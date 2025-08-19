Il fantacalcio in tempo reale sulla 1a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

NAPOLI – Con il weekend del 23-25 agosto prende il via la nuova stagione di Serie A. Il campionato 2025/26 si apre con un’atmosfera frizzante, fatta di attese, pronostici e rose ancora in divenire: il calciomercato è aperto, le squadre non sono ancora definitive, e proprio per questo ogni partita della prima giornata può riservare sorprese.

Il sipario si alza sabato pomeriggio con un doppio anticipo: Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli, entrambe alle 18:30. Occhi puntati sul Napoli, campione d’Italia in carica, che riparte da Reggio Emilia contro il Sassuolo, fresco di promozione dopo aver dominato la Serie B.

In serata, spazio a Roma-Bologna e Milan-Cremonese. La Roma di Gasperini debutta all’Olimpico contro il Bologna, che proprio su quel campo ha alzato la Coppa Italia pochi mesi fa. Il Milan, invece, ospita la Cremonese in una San Siro che, da febbraio, sarà teatro dei Giochi Olimpici Invernali.

Domenica si prosegue con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio alle 18:30, seguite da due match serali di grande interesse: Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. La Juve ritrova il suo pubblico contro un Parma in crescita, mentre l’Atalanta accoglie il Pisa in una sfida che promette intensità e ritmo.

Chiude il turno il lunedì sera, con Udinese-Verona alle 18:30 e Inter-Torino alle 20:45. L’Inter, come il Milan, comincia in casa per via della futura indisponibilità di San Siro, e lo fa contro un Torino che ha dimostrato solidità e carattere nella scorsa stagione.

La Serie A riparte, dunque, con il suo carico di emozioni, rivalità e sogni. E se il mercato lascia ancora tutto aperto, il campo inizierà presto a raccontare la verità.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Roma-Bologna, Como-Lazio e Inter-Torino anche sui canali Sky.

CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE

Sabato 23 agosto

18:30

Genoa-Lecce

Sassuolo-Napoli

20.45

Roma-Bologna

Milan-Cremonese

Domenica 24 agosto

18.30

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

20.45

Juventus-Parma

Atalanta-Pisa

Lunedì 25 agosto

18.30

Udinese-Verona

20,45

Inter-Torino