniors - Instituto 23:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory - Central Coast Mariners 2-0 (Finale)

Macarthur FC - Melbourne City 1-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau - A. Klagenfurt 17:00

Austria Vienna - Rapid Vienna 17:00

Hartberg - LASK 17:00

Ried - Wolfsberger 17:00

Salzburg - Altach 17:00

Tirol - Sturm Graz 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp - Charleroi 0-1 (Intervallo)

Leuven - Anderlecht 16:00

Royale Union SG - KV Mechelen 18:30

Gent - Eupen 19:15



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU - Slutsk 1-0 (Finale)

Smorgon - Belshina 0-0 (*)



BOLIVIA LEAGUE CUP

Nacional Potosi - Universitario de Vinto 20:00



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA - PLAY OFF

Vasco - Flamengo 22:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA - PLAY OFF

Palmeiras - Ituano 20:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Calera - A. Italiano 0-0 (Finale)

U. De Chile - Copiapo 22:00



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Ol. Nicosia - Anorthosis 16:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Pasto - Dep. Cali 2-1 (Finale)

Junior - Santa Fe 1-1 (Finale)

America De Cali - Petrolera 21:30

Millonarios - Aguilas 23:45



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Herediano - Grecia 3-0 (Finale)

Cartagines - Guanacasteca 18:00

San Carlos - Alajuelense 22:00

Saprissa - Guadalupe 23:00



CROAZIA HNL

Istra 1961 - Lok. Zagreb 15:00

Din. Zagabria - Rijeka 17:30



DANIMARCA SUPERLIGA

Aalborg - Randers 15:00

Aarhus - Odense 15:00

FC Copenhagen - Viborg 15:00

Lyngby - Horsens 15:00

Nordsjaelland - Brondby 15:00

Silkeborg - Midtjylland 15:00



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Delfin - Emelec Posticipata

Ind. del Valle - Barcellona SC 1-0 (Finale)

Aucas - U. Catolica 20:00

U. Catolica - Ind. del Valle Posticipata

El Nacional - LDU Quito 22:30

LDU Quito - Gualaceo Posticipata



FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio - Monaco 0-1 (*)

Montpellier - Clermont 15:00

Nizza - Lorient 15:00

Strasburgo - Auxerre 15:00

Troyes - Brest 15:00

Paris SG - Rennes 17:05

Reims - Marsiglia 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Hannover 0-0 (Intervallo)

Rostock - Dusseldorf 0-3 (Intervallo)

Sandhausen - St. Pauli 0-4 (Intervallo)



GERMANIA BUNDESLIGA

Union Berlino - Francoforte 15:30

Leverkusen - Bayern 17:30

Magonza - Friburgo 19:30



GERMANIA BUNDESLIGA - DONNE

Duisburg D - Brema D 0-0 (*)

Eintracht Frankfurt D - SGS Essen D 3-1 (*)

Freiburg D - Hoffenheim D 16:00

Meppen D - Leverkusen D 16:00



GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka - Shonan 2-1 (Finale)

Hiroshima - Kashiwa 1-0 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Volos - Olympiakos 16:30

Aris - PAOK 18:00

AEK - Panathinaikos 20:30



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Swansea - Bristol City 1-0 (Intervallo)



INGHILTERRA FA CUP

Sheffield Utd - Blackburn 1-2 (*)

Brighton - Grimsby 15:15

Manchester Utd - Fulham 17:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Crystal Palace 15:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Sakhnin - Maccabi Bnei Raina 18:00

H. Haifa - Kiryat Shmona 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 - Napoli U19 0-1 (Finale)

Inter U19 - Roma U19 2-2 (Finale)

Cesena U19 - Atalanta U19 2-2 (*)

Empoli U19 - Milan U19 2-1 (*)

Cagliari U19 - Lecce U19 15:00



ITALIA SERIE A

Sampdoria - Verona 2-1 (90 8 )

Fiorentina - Lecce 15:00

Torino - Napoli 15:00

Lazio - Roma 18:00

Inter - Juventus 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Pomigliano D - Parma D 2-1 (90 2 )



ITALIA SERIE B

Ternana - Bari 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Juventus U23 - Pro Patria 1-1 (Finale)

AlbinoLeffe - Padova 14:30

Arzignano - Sangiuliano City 14:30

Novara - Pordenone 14:30

Piacenza - Lecco 14:30

FeralpiSalò - Mantova 17:30

Pergolettese - Pro Vercelli 17:30

Pro Sesto - Renate 17:30

Triestina - L.R. Vicenza 17:30

Virtus Verona - Trento 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Avellino - Picerno 14:30

Crotone - Viterbese 14:30

Gelbison - Catanzaro 14:30

Juve Stabia - Latina 14:30

Monopoli - Giugliano 14:30

Monterosi Tuscia - Fidelis Andria 14:30

Pescara - Turris 14:30

Potenza - ACR Messina 14:30

Audace Cerignola - Foggia 15:00

Taranto - Virtus Francavilla 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Casale - Legnano 14:30

Castellanzese - Asti 14:30

Derthona FbC - Chisola 14:30

Fossano - Castanese 14:30

PDHA - Pinerolo 14:30

Stresa Vergante - Fezzanese 14:30

Chieri - Sanremese 15:00

Vado - Bra 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Lumezzane 14:30

Brusaporto - Caronnese 14:30

Desenzano - Franciacorta 14:30

Real Calepina - Ciserano-Bergamo 14:30

Seregno - USD Casatese 14:30

Sona - Citta di Varese 14:30

Varesina - Alcione Milano 14:30

Villa Valle - Folgore Caratese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Portogruaro 14:30

