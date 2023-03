Ternana – Bari: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ternana – Bari di Domenica 19 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33a giornata del campionato di Serie B

TERNI – Domenica 19 marzo 2023, allo Stadio “Libero Liberato” di Terni, la Ternana di Cristiano Lucarelli affronterà il Bari di Michele Mignani per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 16.15. Gli umbri, nelle ultime cinque sfide hanno raccolto soltanto due punti e domenica scorsa hanno perso per 2-0 a Marassi contro il Genoa; sono tredicesimi a quota 36, con un percorso di nove partite vinte, altrettanti pareggiate e undici perse, ventotto reti realizzate e trentasette incassate. I Galletti vantano una striscia positiva di sette risultati utili e domenica scorsa, dopo tre successi consecutivi, hanno pareggiato a reti bianche contro il Frosinone. Sono quarti, in solitaria, a -1 dal Sudtirol (che però giocato una partita in più), con 50 punti, che sono il frutto di tredici successi, undici pareggi e cinque sconfitte, quarantacinque gol fatti e ventisette subiti. All’andata finì a reti bianche. A dirigere il match sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano Veneto e Andrea Zingarelli di Siena mentre il IV Ufficiale sarà Valerio Crezzini di Siena. Al VAR opererà Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo).. Difficile sbilanciarsi su quello che potrebbe essere l’esito finale del match perché sia il segno “1” sia il “2” sono quotati mediamente 2.50.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TERNANA – BARI]

TERNANA:. A disposizione:



BARI:. A disposizione:



Reti:



Convocati Ternana

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Bogdan, Capuano, Corrado, Diakitè, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen

Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Palumbo, Proietti

Attaccanti: Capanni, Donnarumma, Falletti, Favilli, Partipilo

Convocati Bari

Portieri: 1.Frattali, 18.Caprile, 22.Sarri

Difensori: 5.Matino, 21.Zuzek, 23.Vicari, 25.Pucino, 31.Ricci, 44.Bosisio, 93.Dorval

Centrocampisti: 4.Maita, 8.Benali, 63.Bellomo, 79.Molina, 80.Benedetti, 99.Mallamo

Attaccanti: 7.Antenucci, 9.Esposito, 11.Cheddira, 10.Botta, 14.Morachioli, 26.Scheidler

La presentazione del match

QUI TERNANA – Indisponibili Defendi e Ghirindelli. Lucarelli dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1. In porta Iannarilli, mentre la linea difensiva a tre dovrebbe essere formata da Diakité, Sorensen e Mantovani. In mezzo al campo Di Tacchio e Coulibaly, con Cassata e Corrado che dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Palumbo e Falletti, di supporto all’unica punta Partipilo.

QUI BARI – Mignani dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2, A difendere i pali ci sarà Caprile; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pucino, Zuzek Vicari e Mazzotta. A centrocampo Maita Maiello e Benedetti. Sulla trequarti Bellomo, di supporto alla coppia di attacco formata da Esposito e Cheddira.

Le probabili formazioni di Ternana – Bari

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Falletti; Partipilo. Allenatore: Cristiano Lucarelli

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino , Matino, Vicari, Ricci; Molina, Mallamo, Maita; Benedetti; Cheddira, Antenucci. Allenatore: Mignani

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso su: