Roma – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Sampdoria di Domenica 2 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 2 aprile 2023, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Sampdoria, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18. In palio punti preziosi, pur con motivazioni e obiettivi opposti. Da un lato c’é una squadra che insegue un posto in Champions League, dall’altro un’altra che cerca disperatamente di giocarsi al meglio le carte per la salvezza.

I giallorossi devono archiviare la sconfitta rimediata nel Derby. Gli uomini di Mourinho sono sesti con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, cinque pareggi e otto partite perse, trentacinque gol fatti e ventisei subiti. I blucerchiati, prima della sosta, hanno ritrovato i tre punti nello scontro diretto contro il Verona. Sono penultimi, a nove lunghezze dalla quartultima, a quota 15, con un cammino di cinque partite vinte, nove pareggiate e tredici perse, ventitré reti realizzate e quarantatré incassate. Sono centoquarantasei i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinquanta vittorie della Roma, cinquantanove pareggi e quarantasei affermazioni della Sampdoria. All’andata, lo scorso, la squadra di Mourinho si impose grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini su rigore.

Cronaca della partita con tabellino

Le parole di Stankovic alla vigilia

“La vittoria sul Verona ci ha dato la carica, abbiamo lavorato con il morale alto e con entusiasmo. Noi proviamo a giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la Roma una squadra tosta, fisicamente forte, molto creativa in avanti e sulle fasce. Dobbiamo essere organizzati, pericolosi ma equilibrati. Mi fido ciecamente dei miei ragazzi: stanno dando tutto, siamo un blocco insieme alla nostra tifoseria, esempio su come si sostiene una squadra nei momenti di difficoltà. Di fronte alle criticità la gente mette il petto in fuori proprio come fa la mia squadra».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Massimiliano Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli di Siena e Rocca di Catanzaro. Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo. Al VAR Chiffi di Padova, assistito da Muto di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà fare a meno degli Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante. Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi al modulo 3.4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e con una difesa a tre formata da Celik, Smalling e Llorente. In mezzo al campo Wijnaldum e Matic mentre sulle corsie esterne dovrebbe agire Zalewski e Spinazzola. Unica punta Belotti, davanti a Pellegrini e Dybala.

QUI SAMPDORIA – Stankovic dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Turk in porta e con una difesa a tre formata da Zanoli, Murillo e Amione. In mezzo al campo Winks e Rincon mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Leris e Augello. Unica punta Gabbiadini, davanti a Djuricic e Cuisance.

Le probabili formazioni di Roma – Sampdoria

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. Allenatore: Mourinho

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. Allenatore: Stankovic

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su: