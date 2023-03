Gelbison – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Gelbison – Catanzaro di domenica 19 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Lega Pro girone c

SALERNO – Domenica all’Arechi di Salerno, con calcio d’inizio alle 14:30 si sfideranno la capolista Catanzaro contro la matricola Gelbison. Ai giallorossi basterebbe il pari per festeggiare dopo ben 19 anni la promozione aritmetica in Serie B, sfidando una Gelbison alla ricerca di punti salvezza. La formazione di mister Vivarini a seguito di un campionato stradominato, ha la possibilità di tagliare un traguardo straordinario. Il giusto premio per una piazza che merita di tornare nel calcio che conta. Salerno è la giusta location per un evento così importante, soprattutto per contenere i tantissimi tifosi provenienti dalla Calabria che non vedono l’ora di festeggiare con i loro beniamini. Prima parlare di promozione, la gara con la Gelbison va prima giocata sul campo , senza sottovalutare nulla. Iemmello e compagni, nettamente superiori sul piano tecnico, dovranno vedersela con una squadra che lotta per salvarsi e non può permettersi altri passi falsi. Vivarini, giustamente, invita tutti alla calma perché la sfida con i cilentani va affrontata con la massima attenzione. Guai distrazioni, questa è la frase d’ordine di un Catanzaro che possiede esperienza e qualità per gestire un match che vale un’intera stagione. A dirigere il match Giuseppe Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma 2 e Alessandro Munerati di Rovigo. Quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze.

Tabellino in tempo reale

Le dichiarazioni pre gara

Stefano Scognamillo (difensore Catanzaro): ”Quest’anno sta andando tutto per il meglio. Siamo un grandissimo gruppo e veramente quest’anno stiamo facendo qualcosa di indescrivibile. Sperando che domenica riusciremo a realizzare questo sogno perché veramente vogliamo festeggiare. Dico la verità: quando Martinelli ha fatto due gol a Pescara ho pensato che quest’anno dovevamo vincere per forza. Se ci pensate: io faccio gol e lui per non sentirsi meno deve fare subito gol, capito? Ma non sa che io ho fatto anche tanti assist”.

Presentazione del match

QUI GELBISON – La compagine guidata da Esposito schiera un 3-5-2, composto da Anatrella tra i pali, protetto dal trio difensivo Gilli – Cargnelutti – Granata. A centrocampo, agiranno sulla mediana Papa, Uliano, Graziani, mentre sulle corsie esterne agiranno l’ex Porcino e Loreto. Tandem d’attacco Tumminello e Infantino.

QUI CATANZARO – Non si registrano particolari novità nell’undici tipo di mister Vivarini. Nel 3-5-2 giallorosso, tra i pali Fulignati, protetto dal trio difensivo Martinelli –Brighenti- Scognamillo. A centrocampo, agiranno sulla mediana Sounas, Ghion e Verna, subordinati sulle corsie esterne da Situm e Vandeputte. In attacco, spazio alla coppia del goal Biasci – Iemmello.

Le probabili formazioni di Gelbison – Catanzaro

GELBISON (3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Granata; Porcino, Papa, Uliano, Graziani, Loreto; Tumminello, Infantino. Allenatore: Esposito

CATANZARO (3-5-2): Fulignati , Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini

Dove vedere la partita

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Sky Sport 252 (satellite) all’ interno di “Diretta Goal” e sarà disponibile in streaming anche su Now Tv, inoltre a partire dal mese di gennaio Eleven Sports è disponibile nell’offerta di DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.