Bolzano - Levico Terme 14:30

Campodarsego - Cjarlins Muzane 14:30

Cartigliano - Luparense 14:30

Mestre - Legnago Salus 14:30

Torviscosa - Union Clodiense 14:30

Villafranca - Montebelluna 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Salsomaggiore 14:30

Correggese - Mezzolara 14:30

Corticella - Prato 14:30

Fanfulla - Pistoiese 14:30

Lentigione - AC Carpi 14:30

Ravenna - Sant'Angelo 14:30

Real Forte Querceta - Forlì 14:30

Sammaurese - Giana Erminio 14:30

Scandicci - G.S. Bagnolese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Follonica Gavorrano - Terranuova Traiana 14:30

Orvietana - Flaminia 14:30

Ostia Mare - Livorno 14:30

Pianese - Citta di Castello 14:30

Sangiovannese - Grosseto 14:30

Tau - Mobilieri Ponsacco 14:30

Trestina - Ghivizzano Borgo 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Chieti - Trastevere Calcio 14:30

Cynthialbalonga - Porto D'Ascoli 14:30

Montegiorgio - Roma City 14:30

Nuova Florida - ASD Pineto Calcio 14:30

S. N. Notaresco - US Tolentino 14:30

Sambenedettese - Vastese 14:30

Vastogirardi - AJ Fano 14:30

Vigor Senigallia - Termoli 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Arzachena - Casertana 14:30

Cassino - Aprilia 14:30

Pomezia - Atletico Uri 14:30

Tivoli Calcio - Angri 14:30

Vis Artena - Sorrento 14:30

Lupa Frascati - Palmese 1914 15:00

Paganese - SS Nola 1925 15:00

Sarrabus Ogliastra - Ilvamaddalena 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Cavese - Lavello 14:30

Gladiator - Bitonto 14:30

Matera - Nocerina 14:30

Puteolana - Casarano 14:30

A.C Nardò - Gravina 15:00

Altamura - Afragolese 15:00

Molfetta Calcio - Francavilla 15:00

Citta di Fasano - Martina Calcio 17:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Castrovillari - Paternò 14:30

Cittanovese - Mariglianese 14:30

Real Aversa - USD Ragusa 14:30

Santa Maria Cilento - Trapani 14:30

AS Acireale - Licata 15:00

Canicatti - Catania 15:00

S. Agata - Locri 1909 15:00

Sancataldese - San Luca 15:00

Lamezia Terme - Vibonese 15:30



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

FK Skopje - Shkendija 15:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Cruz Azul - Atl. San Luis 1-0 (Finale)

Tigres - Monterrey 0-1 (Finale)

Guadalajara - Club America 2-4 (Finale)

U.N.A.M. - Pachuca 19:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Etiopia - Rwanda 0-0 (Intervallo)



OLANDA EREDIVISIE

Groningen - Heerenveen 0-2 (90 6 )

Ajax - Feyenoord 14:30

Excelsior - Cambuur 14:30

Vitesse - PSV 16:45

Twente - Alkmaar 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Nacional Asuncion - Sp. Luqueno 0-1 (Finale)

Olimpia Asuncion - Libertad 22:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Warta - Lechia 2-0 (Finale)

Legnica - Piast 15:00

Widzew Lodz - Lech 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia - Maritimo 16:30

Braga - FC Porto 19:00

Boavista - Famalicao 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Brno - Jablonec 15:00

Pardubice - Teplice 15:00

Slovacko - Zlin 15:00

Plzen - Bohemians 18:00



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta - Sepsi Sf. Gheorghe 15:30

CFR Cluj - Rapid Bucarest 18:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki - FK Rostov 0-1 (Finale)

Nizhny Novgorod - Torpedo Moscow 14:30

Samara - Akhmat Grozny 14:30

CSKA Mosca - Zenit 17:30



SERBIA SUPER LIGA

Sp. Subotica - Radnicki Nis 15:00

Napredak - Stella Rossa 17:00

Cukaricki - FK Vozdovac 19:00



SPAGNA LALIGA

Betis - Maiorca 0-0 (*)

Osasuna - Villarreal 16:15

Real Sociedad - Elche 16:15

Getafe - Siviglia 18:30

Barcellona - Real Madrid 21:00



SPAGNA LALIGA2

Burgos CF - Gijon 0-0 (*)

Huesca - Saragozza 16:15

Lugo - Racing Santander 18:30

Villarreal B - Cartagena 18:30



SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu - Jeonbuk 2-0 (Finale)

Suwon - Daejeon 1-3 (Finale)

Ulsan Hyundai - Suwon FC 3-0 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

TS Galaxy - Richards Bay 14:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur - St. Gallen 0-0 (*)

Lugano - Servette 16:30

Young Boys - Basilea 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Metlaoui - Soliman 14:30

Sidi Bouzid - Hamam-Sousse 14:30

Stade Tunisien - Bizertin 14:30



TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk - Basaksehir 0-0 (*)

Sivasspor - Ankaragucu 1-0 (*)

Alanyaspor - Fenerbahce 17:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets - Ch. Odessa 1-2 (Finale)

Kolos Kovalivka - Minaj 0-1 (*)

Shakhtar - Rukh Lviv 0-0 (*)



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Largo - Defensor Sp. 0-1 (*)

Boston River - Danubio 20:30