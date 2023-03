Elenco delle partite previste per oggi, domenica 19 marzo 2023: in Spagna c’è il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, FA Cup e Premier League, PSG-Rennes in Ligue 1

Giornata ricca di incontri interessanti quella di domenica 19 marzo. In Italia sono cinque le partite in programma in Serie A a completare la 27esima giornata prima della sosta. Si parte dal lunch match Sampdoria-Verona quindi Fiorentina e Napoli in campo rispettivamente contro Lecce in casa e Torino in trasferta quindi i due big match: il derby Lazio-Roma e Inter-Juventus. Nel resto d’Europa troviamo in Ligue 1 un ricco cartellone con sette partite dalle 13 con Ajaccio-Monaco quindi alle 17.05 l’impegno casalingo del PSG con il Rennes mentre alle 20.45 trasferta con il Reims per il Marsiglia. In Bundesliga il Bayern in casa del Leverkusen per riprendersi la vetta mentre con il Mains ci va il Friburgo per la lotta a un posto in Champions League. Fischio d’inizio rispettivamente alle ore 17.30 e 19.30. In Inghilterra da una parte c’è Arsenal-Crystal Palace alle 15 per la Premier League e dall’altra i quarti di finale di FA Cup con United-Fulham alle 17.30. Nella Liga si parte alle 14 con Betis e Maiorca ma i fari saranno tutti puntati alle 21 sul Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Partita decisiva per il proseguo della stagione visto che i 9 punti di gap potrebbero diventare 12 e in tal caso di potrebbe praticamente considerare chiusa la pratica per la conquista del titolo. Curiosità tra i blaugrana che indosseranno una maglia speciale “Rosalia El Clasico” per celebare la cantante cercando anche di esorcizzare un pò la sfida che negli ultimi 6 incontri diretti ha visto per ben 5 volte a 1 vincere i Blancos. Tuttavia resta impressionante e rassicurante il ruolino casalingo della squadra di Xavi imbattuta in campionato da 12 turni. Si giocano 3 incontri in Liga Portugal con Porto e Braga che si contendono il secondo posto nello scontro diretto che potrà dire molto sul proseguo della stagione e inizio alle ore 19.

Indice



Apriamo al parentesi sul calcio italiano e in particolare sulla Serie A dove ricordiamo come nella giornata di ieri Monza e Cremonese abbiano pareggiato così come Salernitana e Bologna con i rossoblù bravi a recuperare due svantaggi. Sconfitta invece per 3-1 del Milan a Udine che se da un lato consente ai friulani di agganciare temporaneamente la Juventus in settima posizione dall’altra porta i rossoneri a rischiare si essere sorpassati dalla Roma e finire così per una volta fuori dalla top 4. Lunch match ad altissima tensione tra Sampdoria e Verona. I blucerchiati proveranno a salvare la faccia partendo dal non finire in coda alla classifica e perchè no avvicinare proprio gli scaligeri che dall’altra parte hanno solo un risultato davanti, quello che consentirebbe di portarsi a 2 punti dallo Spezia quart’ultimo. Da 11 turni senza vittoria e peggior attacco la squadra di Stankovic tuttavia ha una tradizione positiva con i gialloblù negli ultimi 5 scontri diretti dove hanno sempre vinto realizzando almeno 2 reti. Il 2 al Ferraris manca dal 1972. Due gli incontri delle ore 15. La Fiorentina ospita il Lecce in un momento brillante tra le 3 vittorie consecutive in campionato e il passaggio ai quarti di Conference League. I giallorossi di riflesso invece sono incappati in tre sconfitte consecutive e raggiunti temporaneamente dalla Salernitana. Una sconfitta assolutamente da evitare in particolare in caso di esito positivo dell’Hellas. Il Napoli invece è ospite di un Torino in gran forma dopo i successi con Bologna e Lecce. I granata hanno perso solo 3 incontri nelle ultime 13 in Serie A ma gli ultimi 10 precedenti sono decisamente pro azzurri che hanno vinto in ben otto occasioni e pareggiano e perso in 1. Alle ore 18 il primo big match ovvero il derby Lazio–Roma. Si tratta della 180esima edizione da quella lontana stagione 1929/30. In classifica le Aquile hanno 2 punti in più dei giallorossi e una settimana grigio/nera visto che dopo lo 0-0 di Bologna è arriva anche l’eliminazione in Conference League. La squada di Mourinho ha voltato subito pagina dopo il ko interno con il Sassuolo (dove era squalificato), blindando il ritorno in Spagna, avento la meglio sul Real Sociedad e conquistando dunque i quarti in Europa League. Per Sarri c’è l’incognita Immobile ma il giocatore dovrebbe solo poter essere disponibile per un inserimento a partite in corso, non al meglio. Alle 20.45 chiusura con il botto in Inter–Juventus. Accomunate per aver passato il turno nelle rispettive competizioni europee, in classifica sarebbero i bianconeri oggi ad avere un +3 sui nerazzurri senza la penalizzazione. Complessivamente hanno ottenuto 55 titoli italiani questi due team. La squadra di Inzaghi ha costruito il suo fortino soprattutto in casa dove hanno vinto 15 partite su 17 e hanno avuto due giorni in più per preparare il mach rispetto agli avversari. Dal 2019 i bianconeri non passano al San Siro. Il tecnico dei nerazzurri ha descritto la cara come fatta di corsa, aggressività, determazione e c’è molto rispetto per gli avversari che si affronteranno nuovamente in Coppa Italia.

In Serie B alle 16.15 si gioca il posticipo Ternana-Bari. I galletti si trovano temporeaneamente scavalcati dal sorprendende Sudtirol e si vedono a -6 dal Genoa secondo. Proveranno ad approfittare del momento complicato degli umbri che hanno raccolto appena due punti nelle ultime 5 partite e che si trovano appena 3 punti sopra la zona salvezza complice i successi di Perugia, Venezia e Cosenza. In Lega Pro spazio ai gironi A e C. Nel primo resta grande bagarre per il primo posto con la FeralpiSalò con appena due lunghezze sopra la Pro Sesto e tre il Pordenone. Nel secondo archiviati i primi due posti con quasi assoluta certezza, si guarda con interesse la zona playoff e in particolare la corsa la 3° posto tra Foggia e Pescara. Si gioca in Serie D e campionato Primavera 1, quest’ultimo con cinque partite in programma. Alle 11 troviamo Bologna-Napoli e Inter-Roma mentre alle 13 Cesena-Atalanta ed Empoli-Milan mentre alle 15 Cagliari-Lecce. In Serie A femminile gioca il gruppo retrocessione con Pomigliano-Parma alle 12.30.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

St Eloi Lupopo (Drc) – USM Alger (Alg) 13:00

Al Akhdar (Lby) – Marumo Gallants (Rsa) 14:00

Future FC (Egy) – Kara (Tog) 17:00

Real Bamako (Mli) – Mazembe (Drc) 17:00

Rivers United (Nga) – Diables Noirs (Con) 17:00

Young Africans (Tan) – Monastir (Tun) 17:00

Motema Pembe (Drc) – ASEC Mimosas (Ivo) 20:00

FAR Rabat (Mar) – Pyramids (Egy) 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Teuta 13:00

Laci – Vllaznia 13:00

Partizani – Kastrioti 16:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Atl. Tucuman – Barracas Central 01:30

Gimnasia L.P. – Estudiantes 20:30

Boca Juniors – Instituto 23:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory – Central Coast Mariners 07:00

Macarthur FC – Melbourne City 09:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau – A. Klagenfurt 17:00

Hartberg – LASK 17:00

Ried – Wolfsberger 17:00

Salzburg – Altach 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp – Charleroi 13:30

Leuven – Anderlecht 16:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU – Slutsk 12:00

Smorgon – Belshina 14:00

BOLIVIA LEAGUE CUP

Nacional Potosi – Universitario de Vinto 20:00

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA – PLAY OFF

Vasco – Flamengo 22:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA – PLAY OFF

Palmeiras – Ituano 20:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Calera – A. Italiano 00:30

U. De Chile – Copiapo 22:00

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Ol. Nicosia – Anorthosis 16:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Pasto – Dep. Cali 00:20

Junior – Santa Fe 02:30

America De Cali – Petrolera 21:30

Millonarios – Aguilas 23:45

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Herediano – Grecia 03:00

Cartagines – Guanacasteca 18:00

San Carlos – Alajuelense 22:00

Saprissa – Guadalupe 23:00

CROAZIA HNL

Istra 1961 – Lok. Zagreb 15:00

Din. Zagabria – Rijeka 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Aalborg – Randers 15:00

