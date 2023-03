I consigli del giorno 19 marzo 2023 sono dedicati integralmente alla ventisettesima giornata del campionato di Serie A

Domenica 19 marzo si gioca la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Sampdoria – Verona 2 (ore 12.30)

I blucerchiati, nelle ultime cinque sfide hanno raccolto soltanto due punti e domenica scorso hanno perso per 4-2 sul campo della Juventus. Sono ultimi, a pari merito con la Cremonese e a dodici lunghezze dalla quartultima, a quota 12, con un cammino di due partite vinte, sei pareggiate e diciassette perse, tredici reti realizzate e quarantatré incassate; non vincono da undici turni. Gli scaligeri, dopo due k.o. consecutivi, contro Roma (1-0) e Fiorentina (0-3), non sono andati prima oltre lo 0-0 sul campo dello Spezia e poi oltre l’1-1 contro il Monza. Sono terzultimi, a -6 dallo Spezia, con 19 punti, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte, ventuno reti realizzate e trentotto incassate.

Fiorentina – Lecce 1 (ore 15)

I Viola, che in settimana hanno conquistato i quarti di finale della Conference League, dove incontreranno i polacchi del Lech Poznan, vengono da tre successi di fila: al sonoro 0-3 rifilato al Verona hanno, infatti, fatto seguito il 2-1 casalingo contro il Milan e lo 0-2 sulla Cremonese. Ora sono undicesimi con 34 punti, frutto di novevittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, trentuno gol fatti e altrettanti subiti. I salentini vengono da tre k.o. di fila: nell’ordine contro il Sassuolo, contro l’Inter e contro il Torino. Sono quindicesimi, a +8 dalla zona calda della classifica, con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e undici partite perse, ventiquattro gol fatti e trentuno subiti.

Torino – Napoli 2 (ore 15)

I granata hanno rimediato la sconfitta per 4-2 nel Derby della Mole battendo prima di misura il Bologna e poi il Lecce per 0-2; ora sono noni, in cerca di punti preziosi per poter ancora sognare un posto in Europa, a quota 34 grazie a un cammino di dieci partite vinte, sette pareggiate e nove perse, ventinove gol fatti e altrettanti subiti. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Per il resto, in settimana si sono qualificati per i quarti di finale di Champions League dove incontreranno il Milan, e dopo il successo per 2-0 contro l’Atalanta hanno ben diciotto lunghezze di vantaggio sull’Inter. Finora gli azzurri hanno vinto ventuno volte, pareggiato due, perso soltanto contro Inter e Lazio, realizzato sessanta reti e incassate soltanto sedici per il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo.

Lazio – Roma 2 (ore 18)

Morale opposto per le due squadre dopo gli impegni europei infrasettimanali: la squadra si Sarri è stata eliminata dall’AZ Alkmaar in Conference League perdendo 2-1 in Olanda, mentre la Roma di Josè Mourinho grazie allo 0-0 in Spagna ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League sfruttando il due a zero maturato nella gara di andata. I biancocelesti hanno due punti di vantaggio sui giallorossi e non perdono in campionato da quattro gare (tre vittorie e un pareggio), mentre i giallorossi hanno raccolto, nello stesso segmento di partite, due vittorie e due sconfitte.

Inter – Juventus 1 (ore 20.45)

La squadra di Simone Inzaghi, che in settimana si é qualificata per i quarti di finale di Champions League dove affronterà il Benfica, é reduce dalla sconfitta per 2-1 sul campo dello Spezia ed é seconda a -18 dal Napoli, con 50 punti, frutto di sedici vittorie, due pareggi, otto sconfitte, quarantasette gol fatti e trenta subiti. Gli uomini di Allegri, che si sono, invece, qualificati per l’Europa League dove incontreranno hanno immediatamente archiviato la sconfitta rimediata contro la Roma battendo per 4-2 la Sampdoria. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero secondi in solitaria; invece occupano la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 38 punti e con un cammino di sedici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, quarantaquattro gol fatti e ventidue subiti. Sono duecentotrentatré precedenti con le centootto successi della Juventus, cinquantasette pareggi e sessantotto affermazioni dell’Inter.