Aarhus – Odense 15:00

FC Copenhagen – Viborg 15:00

Lyngby – Horsens 15:00

Nordsjaelland – Brondby 15:00

Silkeborg – Midtjylland 15:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Delfin – Emelec Posticipata

Ind. del Valle – Barcellona SC 01:00

Aucas – U. Catolica 20:00

U. Catolica – Ind. del Valle Posticipata

El Nacional – LDU Quito 22:30

LDU Quito – Gualaceo Posticipata

FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio – Monaco 13:00

Montpellier – Clermont 15:00

Nizza – Lorient 15:00

Strasburgo – Auxerre 15:00

Troyes – Brest 15:00

Paris SG – Rennes 17:05

Reims – Marsiglia 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Hannover 13:30

Rostock – Dusseldorf 13:30

Sandhausen – St. Pauli 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Union Berlino – Francoforte 15:30

Leverkusen – Bayern 17:30

Magonza – Friburgo 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Duisburg D – Brema D 13:00

Eintracht Frankfurt D – SGS Essen D 13:00

Freiburg D – Hoffenheim D 16:00

Meppen D – Leverkusen D 16:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Avispa Fukuoka – Shonan 06:00

Hiroshima – Kashiwa 06:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Volos – Olympiakos 16:30

Aris – PAOK 18:00

AEK – Panathinaikos 20:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Swansea – Bristol City 13:30

INGHILTERRA FA CUP

Sheffield Utd – Blackburn 13:00

Manchester Utd – Fulham 17:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Crystal Palace 15:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Sakhnin – Maccabi Bnei Raina 18:00

H. Haifa – Kiryat Shmona 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 – Napoli U19 11:00

Inter U19 – Roma U19 11:00

Cesena U19 – Atalanta U19 13:00

Empoli U19 – Milan U19 13:00

Cagliari U19 – Lecce U19 15:00

ITALIA SERIE A

Sampdoria – Verona 12:30

Fiorentina – Lecce 15:00

Torino – Napoli 15:00

Lazio – Roma 18:00

Inter – Juventus 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Pomigliano D – Parma D 12:30

ITALIA SERIE B

Ternana – Bari 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Juventus U23 – Pro Patria 12:30

AlbinoLeffe – Padova 14:30

Arzignano – Sangiuliano City 14:30

Novara – Pordenone 14:30

Piacenza – Lecco 14:30

FeralpiSalò – Mantova 17:30

Pergolettese – Pro Vercelli 17:30

Pro Sesto – Renate 17:30

Triestina – L.R. Vicenza 17:30

Virtus Verona – Trento 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Avellino – Picerno 14:30

Crotone – Viterbese 14:30

Gelbison – Catanzaro 14:30

Juve Stabia – Latina 14:30

Monopoli – Giugliano 14:30

Monterosi Tuscia – Fidelis Andria 14:30

Pescara – Turris 14:30

Potenza – ACR Messina 14:30

Audace Cerignola – Foggia 15:00

Taranto – Virtus Francavilla 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Casale – Legnano 14:30

Castellanzese – Asti 14:30

Derthona FbC – Chisola 14:30

Fossano – Castanese 14:30

Stresa Vergante – Fezzanese 14:30

Chieri – Sanremese 15:00

Vado – Bra 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Breno – Lumezzane 14:30

Brusaporto – Caronnese 14:30

Desenzano – Franciacorta 14:30

Real Calepina – Ciserano-Bergamo 14:30

Seregno – USD Casatese 14:30

Sona – Citta di Varese 14:30

Varesina – Alcione Milano 14:30

Villa Valle – Folgore Caratese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Portogruaro 14:30

Bolzano – Levico Terme 14:30

Campodarsego – Cjarlins Muzane 14:30

Cartigliano – Luparense 14:30

Dolomiti Bellunesi – Caldiero Terme 14:30

Mestre – Legnago Salus 14:30

Torviscosa – Union Clodiense 14:30

Villafranca – Montebelluna 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Salsomaggiore 14:30

Correggese – Mezzolara 14:30

Corticella – Prato 14:30

Fanfulla – Pistoiese 14:30

Lentigione – AC Carpi 14:30

Ravenna – Sant’Angelo 14:30

Real Forte Querceta – Forlì 14:30

Sammaurese – Giana Erminio 14:30

Scandicci – G.S. Bagnolese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Follonica Gavorrano – Terranuova Traiana 14:30

Orvietana – Flaminia 14:30

Ostia Mare – Livorno 14:30

Pianese – Citta di Castello 14:30

Sangiovannese – Grosseto 14:30

Tau – Mobilieri Ponsacco 14:30

Trestina – Ghivizzano Borgo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Chieti – Trastevere Calcio 14:30

Cynthialbalonga – Porto D’Ascoli 14:30

Montegiorgio – Roma City 14:30

Nuova Florida – ASD Pineto Calcio 14:30

S. N. Notaresco – US Tolentino 14:30

Sambenedettese – Vastese 14:30

Vastogirardi – AJ Fano 14:30

Vigor Senigallia – Termoli 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Arzachena – Casertana 14:30

Cassino – Aprilia 14:30

Pomezia – Atletico Uri 14:30

Tivoli Calcio – Angri 14:30

Vis Artena – Sorrento 14:30

Lupa Frascati – Palmese 1914 15:00

Paganese – SS Nola 1925 15:00

Sarrabus Ogliastra – Ilvamaddalena 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Cavese – Lavello 14:30

Gladiator – Bitonto 14:30

Matera – Nocerina 14:30

Puteolana – Casarano 14:30

A.C Nardò – Gravina 15:00

Altamura – Afragolese 15:00

Molfetta Calcio – Francavilla 15:00

Citta di Fasano – Martina Calcio 17:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Castrovillari – Paternò 14:30

Cittanovese – Mariglianese 14:30

Real Aversa – USD Ragusa 14:30

Santa Maria Cilento – Trapani 14:30

AS Acireale – Licata 15:00

Canicatti – Catania 15:00

S. Agata – Locri 1909 15:00

Sancataldese – San Luca 15:00

Lamezia Terme – Vibonese 15:30

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

FK Skopje – Shkendija 15:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Cruz Azul – Atl. San Luis 00:00

Tigres – Monterrey 02:05

Guadalajara – Club America 04:10

U.N.A.M. – Pachuca 19:00

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Los Cabos – Mineros de Fresnillo 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Etiopia – Rwanda 14:00

OLANDA EREDIVISIE

Groningen – Heerenveen 12:15

Ajax – Feyenoord 14:30

Excelsior – Cambuur 14:30

Vitesse – PSV 16:45

Twente – Alkmaar 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – Sp. Luqueno 00:30

Olimpia Asuncion – Libertad 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Warta – Lechia 12:30

Legnica – Piast 15:00

Widzew Lodz – Lech 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Maritimo 16:30

Braga – FC Porto 19:00

Boavista – Famalicao 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Brno – Jablonec 15:00

Pardubice – Teplice 15:00

Slovacko – Zlin 15:00

Plzen – Bohemians 18:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta – Sepsi Sf. Gheorghe 15:30

CFR Cluj – Rapid Bucarest 18:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki – FK Rostov 12:00

Nizhny Novgorod – Torpedo Moscow 14:30

Samara – Akhmat Grozny 14:30

CSKA Mosca – Zenit 17:30

SERBIA SUPER LIGA

Sp. Subotica – Radnicki Nis 15:00

Napredak – Stella Rossa 17:00

Cukaricki – FK Vozdovac 19:00

SPAGNA LALIGA

Betis – Maiorca 14:00

Osasuna – Villarreal 16:15

Real Sociedad – Elche 16:15

Getafe – Siviglia 18:30

Barcellona – Real Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Gijon 14:00

Huesca – Saragozza 16:15

Lugo – Racing Santander 18:30

Villarreal B – Cartagena 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Jeonbuk 06:00

Suwon – Daejeon 06:00

Ulsan Hyundai – Suwon FC 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

TS Galaxy – Richards Bay 14:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Servette 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Metlaoui – Soliman 14:30

Sidi Bouzid – Hamam-Sousse 14:30

Stade Tunisien – Bizertin 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Basaksehir 14:00

Sivasspor – Ankaragucu 14:00

Alanyaspor – Fenerbahce 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets – Ch. Odessa 12:00

Kolos Kovalivka – Minaj 13:00

Shakhtar – Rukh Lviv 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Largo – Defensor Sp. 13:45

Boston River – Danubio 20:30